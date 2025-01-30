Privacy policy del sito web e dell'App Eni Plenitude

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit ("Società" o il "Titolare") fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei tuoi dati personali quando utilizzi servizi del sito web eniplenitude.com (“Sito Web”) nonché nell’ambito dell’utilizzo dei servizi della app di Eni Plenitude (“Area Personale”) la quale permette di verificare e gestire in modo semplice e veloce, ovunque ti trovi, le tue bollette e le tue forniture di energia con Eni Plenitude.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, con sede legale in via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milano (MI), che può essere contattato per mezzo del Servizio Clienti al numero 800.900.700.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

La Società ha designato un Responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com.

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

1)       Finalità di legge e contrattuali necessarie – trattamento necessario per adempiere a un obbligo contrattuale o legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ovvero per dare esecuzione ad una richiesta specifica dell'interessato

I tuoi dati personali potranno essere trattati, senza la necessità del tuo consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti.

I tuoi dati personali inoltre saranno trattati per le finalità relative e/o connesse all'erogazione dei servizi da parte della Società nell’ambito della navigazione sul Sito Web così come durante l’utilizzo della app Eni Plenitude (“Servizi”), quali nello specifico:

  • per l'erogazione dei Servizi richiesti dall’utente inclusa la raccolta, la conservazione e la elaborazione dei dati ai fini dell'instaurazione e della successiva gestione operativa e tecnica;
  • per l'erogazione dei Servizi richiesti dal cliente con la registrazione al Sito Web e la creazione del proprio account e profilo inclusa la raccolta, la conservazione e la elaborazione dei dati ai fini dell'instaurazione e della successiva gestione operativa, tecnica ed amministrativa del rapporto (e dell'account e profilo creato dal cliente) connesso all'erogazione dei Servizi e all’effettuazione di comunicazioni relative allo svolgimento dei Servizi;
  • per la gestione dei rapporti con autorità ed enti pubblici terzi per finalità connesse a particolari richieste, all'adempimento di obblighi di legge o a particolari procedure. Tali dati – il cui conferimento è necessario ai fini dell’esecuzione operativa dei Servizi– saranno trattati anche con strumenti elettronici, registrati in apposite banche dati, e utilizzati strettamente ed esclusivamente nell’ambito dalla navigazione sul Sito Web e dell’utilizzo della app Eni Plenitude. Poiché la comunicazione dei tuoi dati per le predette finalità risulta necessaria al fine del mantenimento e dell'erogazione dei Servizi, la mancata comunicazione renderà impossibile l'erogazione degli specifici Servizi in questione.

Con particolare riguardo alle bollette acquisibili mediante l’app Eni Plenitude utilizzata da dispositivi con sistema Android, il Titolare precisa quanto segue:

  • ai fini di poter conservare le bollette in formato pdf potrebbe essere richiesto all’interessato di autorizzare il sistema Android ad accedere alla memoria temporanea del telefono: si tratta di un’autorizzazione richiesta in automatico da Android per scaricare e archiviare le bollette. La Società assicura di non accedere a foto, contenuti multimediali e file presenti nel dispositivo. Qualora l’interessato ritenga di non concedere l’autorizzazione, è comunque sempre possibile ricevere le bollette via e-mail, tramite la funzione “Bolletta digitale” attivabile/disattivabile direttamente dall’App e/o visualizzare le bollette in formato digitale accedendo all'Area Personale del sito;
  • il file della bolletta, scaricato e visualizzato tramite l’App, sarà eliminato dal sistema e non sarà più visibile da altre applicazioni salvo il caso in cui sia il cliente a salvare lo stesso file nel telefono grazie alle funzioni del visualizzatore scelto.

2)       Finalità commerciali e di marketing – consenso

I tuoi dati personali potranno altresì essere trattati, previo rilascio del tuo consenso, per le seguenti ulteriori finalità funzionali all'attività del Titolare o di un terzo:

  • ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche;
  • commercializzazione dei servizi del Titolare e/o di un terzo, invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di partecipazione ad iniziative ed offerte volte a premiare i clienti del Titolare;
  • rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti.

Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi del Titolare, nonché di società controllate da Eni S.p.A. o di loro partner commerciali e potranno essere eseguite anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata, senza l'intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo SMS (Short Message Service).
Il consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti di seguito indicati per le predette finalità è facoltativo e potrà essere revocato contattando il Servizio Clienti al numero 800.900.700 oppure scrivendo al Titolare all’indirizzo via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milano (MI).

3)       Difesa di un diritto in sede giudiziaria

In aggiunta, i tuoi dati personali saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o di altre società rientranti nel perimetro di controllo Eni S.p.A. in sede giudiziaria.

4)       Interesse legittimo del Titolare

Il Titolare potrà trattare, senza il tuo consenso, i tuoi dati personali nelle seguenti ipotesi:

  • nel caso di operazioni straordinarie di fusione, cessione o trasferimento di ramo d'azienda, al fine di consentire la realizzazione delle operazioni necessarie all'attività di due diligence e prodromiche alla cessione. Resta inteso che saranno oggetto di trattamento per le predette finalità i dati esclusivamente necessari, in forma quanto più possibile aggregata/anonima;
  • analisi in forma anonima ed aggregata dell'utilizzo dei servizi fruiti, per identificare abitudini e propensioni degli utenti, per migliorare i servizi forniti e per soddisfare specifiche esigenze degli utenti, ovvero predisposizione di iniziative collegate al miglioramento dei servizi forniti.

Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 3, il Titolare potrà comunicare i tuoi dati personali a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

  • forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. In tali ipotesi, in base alla normativa applicabile in tema di protezione dei dati è escluso l’obbligo di acquisire il previo consenso dell’interessato a dette comunicazioni;
  • società, enti o associazioni, ovvero società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero tra queste e società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanee di imprese e con i soggetti ad essi aderenti, limitatamente alle comunicazioni effettuate per finalità amministrative e/o contabili;
  • società specializzate nel recupero crediti;
  • società specializzate nella gestione di informazioni commerciali o relative al credito, ovvero di promozione pubblicitaria;
  • altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei tuoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

I tuoi dati personali sono conservati nei database del Titolare e saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A questi ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Tali dati non saranno inoltre comunicati a terzi, salvo quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi indicati.

Infine, ti ricordiamo che i tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non nei casi sopra descritti e/o previsti dalla legge.

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell'UE

Nell'ambito dei rapporti contrattuali tra Eni S.p.A. e le sue controllate, nonché tra le controllate stesse, per alcune delle finalità indicate al punto 3, i tuoi dati personali potranno essere trasferiti fuori dalla UE, anche mediante l'inserimento in database condivisi e gestiti da terze società facenti parte o meno del perimetro di controllo di Eni S.p.A.

La gestione del database ed il trattamento di tali dati sono vincolati alle finalità per cui sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto degli standard di riservatezza e sicurezza di cui alle leggi sulla protezione dei dati personali applicabili.

Tutte le volte in cui i tuoi dati personali dovessero essere oggetto di trasferimento internazionale al di fuori del territorio dell'UE, il Titolare adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria per garantire un adeguato livello di protezione dei tuoi dati personali in accordo con quanto indicato all'interno della presente informativa sul trattamento dei dati personali, incluse, tra le altre, le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Diritti degli interessati

In qualità di interessato, ti sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità indicate al punto 3:

  • il diritto di accesso, in particolare richiedendo, in qualsiasi momento, conferma dell'esistenza dei tuoi dati personali presso gli archivi della Società e la messa a disposizione in modo chiaro ed intelligibile di tali informazioni, nonché il diritto di conoscere l'origine, la logica e lo scopo del trattamento con espressa e specifica indicazione degli incaricati e responsabili del trattamento e dei soggetti terzi cui possono essere comunicati i tuoi dati;
  • il diritto di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati (tranne quelli valutativi), la cancellazione dei dati superflui o la trasformazione in forma anonima, nonché il blocco del trattamento e cancellazione definitiva in caso di trattamento illecito;
  • qualora ne ricorrano i presupposti, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati.

La legge ti riconosce inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora dovessi ravvisare una violazione dei tuoi diritti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Puoi esercitare i diritti sopra elencati attraverso per mezzo del Servizio Clienti al numero 800900700, oppure scrivendo al Responsabile per la protezione dei dati dpo@eniplenitude.com.

Informativa per richiesta di feedback App Eni Plenitude

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit ("Società" o il "Titolare") fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali da te eventualmente forniti al fine di rilasciare un feedback relativo ai servizi offerti dall’app di Eni Plenitude (“App”). Potrai, quindi, completare un apposito form selezionando una o più opzioni elencate nonché offrendo un commento sui servizi offerti dall’App. 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, con sede legale in via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milano (MI), che può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica ordinaria privacy@eniplenitude.com.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

La Società ha designato un Responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com.

Categorie di dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli da te eventualmente comunicati nel form di raccolta dei feedback relativi all’App, ovvero dati personali c.d. comuni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome e cognome, indirizzo e-mail).

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I tuoi dati personali verranno trattati al fine di raccogliere la tua opinione per il funzionamento dell’App e non verranno comunicati a terzi né pubblicati.

Destinatari dei dati personali

I tuoi dati personali saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato dalla Società, a cui sono state fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Tali dati non saranno inoltre comunicati a terzi, salvo quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi indicati. 

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno conservati dalla Società per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno successivamente cancellati o anonimizzati, salvo l’ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge. 

Diritti degli interessati

In qualità di interessato, ti sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità indicate al punto 4:

  • il diritto di accesso, in particolare richiedendo, in qualsiasi momento, conferma dell'esistenza dei tuoi dati personali presso gli archivi della Società e la messa a disposizione in modo chiaro ed intelligibile di tali informazioni, nonché il diritto di conoscere l'origine, la logica e lo scopo del trattamento;
  • il diritto di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati (tranne quelli valutativi), la cancellazione dei dati superflui o la trasformazione in forma anonima, nonché il blocco del trattamento e cancellazione definitiva in caso di trattamento illecito;
  • qualora ne ricorrano i presupposti, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati.

La legge ti riconosce inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora dovessi ravvisare una violazione dei tuoi diritti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.       

Puoi esercitare i diritti sopra elencati attraverso per mezzo del Servizio Clienti al numero 800900700, oppure scrivendo al Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com.