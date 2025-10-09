Obiettivi di qualità dei servizi

La qualità dei servizi Plenitude sarà sempre garantita da costanti verifiche e controlli sui servizi che ti offriamo. Il rilievo periodico di una serie di indicatori e il costante controllo degli obiettivi che ci siamo prefissati, ci permetterà di migliorare sempre di più il servizio offerto. Le rilevazioni vengono effettuate adottando gli standard indicati dalle più aggiornate norme tecniche internazionali di riferimento. Le Tabelle con gli indicatori, le misure svolte e gli obiettivi prefissati sono consultabili nella Sezione “Monitoraggio della Qualità” nella Carta dei Servizi.