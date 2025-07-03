Ai sensi della Delibera AGCOM 290/21/CONS, per come successivamente modificata e integrata, l'offerta agevolata potrà essere richiesta da utenti, non vedenti, non udenti e da utenti disabili con forti limitazioni alla capacità di deambulazione (destinatari di benefici fiscali di cui all'art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000, certificati nei verbali di handicap) sia maggiorenni che minorenni.
Per inviare la tua richiesta, segui questi semplici passaggi:
La richiesta di agevolazione, compilata e sottoscritta, dovrà essere inviata in formato PDF attraverso la tua Area Personale.
Durante il caricamento, seleziona come motivo della comunicazione: "devo inviare dei documenti/contratti e modifiche contrattuali/Fibra richiesta agevolazione per categorie protette”. Prevedere quest’ultima motivazione a valle delle precedenti già in essere da selezionare per inviare correttamente il modulo.
Plenitude si impegna a garantire un servizio accessibile a tutti. In ottemperanza alla normativa applicabile, sono previste agevolazioni specifiche per gli utenti con disabilità, ovvero ilpagamento del costo del servizio scontato del 50% (applicato al prezzo base).
Per beneficiare delle agevolazioni stabilite dalla Delibera Agcom 290/21/CONS, per come successivamente modificata e integrata, dopo aver sottoscritto una delle offerte Fibra è necessario compilare il modulo di Richiesta per l'attivazione delle agevolazioni e allegare la documentazione richiesta, come indicato di seguito:
Puoi richiedere l'agevolazione non appena avrai aderito ad una delle offerte Fibra di Plenitude attraverso le modalità rese disponibili da Plenitude. Al fine di una più agevole gestione della richiesta, ti raccomandiamo di inviare la richiesta debitamente compilata e corredata dalla documentazione richiesta.
La richiesta sarà gestita tempestivamente e comunque entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta completa della documentazione necessaria.