In questa pagina trovi tutte le informazioni utili per conoscere al meglio i nostri servizi: dalle condizioni contrattuali alla trasparenza tariffaria e tecnica, fino agli standard di qualità e alla nostra Carta dei Servizi.
Puoi scaricare qui le condizioni che regolano il tuo rapporto con Plenitude per l’utilizzo dei servizi di accesso a Internet su Fibra.
La Carta dei Servizi è il tuo punto di riferimento per conoscere i tuoi diritti e i nostri impegni. Scarica qui la Carta dei Servizi, per capire in modo semplice e trasparente cosa puoi aspettarti da Plenitude quando usi i nostri servizi di connettività.
Come previsto dalla delibera AGCOM n. 106/25/CONS, puoi visionare qui tutti i prospetti informativi sulle condizioni economiche delle offerte Plenitude Fibra.
In linea con quanto previsto dalla delibera AGCOM n. 156/23/CONS, puoi visionare qui tutte le informazioni sulle prestazioni delle offerte Plenitude Fibra.
La qualità dei servizi Plenitude sarà sempre garantita da costanti verifiche e controlli sui servizi che ti offriamo. Il rilievo periodico di una serie di indicatori e il costante controllo degli obiettivi che ci siamo prefissati, ci permetterà di migliorare sempre di più il servizio offerto. Le rilevazioni vengono effettuate adottando gli standard indicati dalle più aggiornate norme tecniche internazionali di riferimento. Le Tabelle con gli indicatori, le misure svolte e gli obiettivi prefissati sono consultabili nella Sezione “Monitoraggio della Qualità” nella Carta dei Servizi.