Insieme verso la transizione energetica

Prodotti e servizi diversi, un unico obiettivo: supportare la transizione energetica

Per il condominio

Riscaldare l'abitazione ha un peso rilevante in termini di emissioni, soprattutto a fronte di grandi edifici energivori con importanti superfici disperdenti. È il caso di molti palazzi che costellano le nostre città. Ecco perché migliorarne l’efficienza energetica diventa di primaria importanza. Proprio in quest’ottica, Plenitude ha ideato CappottoMio, il servizio pensato per la riqualificazione energetica dei condomini, connesso a Superbonus 110% e Sismabonus.

Oltre all’isolamento termico delle pareti, può includere l’adeguamento energetico delle centrali termiche condominiali, gli interventi di consolidamento antisismico ma anche la sostituzione degli infissi, l'installazione di eventuali pannelli fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Ne possono usufruire condomini ed edifici unifamiliari e, nel rispetto dei requisiti previsti dal Superbonus 110%, consente di effettuare i lavori cedendo a Plenitude il credito fiscale spettante. Inoltre, per agevolare le tante decisioni che spettano all'assemblea condominiale, consentendone lo svolgimento anche a distanza, Plenitude mette a disposizione la nuova piattaforma AssembleaFacile.com, sviluppata da Harley&Dikkinson. Il servizio CappottoMio è realizzato da Plenitude in collaborazione con la sua azienda controllata Plenitude Energy Services S.p.A.

Per il fotovoltaico

Con l’acquisizione di Plenitude Energy Services S.p.A., Plenitude è entrata nel settore della generazione distribuita da impianti fotovoltaici di piccola taglia, in coerenza con la mission di Eni volta a creare valore attraverso la transizione energetica.

Plenitude Energy Services S.p.A. gestisce 11.000 impianti, di cui 8.000 di proprietà installati presso clienti domestici e business, per una potenza complessiva di circa 57 MW.

Grazie a questa acquisizione Plenitude contribuisce a diffondere un nuovo modello energetico in cui il cliente si evolve da semplice consumatore a prosumer, ovvero consumatore e produttore di energia rinnovabile.

Plenitude, attraverso Plenitude Energy Services S.p.A., può dotare l'abitazione di impianto fotovoltaico con accumulo e oggi è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%, qualora vengano soddisfatti i requisiti previsti nel Decreto rilancio e l'installazione dell'impianto venga abbinata ad un intervento trainante come l'installazione di un impianto di riscaldamento a pompa di calore ibrida. La soluzione di Plenitude e Plenitude Energy Services S.p.A. prevede anche la possibilità di aggiungere una stazione di ricarica per auto elettriche.

Per la casa

Le offerte di energia elettrica di Plenitude prevedono che l’energia sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera ARG⁄elt 104 ⁄ 11.

L'abitazione è al centro delle strategie di Plenitude per l’efficienza energetica. Per essere meno energivora possibile, la casa deve diventare intelligente: Smart Home significa proprio conciliare benessere degli abitanti e risparmio energetico.

Genius è l'app creata per rispondere a questa esigenza: gestisce i dispositivi compatibili connessi, dall'illuminazione al termostato intelligente tado°, per creare gli scenari che corrispondono al massimo comfort eliminando contemporaneamente gli sprechi.

Questo significa avere la temperatura giusta quando varchiamo la porta di casa, o illuminare le zone che ci interessano di più. Non solo: Genius permette di creare un vero e proprio Diario energetico che, oltre a tener sotto controllo i consumi, consente anche di avere suggerimenti per migliorarli.

Per la mobilità

La mobilità elettrica è un tassello fondamentale per la decarbonizzazione dei mezzi di trasporto, favorita anche dagli ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici, ma significa anche ritmi di vita completamente rivoluzionati. È possibile effettuare rifornimento mentre stiamo facendo la spesa oppure a casa, durante la notte, magari sfruttando, se ne siamo provvisti, l'energia prodotta dal nostro impianto fotovoltaico e accumulata nello storage. Vantaggi che, però, devono coniugarsi anche con la possibilità di rifornirsi in pochi minuti mentre siamo in viaggio. Per Plenitude ognuna di queste modalità di ricarica è importante.

La gamma E-Start si rivolge ai clienti residenziali e business. Nel primo caso l'offerta riguarda la possibilità di installare la wallbox direttamente a casa, nel secondo invece di dotare la propria azienda di colonnine di ricarica E-Start Hub destinate a collaboratori e clienti, indispensabili dal parcheggio dell’ufficio al centro commerciale.

Plenitude On The Road porta Plenitude su strada grazie all’installazione di colonnine di ricarica co-brandizzate ad accesso pubblico, alimentate da energia fornita da Plenitude, certificata tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili.

Per le imprese

In qualità di Energy Service Company (ESCo), Plenitude affianca le imprese nella riqualificazione energetica con la formula dell’Energy Performance Contract (impianti di cogenerazione, pannelli fotovoltaici o relamping di impianti illuminazione).

L'impresa viene affiancata costantemente durante tutta la durata dei lavori, dalla diagnosi che permette di individuare tutte le aree di miglioramento fino alla realizzazione degli interventi con verifica relativa alla possibilità di accesso agli incentivi e, in seguito, nel monitoraggio dei risultati. Un prodotto che consente di diminuire il costo della bolletta e ridurre quindi le emissioni di CO2 senza dover sostenere i costi dell’investimento.

A ottobre 2020, Plenitude ha siglato un’importante partnership con Eataly "Sentieri Sostenibili per una Nuova Energia". Questa partnership si basa su una visione condivisa di valori che le due aziende hanno deciso di mettere a fattor comune, impegnandosi in un percorso di efficientamento energetico di Eataly e della sua filiera e di promozione della cultura dell’efficienza energetica presso i suoi clienti. La partnership permetterà a Eataly di ottimizzare ulteriormente i consumi energetici dei propri punti vendita riducendo l’impatto sull’ambiente. Inoltre Plenitude, da gennaio 2021, fornisce ai negozi Eataly energia verde certificata, tramite garanzie d'origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.