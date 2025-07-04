Menu a tendina MENU

OFFERTE LUCE E GAS PER LE GRANDI AZIENDE

L’energia per le Grandi Aziende

Le nostre offerte dedicate alle imprese con un consumo luce annuo superiore a 750.000 kWh e consumo gas annuo maggiore di 200.000 smc.

Perché scegliere Plenitude per la tua impresa?

  • Sempre al tuo fianco

    Per supportarti anche nel percorso verso la transizione energetica.

  • Offerte su misura

    Scegli la soluzione luce e gas più adatta alle esigenze della tua impresa.

  • Consulenza dedicata

    Per informarti sull’andamento dei mercati e consigliarti le strategie di acquisto più performanti.

  • La tua area personale

    Per verificare in modo immediato consumi e fatture.

Ricevi una consulenza personalizzata

Compila il questionario e un nostro specialista ti ricontatterà.

 

Sono da intendersi Grandi Aziende quelle con consumi annui superiori a 750.000 kWh di luce e 200.000 smc di gas.
Se i tuoi consumi sono inferiori, visita le offerte luce e gas per le PMI .

Rendi la tua impresa più efficiente

Dal fotovoltaico alle pompe di calore, fino a un nuovo impianto di illuminazione, con Plenitude hai accesso a numerose soluzioni per migliorare l’efficienza della tua azienda e ridurre i consumi.

Altre offerte per le Grandi Aziende

  • Placet Variabile Altri Usi

    Propone una struttura di prezzo variabile e condizioni contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia.

  • Placet Fissa Altri Usi

    Propone una struttura di prezzo fisso e condizioni contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia.

Info e dettagli

Le offerte luce e gas Plenitude dedicate alle Grandi Aziende sono rivolte a tutte le imprese con un consumo luce annuo superiore a 750.000 kWh e consumo gas annuo maggiore di 200.000 smc.

Puoi sottoscrivere un’offerta luce e/o gas con il supporto di un nostro specialista.
Ricorda che in caso di passaggio da un altro fornitore a Eni Plenitude:

  • l’attivazione è senza costi;
  • non dovrai preoccuparti di dare disdetta al tuo attuale fornitore, Eni Plenitude si occuperà di inoltrare la comunicazione di recesso.

La fornitura di energia elettrica o gas da parte di Eni Plenitude avrà inizio secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e fornitura/e sarà indicata da Eni Plenitude al Cliente con la comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto o con ulteriori modalità (ad esempio a mezzo mail) e comunque sarà riportata nelle fatture.

Tramite l’area personale si potrà comodamente:

  • consultare le fatture;
  • inserire l’autolettura;
  • aggiornare i dati catastali;
  • monitorare i consumi della tua impresa;
  • scaricare la propria reportistica, come l’estratto conto.

Inoltre, è possibile accedere alla modulistica utile per richiedere agevolazioni fiscali e servizi di rete.