Mini guida alla corretta manutenzione dei pannelli solari

Perché fare la manutenzione dell'impianto fotovoltaico

La manutenzione dell’impianto fotovoltaico è fondamentale per evitare che i pannelli possano perdere la loro efficienza e ridurre la quantità di energia generata per la casa.

La buona notizia è che si tratta di una pratica poco impegnativa e dai costi ridotti. Oltre alla manutenzione ordinaria dell’impianto, che può essere eseguita anche personalmente, affidando la pulizia dei pannelli solari e i controlli dei dispositivi a un tecnico specializzato l’impianto fotovoltaico della vostra casa può convertire la luce del sole in energia per oltre 25 anni e assicurarvi risparmio ed energia green.

La manutenzione ordinaria di un impianto fotovoltaico: le regole d’oro

La manutenzione ordinaria, che può svolgere qualsiasi proprietario, serve a mantenere l’impianto pulito e consta di poche e semplici regole:

  • Pulizia dei pannelli solari: sul mercato si trovano una serie di kit fai da te, composti da spazzole e detergenti, per pulire i pannelli solari, ma alcune incrostazioni di polvere e foglie potrebbero richiedere un trattamento più accurato. Se l’impianto si trova in prossimità del mare, di una zona particolarmente alberata o di un’area industriale, la frequenza della pulizia dovrà essere maggiore.
    La raccomandazione, con le macchie più difficili da togliere, è quella di affidarsi o una ditta specializzata o alla ditta che ha installato l’impianto. In caso si abitasse in zone nevose, è importante rimuovere la neve che si deposita sui pannelli. La neve, infatti, impedisce l’attività fotovoltaica ai pannelli.
  • Monitorare il rendimento dei pannelli solari: installare un sistema di monitoraggio per tenere d'occhio le prestazioni dei pannelli solari è sempre utile. Quando la performance non è in linea con le indicazioni fornite dal produttore, significa che è necessaria una manutenzione.

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Kit fai da te e robot per la pulizia dell’impianto

Sul mercato sono in commercio kit fai da te e robot per pulire i pannelli solari. Questi strumenti possono essere un valido aiuto per eseguire le operazioni di pulizia ordinaria del proprio impianto, ma non possono tuttavia sostituire integralmente la manutenzione effettuata da tecnici specializzati. Invece, la verifica accurata delle condizioni dell’impianto e l’eventuale sostituzione di alcune delle sue parti dev’essere sempre affidata alla competenza di un esperto.

La manutenzione straordinaria di un impianto fotovoltaico: l’importanza dei tecnici specializzati

Mentre la manutenzione ordinaria può essere eseguita dal proprietario dell’impianto, quella straordinaria deve essere necessariamente effettuata da un tecnico specializzato. Almeno una volta all’anno occorre effettuare un controllo per verificare che l’impianto funzioni in sicurezza e che non ci siano rischi di cortocircuito. Possibilmente, il consiglio è di far fare la manutenzione a inizio primavera. Durante l’inverno, infatti, piogge, neve e sbalzi di temperatura possono deteriorare le varie componenti degli impianti.

La manutenzione straordinaria comprende tutte quelle operazioni di controllo e pulizia che non possono essere eseguite dal proprietario dell’impianto sia perché pericolose, sia perché richiedono delle competenze e delle strumentazioni specifiche.

Talvolta, come nel caso dell’offerta proposta da Plenitude, la manutenzione periodica con un professionista è prevista nel contratto di acquisto e installazione. I motivi per affidarsi sempre a tecnici certificati sono diversi:

  • una manutenzione periodica con un tecnico può garantire il massimo rendimento e assicurare una lunga vita all’impianto;
  • in caso di guasto o anomalie, soltanto un professionista specializzato ha le competenze adeguate per riparare i componenti;
  • quasi sempre i pannelli si installano sui tetti: tentare di raggiungerli per gli utenti è imprudente;
  • sempre in materia di sicurezza, è il caso di ricordare che gli impianti sono collegati alla rete elettrica: maneggiare le diverse parti dell’impianto può essere pericoloso.

Cosa controllano i tecnici specializzati

Prima di tutto si verifica lo stato di salute dell’impianto attraverso una verifica delle performance. Nel caso in cui venga individuato un deficit delle prestazioni, il tecnico passerà alla ricerca delle cause per definire le procedure di intervento.
Gli ambiti di intervento di un tecnico specializzato riguardano:

  • riparazione in caso di presenza danni sui pannelli su vetro e telaio in alluminio, di corrosione e di hot-spot visibili;
  • riparazione delle strutture a causa di cedimenti strutturali e/o il deterioramento;
  • controllo ed eventuale sostituzione dei collegamenti elettrici, dei connettori e delle giunzioni dei cavi;
  • check dell’inverter e monitoraggio del voltaggio;
  • verifica del liquido antigelo e dell’eventuale presenza di bolle d’aria nell’impianto;
  • verifica delle batterie;
  • sostituzione trasformatori, inverter e string-box.

Le finalità della manutenzione straordinaria sono di mantenere l’impianto sicuro ed efficiente nel tempo.