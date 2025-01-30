Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

1) Finalità di legge e contrattuali necessarie – trattamento necessario per adempiere a un obbligo contrattuale o legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ovvero per dare esecuzione ad una richiesta specifica dell'interessato



I tuoi dati personali potranno essere trattati, senza la necessità del tuo consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti.



I tuoi dati personali inoltre saranno trattati per le finalità relative e/o connesse all'erogazione dei servizi da parte della Società nell’ambito della navigazione sul Sito Web così come durante l’utilizzo della app Eni Plenitude (“Servizi”), quali nello specifico:

per l'erogazione dei Servizi richiesti dall’utente inclusa la raccolta, la conservazione e la elaborazione dei dati ai fini dell'instaurazione e della successiva gestione operativa e tecnica;

inclusa la raccolta, la conservazione e la elaborazione dei dati ai fini dell'instaurazione e della successiva gestione operativa e tecnica; per l'erogazione dei Servizi richiesti dal cliente con la registrazione al Sito Web e la creazione del proprio account e profilo inclusa la raccolta, la conservazione e la elaborazione dei dati ai fini dell'instaurazione e della successiva gestione operativa, tecnica ed amministrativa del rapporto (e dell'account e profilo creato dal cliente) connesso all'erogazione dei Servizi e all’effettuazione di comunicazioni relative allo svolgimento dei Servizi;

con la registrazione al Sito Web e la creazione del proprio account e profilo inclusa la raccolta, la conservazione e la elaborazione dei dati ai fini dell'instaurazione e della successiva gestione operativa, tecnica ed amministrativa del rapporto (e dell'account e profilo creato dal cliente) connesso all'erogazione dei Servizi e all’effettuazione di comunicazioni relative allo svolgimento dei Servizi; per la gestione dei rapporti con autorità ed enti pubblici terzi per finalità connesse a particolari richieste, all'adempimento di obblighi di legge o a particolari procedure. Tali dati – il cui conferimento è necessario ai fini dell’esecuzione operativa dei Servizi– saranno trattati anche con strumenti elettronici, registrati in apposite banche dati, e utilizzati strettamente ed esclusivamente nell’ambito dalla navigazione sul Sito Web e dell’utilizzo della app Eni Plenitude. Poiché la comunicazione dei tuoi dati per le predette finalità risulta necessaria al fine del mantenimento e dell'erogazione dei Servizi, la mancata comunicazione renderà impossibile l'erogazione degli specifici Servizi in questione.

Con particolare riguardo alle bollette acquisibili mediante l’app Eni Plenitude utilizzata da dispositivi con sistema Android, il Titolare precisa quanto segue:

ai fini di poter conservare le bollette in formato pdf potrebbe essere richiesto all’interessato di autorizzare il sistema Android ad accedere alla memoria temporanea del telefono: si tratta di un’autorizzazione richiesta in automatico da Android per scaricare e archiviare le bollette. La Società assicura di non accedere a foto, contenuti multimediali e file presenti nel dispositivo. Qualora l’interessato ritenga di non concedere l’autorizzazione, è comunque sempre possibile ricevere le bollette via e-mail, tramite la funzione “Bolletta digitale” attivabile/disattivabile direttamente dall’App e/o visualizzare le bollette in formato digitale accedendo all'Area Personale del sito;

il file della bolletta, scaricato e visualizzato tramite l’App, sarà eliminato dal sistema e non sarà più visibile da altre applicazioni salvo il caso in cui sia il cliente a salvare lo stesso file nel telefono grazie alle funzioni del visualizzatore scelto.

2) Finalità commerciali e di marketing – consenso

I tuoi dati personali potranno altresì essere trattati, previo rilascio del tuo consenso, per le seguenti ulteriori finalità funzionali all'attività del Titolare o di un terzo:

ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche ;

; commercializzazione dei servizi del Titolare e/o di un terzo, invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di partecipazione ad iniziative ed offerte volte a premiare i clienti del Titolare;

del Titolare e/o di un terzo, invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di partecipazione ad iniziative ed offerte volte a premiare i clienti del Titolare; rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti.

Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi del Titolare, nonché di società controllate da Eni S.p.A. o di loro partner commerciali e potranno essere eseguite anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata, senza l'intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo SMS (Short Message Service).

Il consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti di seguito indicati per le predette finalità è facoltativo e potrà essere revocato contattando il Servizio Clienti al numero 800.900.700 oppure scrivendo al Titolare all’indirizzo via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milano (MI).

3) Difesa di un diritto in sede giudiziaria



In aggiunta, i tuoi dati personali saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o di altre società rientranti nel perimetro di controllo Eni S.p.A. in sede giudiziaria.

4) Interesse legittimo del Titolare



Il Titolare potrà trattare, senza il tuo consenso, i tuoi dati personali nelle seguenti ipotesi: