Mini guida alla corretta manutenzione dei pannelli solari

Scegli il fotovoltaico di Plenitude più adatto alle tue esigenze
Scegli il fotovoltaico di Plenitude più adatto alle tue esigenze
La manutenzione dell’impianto fotovoltaico è fondamentale per evitare che i pannelli possano perdere la loro efficienza e ridurre la quantità di energia generata per la casa.
La buona notizia è che si tratta di una pratica poco impegnativa e dai costi ridotti. Oltre alla manutenzione ordinaria dell’impianto, che può essere eseguita anche personalmente, affidando la pulizia dei pannelli solari e i controlli dei dispositivi a un tecnico specializzato l’impianto fotovoltaico della vostra casa può convertire la luce del sole in energia per oltre 25 anni e assicurarvi risparmio ed energia green.
La manutenzione ordinaria, che può svolgere qualsiasi proprietario, serve a mantenere l’impianto pulito e consta di poche e semplici regole:
Scegli il fotovoltaico di Plenitude più adatto alle tue esigenze
Sul mercato sono in commercio kit fai da te e robot per pulire i pannelli solari. Questi strumenti possono essere un valido aiuto per eseguire le operazioni di pulizia ordinaria del proprio impianto, ma non possono tuttavia sostituire integralmente la manutenzione effettuata da tecnici specializzati. Invece, la verifica accurata delle condizioni dell’impianto e l’eventuale sostituzione di alcune delle sue parti dev’essere sempre affidata alla competenza di un esperto.
Mentre la manutenzione ordinaria può essere eseguita dal proprietario dell’impianto, quella straordinaria deve essere necessariamente effettuata da un tecnico specializzato. Almeno una volta all’anno occorre effettuare un controllo per verificare che l’impianto funzioni in sicurezza e che non ci siano rischi di cortocircuito. Possibilmente, il consiglio è di far fare la manutenzione a inizio primavera. Durante l’inverno, infatti, piogge, neve e sbalzi di temperatura possono deteriorare le varie componenti degli impianti.
La manutenzione straordinaria comprende tutte quelle operazioni di controllo e pulizia che non possono essere eseguite dal proprietario dell’impianto sia perché pericolose, sia perché richiedono delle competenze e delle strumentazioni specifiche.
Talvolta, come nel caso dell’offerta proposta da Plenitude, la manutenzione periodica con un professionista è prevista nel contratto di acquisto e installazione. I motivi per affidarsi sempre a tecnici certificati sono diversi:
Prima di tutto si verifica lo stato di salute dell’impianto attraverso una verifica delle performance. Nel caso in cui venga individuato un deficit delle prestazioni, il tecnico passerà alla ricerca delle cause per definire le procedure di intervento.
Gli ambiti di intervento di un tecnico specializzato riguardano:
Le finalità della manutenzione straordinaria sono di mantenere l’impianto sicuro ed efficiente nel tempo.