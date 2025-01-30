Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit ("Società" o il "Titolare") fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei tuoi dati personali quando utilizzi servizi del sito web eniplenitude.com (“Sito Web”) nonché nell’ambito dell’utilizzo dei servizi della app di Eni Plenitude (“Area Personale”) la quale permette di verificare e gestire in modo semplice e veloce, ovunque ti trovi, le tue bollette e le tue forniture di energia con Eni Plenitude.
Il Titolare del trattamento è Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, con sede legale in via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milano (MI), che può essere contattato per mezzo del Servizio Clienti al numero 800.900.700.
La Società ha designato un Responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com.
1) Finalità di legge e contrattuali necessarie – trattamento necessario per adempiere a un obbligo contrattuale o legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ovvero per dare esecuzione ad una richiesta specifica dell'interessato
I tuoi dati personali potranno essere trattati, senza la necessità del tuo consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti.
I tuoi dati personali inoltre saranno trattati per le finalità relative e/o connesse all'erogazione dei servizi da parte della Società nell’ambito della navigazione sul Sito Web così come durante l’utilizzo della app Eni Plenitude (“Servizi”), quali nello specifico:
Con particolare riguardo alle bollette acquisibili mediante l’app Eni Plenitude utilizzata da dispositivi con sistema Android, il Titolare precisa quanto segue:
2) Finalità commerciali e di marketing – consenso
I tuoi dati personali potranno altresì essere trattati, previo rilascio del tuo consenso, per le seguenti ulteriori finalità funzionali all'attività del Titolare o di un terzo:
Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi del Titolare, nonché di società controllate da Eni S.p.A. o di loro partner commerciali e potranno essere eseguite anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata, senza l'intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo SMS (Short Message Service).
Il consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti di seguito indicati per le predette finalità è facoltativo e potrà essere revocato contattando il Servizio Clienti al numero 800.900.700 oppure scrivendo al Titolare all’indirizzo via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milano (MI).
3) Difesa di un diritto in sede giudiziaria
In aggiunta, i tuoi dati personali saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o di altre società rientranti nel perimetro di controllo Eni S.p.A. in sede giudiziaria.
4) Interesse legittimo del Titolare
Il Titolare potrà trattare, senza il tuo consenso, i tuoi dati personali nelle seguenti ipotesi:
Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 3, il Titolare potrà comunicare i tuoi dati personali a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei tuoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
I tuoi dati personali sono conservati nei database del Titolare e saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A questi ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Tali dati non saranno inoltre comunicati a terzi, salvo quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi indicati.
Infine, ti ricordiamo che i tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non nei casi sopra descritti e/o previsti dalla legge.
Nell'ambito dei rapporti contrattuali tra Eni S.p.A. e le sue controllate, nonché tra le controllate stesse, per alcune delle finalità indicate al punto 3, i tuoi dati personali potranno essere trasferiti fuori dalla UE, anche mediante l'inserimento in database condivisi e gestiti da terze società facenti parte o meno del perimetro di controllo di Eni S.p.A.
La gestione del database ed il trattamento di tali dati sono vincolati alle finalità per cui sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto degli standard di riservatezza e sicurezza di cui alle leggi sulla protezione dei dati personali applicabili.
Tutte le volte in cui i tuoi dati personali dovessero essere oggetto di trasferimento internazionale al di fuori del territorio dell'UE, il Titolare adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria per garantire un adeguato livello di protezione dei tuoi dati personali in accordo con quanto indicato all'interno della presente informativa sul trattamento dei dati personali, incluse, tra le altre, le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
In qualità di interessato, ti sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità indicate al punto 3:
La legge ti riconosce inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora dovessi ravvisare una violazione dei tuoi diritti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Puoi esercitare i diritti sopra elencati attraverso per mezzo del Servizio Clienti al numero 800900700, oppure scrivendo al Responsabile per la protezione dei dati dpo@eniplenitude.com.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit ("Società" o il "Titolare") fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali da te eventualmente forniti al fine di rilasciare un feedback relativo ai servizi offerti dall’app di Eni Plenitude (“App”). Potrai, quindi, completare un apposito form selezionando una o più opzioni elencate nonché offrendo un commento sui servizi offerti dall’App.
Il titolare del trattamento è Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, con sede legale in via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milano (MI), che può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica ordinaria privacy@eniplenitude.com.
La Società ha designato un Responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com.
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli da te eventualmente comunicati nel form di raccolta dei feedback relativi all’App, ovvero dati personali c.d. comuni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome e cognome, indirizzo e-mail).
I tuoi dati personali verranno trattati al fine di raccogliere la tua opinione per il funzionamento dell’App e non verranno comunicati a terzi né pubblicati.
I tuoi dati personali saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato dalla Società, a cui sono state fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Tali dati non saranno inoltre comunicati a terzi, salvo quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi indicati.
I dati personali raccolti saranno conservati dalla Società per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno successivamente cancellati o anonimizzati, salvo l’ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge.
In qualità di interessato, ti sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità indicate al punto 4:
La legge ti riconosce inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora dovessi ravvisare una violazione dei tuoi diritti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Puoi esercitare i diritti sopra elencati attraverso per mezzo del Servizio Clienti al numero 800900700, oppure scrivendo al Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com.