Mini guida alla corretta manutenzione dei pannelli solari

La manutenzione straordinaria di un impianto fotovoltaico: l’importanza dei tecnici specializzati

Mentre la manutenzione ordinaria può essere eseguita dal proprietario dell’impianto, quella straordinaria deve essere necessariamente effettuata da un tecnico specializzato. Almeno una volta all’anno occorre effettuare un controllo per verificare che l’impianto funzioni in sicurezza e che non ci siano rischi di cortocircuito. Possibilmente, il consiglio è di far fare la manutenzione a inizio primavera. Durante l’inverno, infatti, piogge, neve e sbalzi di temperatura possono deteriorare le varie componenti degli impianti.

La manutenzione straordinaria comprende tutte quelle operazioni di controllo e pulizia che non possono essere eseguite dal proprietario dell’impianto sia perché pericolose, sia perché richiedono delle competenze e delle strumentazioni specifiche.

Talvolta, come nel caso dell’offerta proposta da Plenitude, la manutenzione periodica con un professionista è prevista nel contratto di acquisto e installazione. I motivi per affidarsi sempre a tecnici certificati sono diversi: