Se i tuoi consumi sono inferiori, visita le offerte luce e gas per le PMI .
Dal fotovoltaico alle pompe di calore, fino a un nuovo impianto di illuminazione, con Plenitude hai accesso a numerose soluzioni per migliorare l’efficienza della tua azienda e ridurre i consumi.
Propone una struttura di prezzo variabile e condizioni contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia.
Propone una struttura di prezzo fisso e condizioni contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia.
Le offerte luce e gas Plenitude dedicate alle Grandi Aziende sono rivolte a tutte le imprese con un consumo luce annuo superiore a 750.000 kWh e consumo gas annuo maggiore di 200.000 smc.
Puoi sottoscrivere un’offerta luce e/o gas con il supporto di un nostro specialista.
Ricorda che in caso di passaggio da un altro fornitore a Eni Plenitude:
La fornitura di energia elettrica o gas da parte di Eni Plenitude avrà inizio secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e fornitura/e sarà indicata da Eni Plenitude al Cliente con la comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto o con ulteriori modalità (ad esempio a mezzo mail) e comunque sarà riportata nelle fatture.
