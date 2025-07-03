Cos’è la Delibera Agcom 290/21/CONS

Ai sensi della Delibera AGCOM 290/21/CONS, per come successivamente modificata e integrata, l'offerta agevolata potrà essere richiesta da utenti, non vedenti, non udenti e da utenti disabili con forti limitazioni alla capacità di deambulazione (destinatari di benefici fiscali di cui all'art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000, certificati nei verbali di handicap) sia maggiorenni che minorenni.