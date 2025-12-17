Menu a tendina MENU

Offerte luce e assicurazione per la tua casa

Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Energia Sempre Più NoPensieri

L’offerta con incluse una fornitura luce con sconti crescenti nel tempo sul corrispettivo luce fisso a consumo per 24 mesi¹ e una polizza assicurativa contro i guasti agli impianti luce.

Fino al 20% di sconto in due anni²

Sul corrispettivo luce fisso a consumo.

Doppio vantaggio

Ricevi fino a 24€ di sconto all'anno sui costi di commercializzazione e vendita e fino a 12€ di sconto all'anno sulla polizza³ rispetto al listino base.

Trend Casa NoPensieri

L’offerta con incluse una fornitura luce con i prezzi in linea con il mercato e una polizza assicurativa contro i guasti agli impianti luce.

Doppio vantaggio

Ricevi 24€ di sconto all'anno sui costi di commercializzazione e vendita e 12€ di sconto all'anno sulla polizza³ rispetto al listino base.

Prezzo di mercato

Accedi alle condizioni del mercato all’ingrosso riservate agli operatori energetici, con un contributo al consumo.

Il programma fedeltà e le partnership di Plenitude

Con una fornitura attiva puoi accedere al programma fedeltà e usufruire delle offerte dei nostri partner commerciali.

  • Le offerte e i servizi in partnership

    Scopri tutti i vantaggi che offriamo ai nostri Clienti e a chi deve ancora attivare una fornitura.

  • Scopri un febbraio pieno di sorprese.

    Con Plenitude Insieme, c’è un doppio regalo per te: 100 giorni di abbonamento digitale al Corriere della Sera e un’offerta esclusiva Plenitude Fibra a 19,90€ al mese con costo di attivazione gratuito6. In più, prova a vincere7un TV Samsung 55’’ QLED 4K ogni giorno!

6Offerta valida fino alle 23:59 del 22/02/2026. Offerta subordinata alla disponibilità della tecnologia FTTH presso la tua abitazione. Servizio voce non incluso con perdita dell’eventuale numero di telefono fisso per passaggio da altro operatore (migrazione o recesso).  Prezzo promozionale di 19,90€/mese (anziché 25,90€/mese) per 36 mesi, riservato ai clienti residenziali con fornitura luca e/o gas attiva, iscritti a Plenitude Insieme. €25,90/mese dopo 36 mesi. Il costo di attivazione è gratuito. In caso di sottoscrizione online il pagamento deve essere effettuato tramite addebito su conto corrente. Verifica copertura su eniplenitude.com.

7Concorso a premio valido dalle ore 09:00:00 del 02/02/2026 alle ore 08:59:59 del 24/02/2026. Montepremi totale pari a 17.227,00€ (IVA inclusa). Regolamento su insieme.eniplenitude.com.

Non sai quale offerta scegliere?

Chiedi aiuto ad un nostro operatore: è un servizio gratuito e senza alcun impegno.

Energia Sempre Più NoPensieri Trend Casa NoPensieri

Info e dettagli

Energia Sempre Più NoPensieri

Maggiori informazioni sul pacchetto luce o gas + Assicurazione Solo se passi a Plenitude da un altro fornitore puoi sottoscrivere il pacchetto Energia Sempre Più NoPensieri. Con il nostro pacchetto, in vendita abbinata, puoi avere una fornitura luce o gas e una polizza contro i guasti all’impianto elettrico o gas con i seguenti vantaggi:

  • costi di commercializzazione e vendita per la luce o per il gas pari a 120 €/anno rispetto a quelli ordinari del listino base (senza vendita abbinata alla Polizza NoPensieri Impianti) pari a 144 €/anno;
  • prezzo della Polizza NoPensieri Impianti è pari a 78€/anno rispetto al prezzo ordinario consigliato pari a 66€/anno. 

Ti ricordiamo che i due prodotti Energia Sempre Più e la Polizza NoPensieri Impianti possono essere liberamente sottoscritti anche in forma non abbinata. Sottoscrivi la fornitura luce e/o la polizza.

Le attuali condizioni economiche dell'offerta Energia Sempre Più NoPensieri possono essere sottoscritte in tutto il territorio italiano fino al 18/02/2026, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:

  • hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e vuoi passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore);
  • hai un contratto di luce e/o gas attivo e hai bisogno di modificare l’intestatario del contratto (Voltura).

Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni. Tieni a portata di mano:

  • una bolletta del tuo attuale fornitore;
  • un documento di identità e il codice fiscale dell'intestatario dell'ultima bolletta;
  • l'IBAN, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente;
  • il numero cliente, se sei già titolare di un contratto Eni Plenitude (cambio offerta).

Se sei intestatario del contratto:

  • il passaggio è completamente gratuito e automatico;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).

Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:

  • il passaggio contestualmente alla voltura può essere effettuato solo per la fornitura LUCE;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • costi amministrativi di Eni Plenitude pari a 35€ IVA esclusa.

Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più.

Riceverai la tua bolletta in formato digitale. Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni.

Il pagamento della tua bolletta avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta tramite addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit). L’IBAN dovrà essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici

In sede di prima attivazione, il pacchetto potrà essere attivato solo selezionando la modalità di pagamento tramite addebito diretto in c/c. Successivamente, solo con riferimento alla fornitura luce, potrai modificare la modalità di pagamento accedendo alla tua Area Personale. Ti ricordiamo che con addebito diretto su c/c attivo, ricevi il 5% di sconto sui corrispettivi luce o gas.
I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.

La frequenza con cui riceverai la bolletta varia in base al contratto di fornitura sottoscritto:

  • ogni 2 mesi se hai attivato un contratto di fornitura Luce;
  • in base ai tuoi consumi se hai attivato un contratto di fornitura Gas:
    • o ogni 2 mesi per consumi bassi e medi (fino a 5.000 Smc all’anno);
    • o ogni mese per consumi alti (oltre 5.000 Smc all’anno).
  • con periodicità pari a quella più frequente se hai attivato un contratto di fornitura sia luce sia gas.

Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.

Nel corso dei 24 mesi Plenitude riconoscerà i seguenti sconti progressivi sul Corrispettivo Luce e/o Gas: (i) sconto pari al 5% per i consumi effettuati dal 2° al 6° mese di somministrazione; (ii) sconto pari al 10% per i consumi effettuati dal 7° al 12° mese di somministrazione; (iii) sconto pari al 15% per i consumi effettuati dal 13° al 18° mese di somministrazione; (iv) sconto pari al 20% per i consumi effettuati dal 19° al 24° mese di somministrazione. Resta inteso che gli sconti progressivi sopra riportati non verranno applicati per il primo mese di somministrazione.

Per coloro che si iscrivono entro due mesi dalla data di inizio fornitura comunicata o siano già iscritti a Plenitude Insieme, Plenitude riconosce in bolletta uno sconto una tantum pari a 20 euro applicato alla Spesa per la materia energia e/o uno sconto una tantum pari a 20 euro alla Spesa per la materia gas naturale.
Nel caso in cui l'ammontare dello sconto non sia esaurito nella prima bolletta di applicazione, il residuo verrà utilizzato per le bollette successive.

Con Energia Sempre Più hai l’opportunità di scegliere, solo per l’energia elettrica, tra profilo monorario e profilo biorario. Scegliendo il profilo monorario, avrai un corrispettivo uguale a qualsiasi ora del giorno. Scegliendo il profilo biorario, avrai un corrispettivo più basso la sera (dalle 19:00 alle 8:00) e tutto il giorno durante le festività e nei week-end e un corrispettivo più elevato nei giorni feriali dalle 8:00 alle 19:00.

Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • spesa per la materia energia;
  • spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia energia:

  1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
    • il corrispettivo luce applicato in fattura, il cui valore è pari a 0,1705 €/kWh, che rappresenta il 54% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all’anno e ha 3kW di potenza impegnata, include già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA.
    • Il corrispettivo di commercializzazione e vendita pari a 120 €/anno, che rappresenta il 14% (tenendo conto della componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno) della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.
  2. i corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA: prezzo di dispacciamento e componente di dispacciamento, come definiti nel TIV.
    I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Opzione bioraria
L’oﬀerta Energia Sempre Più NoPensieri ti consente di scegliere l’opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due corrispettivi luce distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi, che saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA, sono i seguenti: F1 pari a 0,1749 €/kWh e F2-3 pari €/kWh. Resta inteso che anche a tali corrispettivi verrà applicato lo sconto sopra specificato. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno diﬀerenziati per le fasce orarie F1 e F2-3. In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA. Il valore del corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per i primi 12 mesi dall’avvio della fornitura.

Per l’intera durata del contratto l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia.

Per maggiori dettagli, consulta il contratto.

Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Energia Sempre Più NoPensieri le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.

Info e dettagli

Trend Casa NoPensieri

Maggiori informazioni sul pacchetto luce o gas + Assicurazione
Solo se passi a Plenitude da un altro fornitore puoi sottoscrivere il pacchetto Trend Casa NoPensieri. Con il nostro pacchetto, in vendita abbinata, puoi avere una fornitura luce o gas e una polizza contro i guasti all’impianto elettrico o gas con i seguenti vantaggi:

  • costi di commercializzazione e vendita per la luce o per il gas pari a 120 €/anno rispetto a quelli ordinari del listino base (senza vendita abbinata alla Polizza NoPensieri Impianti) pari a 144 €/anno;
  • prezzo della Polizza NoPensieri Impianti è pari a 5,50 €/mese rispetto al prezzo ordinario consigliato pari a 6,50 €/mese.

