3. Finalità, base giuridica del trattamento, natura del conferimento dei dati e conservazione dei dati personali

Esecuzione di misure precontrattuali su richiesta del Cliente, relative a:

a) verifica del comportamento di pagamento del Cliente nei confronti di Eni Plenitude per precedenti contratti o contratti in essere (ad esempio, assenza di morosità);

b) rating creditizi elaborati da società preposte a tali attività e basati su informazioni pubbliche (ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli);

c) eventuali dati presenti nei "Sistemi di informazioni creditizie" o "SIC" e su elaborazioni statistiche effettuate sui dati contrattuali forniti dal Cliente, nonché sui dati presenti presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità ("SCIPAFI"). Inoltre, per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi ai fini della prevenzione delle frodi, il Titolare potrà consultare il servizio Check IBAN CBI comunicando l’IBAN e Codice Fiscale del Cliente a Nexi Payments, CBI e la banca presso cui è aperto il conto che tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi per verifica e comunicazione della loro correttezza.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società, volto alla corretta misurazione del merito e del rischio creditizio e alla prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione dei rischi o del furto di identità del Cliente. Il conferimento dei dati è necessario e in mancanza non sarà possibile stipulare correttamente il contratto.

I dati saranno conservati nei tempi previsti dalle disposizioni in materia di prescrizione. Si precisa che il Cliente può opporsi sin dall’inizio e successivamente al trattamento dei suoi dati personali per tale finalità. Tuttavia, l’esercizio di tale diritto può determinare l’impossibilità di procedere alla contrattualizzazione del Prodotto e/o Servizio e all’esecuzione del relativo contratto.



Esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed in particolare:

a) eventuale raccolta della sottoscrizione grafometrica del Cliente sulla documentazione contrattuale relativa ai Servizi e/o ai Prodotti, tramite registrazione informatica dei parametri della firma apposta dal Cliente stesso (ad esempio, la velocità, la pressione, l’inclinazione) funzionale a garantire la sua identificazione, la sua connessione univoca alla firma e al documento sottoscritto, e l’autenticità e integrità dei documenti sottoscritti;

b) gestione del rapporto contrattuale relativo ai Servizi e delle attività correlate (ad esempio, gestione fatturazione e pagamenti, reclami, etc.);

c) preregistrazione all'Area Personale, funzionale alla successiva registrazione del Cliente all’Area Personale, che consente all’utente di gestire, attraverso il sito internet della Società, alcuni aspetti relativi al contratto sottoscritto (ad esempio, bollette, consumi, pagamenti, Prodotti e Servizi, etc.);

d) attività di gestione e recupero crediti;

e) analisi di consumo per finalità statistiche e per garantire al Cliente informazioni sull’efficientamento ed il risparmio energetico.

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto e di attività endo-contrattuali. Il conferimento dei dati è necessario e in mancanza non sarà possibile stipulare o eseguire correttamente il Contratto.



Per le finalità di cui alle lett. b), c) e d) i dati personali del Cliente verranno conservati per tutta la durata del Contratto e non oltre 10 anni dalla conclusione dello stesso.



La base giuridica del trattamento dei dati biometrici del Cliente nell’ambito dell’utilizzo della firma grafometrica è il consenso del Cliente stesso. Il consenso al trattamento dei dati biometrici nell’ambito dell’utilizzo della firma grafometrica è richiesto al momento dell’adesione al servizio di firma grafometrica e ha validità fino alla sua eventuale revoca. La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto. Il Titolare rende comunque disponibili sistemi alternativi di sottoscrizione, che non comportano l'utilizzo di dati biometrici, per cui il mancato consenso all’utilizzo della firma grafometrica, che è comunque consigliata, non pregiudica la possibilità di firma dei documenti, ma potrebbe rendere meno efficiente e sicuro il processo di sottoscrizione.



Adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, di disposizioni di Autorità legittimate dalla legge, addebito del canone RAI: la base giuridica del trattamento è l’adempimento degli obblighi di legge a cui è soggetta Eni Plenitude. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di stipulare o eseguire correttamente il contratto. I dati saranno conservati nei limiti imposti dalle disposizioni di legge.



Accertamento, esercizio o difesa di un diritto del Titolare o di terzi ed in particolare la gestione della fase precontenziosa e contenziosa, incluse eventuali attività di mediazione e conciliazione che precedono il giudizio: la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Eni Plenitude e/o di terzi correlato al diritto di difesa e di tutela di diritti e/o interessi della Società e/o di terzi.

I dati saranno conservati nei tempi previsti dalle disposizioni in materia di prescrizione e per un tempo superiore nel caso di contenziosi in corso.



Attività di marketing relative a future iniziative curate da Eni Plenitude su Prodotti e/o Servizi propri e di partner commerciali via SMS, e-mail o telefono con operatore: la base giuridica del trattamento è il consenso espresso e specifico, revocabile e modificabile in ogni momento, fornito dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto.



Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente in occasione della sottoscrizione di ulteriori Contratti relativi a Prodotti e/o Servizi di Eni Plenitude sono da intendersi come aggiornamenti delle manifestazioni di volontà precedentemente rese dal Cliente medesimo.



I dati saranno conservati sino all’opposizione/revoca del consenso e comunque non oltre i 24 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo refresh dello stesso da parte del Cliente.



Attività di marketing, previa comunicazione dei dati da parte della Società, relative a future iniziative promozionali curate da altre imprese su propri Prodotti e/o Servizi via SMS, e-mail o telefono con operatore: Eni Plenitude potrà comunicare i dati di contatto del Cliente a soggetti terzi appartenenti a diversi settori merceologici (ad esempio, telecomunicazioni, assicurativo, bancario, mobilità, editoria, etc.) per l’invio da parte di detti soggetti, in qualità di autonomi titolari, di informazioni promozionali sui loro prodotti e/o servizi.



Una volta individuati i soggetti destinatari dei dati, la Società provvede ad adottare misure adeguate per informare i clienti circa i soggetti a cui i dati saranno comunicati per le relative finalità di marketing.



La base giuridica del trattamento è il consenso espresso e specifico, revocabile e modificabile in ogni momento, fornito dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto. Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente in occasione della sottoscrizione di ulteriori Contratti relativi a Prodotti e/o Servizi di Eni Plenitude, sono da intendersi come aggiornamenti delle manifestazioni di volontà precedentemente rese dal Cliente medesimo.

I Clienti che hanno rilasciato il consenso saranno informati, prima della comunicazione dei dati, dell’identità dei soggetti a cui i dati saranno comunicati per finalità di marketing, affinché ciascun Cliente possa di volta in volta opporsi o accettare la comunicazione dei dati a tali soggetti.

I dati saranno conservati sino all’opposizione/revoca del consenso e comunque non oltre i 24 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo refresh dello stesso da parte del Cliente.



Analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da Eni Plenitude o attraverso società terze: la base giuridica del trattamento è il consenso espresso e specifico, revocabile e modificabile in ogni momento, fornito dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto.

Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente in occasione della sottoscrizione di ulteriori Contratti relativi a Prodotti e/o Servizi di Eni Plenitude, sono da intendersi come aggiornamenti delle manifestazioni di volontà precedentemente rese dal Cliente medesimo.

I dati saranno conservati sino all’opposizione/revoca del consenso e comunque non oltre i 24 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo refresh dello stesso da parte del Cliente.