Ti ricordiamo che i due prodotti Trend Casa e la Polizza NoPensieri Impianti possono essere liberamente sottoscritti anche in forma non abbinata. Sottoscrivi la fornitura luce e/o la polizza.

Le attuali condizioni economiche dell'offerta Trend Casa NoPensieri possono essere sottoscritte in tutto il territorio italiano fino al 18/02/2026 in tutto il territorio italiano dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:

  • hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e vuoi passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore).

Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente in caso di passaggio da un altro fornitore.

Se sei intestatario del contratto:

  • il passaggio è completamente gratuito e automatico;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).

Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:

  • il passaggio contestualmente alla voltura può essere effettuato solo per la fornitura LUCE;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • costi amministrativi di Eni Plenitude pari a 35€ IVA esclusa.

Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più.

Riceverai la tua bolletta in formato digitale. Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti  gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area  Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni.
Il pagamento della tua bolletta avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta tramite addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit).
In sede di prima attivazione, il pacchetto potrà essere attivato solo selezionando la modalità di pagamento tramite addebito diretto in c/c. L’IBAN dovrà essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici. Successivamente, solo con riferimento alla fornitura luce, potrai modificare la modalità di pagamento accedendo alla tua Area Personale. Ti ricordiamo che con addebito diretto su c/c attivo, ricevi il 5% di sconto sui corrispettivi luce o gas.

I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.

Periodicità di fatturazione.
Se hai attivato un contratto di fornitura Luce riceverai una bolletta ogni 2 mesi. Se hai attivato un contratto di fornitura Gas riceverai la bolletta in base ai tuoi consumi:

  • ogni 2 mesi per consumi bassi e medi (fino a 5.000 Smc all’anno);
  • ogni mese per consumi alti (oltre 5.000 Smc all’anno).

Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.
Se hai attivato un contratto di fornitura sia Luce sia Gas, riceverai una bolletta unica con periodicità pari a quella più frequente.

Importante: l’importo della prima bolletta sarà calcolato sulla base dei consumi del tuo ultimo anno di fornitura (che ci comunicherà il distributore in fase di passaggio a Eni Plenitude). Non ti preoccupare se risulterà troppo alta o troppo bassa: quella successiva sarà aggiornata sui tuoi consumi reali. In ogni caso, potrai sempre chiedere la rettifica, anche della prima bolletta, contattandoci al nostro numero verde. Per avere bollette quanto più vicine al consumo eﬀettivo, ti consigliamo di eﬀettuare almeno un’autolettura al mese. Se i tuoi contatori gas e luce sono di nuova generazione non sarà nemmeno necessaria l’autolettura, perché riceveremo in automatico il consumo eﬀettivo dal distributore.

Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • spesa per la materia energia;
  • spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia energia:

  1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
    • il Corrispettivo Luce Index applicato in fattura all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto così come quantificate da ARERA. Corrisponde al prezzo all’ingrosso aggiornato mensilmente ed è pari, per ciascun mese solare di fornitura, alla media aritmetica del PUN (prezzo unico nazionale dell’energia elettrica) così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici e pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org, nella sezione “statistiche” e sul sito internet di ARERA. Rappresenta il 43% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo;
    • il Contributo al Consumo è pari a 0,0220 €/kWh, rappresenta il 7% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo e include già le perdite di rete per il trasporto come quantificate da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tale corrispettivo sarà adeguato in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA; il valore del Contributo al Consumo al netto delle Perdite di Rete è invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione e sarà applicato in bolletta sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA;
    • un corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione e vendita pari a 120 €/anno, che rappresenta il 15% (considerata la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno) della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo;
  2. i corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA:
    • prezzo dispacciamento e componente di dispacciamento, come definiti nel TIV. 
    • corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA.
      Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Opzione bioraria
L'oﬀerta Trend Casa NoPensieri ti consente di scegliere l'opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due Corrispettivi luce Index distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività) e F23 (tutte le ore dell'anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno diﬀerenziati per le fasce orarie F1 e F2-3.
In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA.
Per l’intera durata delle condizioni economiche, l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia. Energia verde non significa che ciò che consumi proviene in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma che ci faremo carico di acquistare, per conto tuo e in base al tuo consumo, dei certificati d’origine, uno strumento che serve a incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili.

Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.

Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Trend Casa luce e gas le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.

Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento sull'offerta luce o gas, senza nessun costo e senza specificare il motivo:

  • entro 14 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica, come previsto dalle Condizioni Generali);
  • entro 30 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali.

Per quanto riguarda la polizza: entro 14 giorni dalla Decorrenza del contratto, puoi esercitare il diritto di ripensamento, ovvero puoi chiedere alla Compagnia, senza doverne indicare il motivo, che cessino gli eﬀetti del contratto (recesso) inviando una comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a:Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano.

Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:

  1. essere garantita dal precedente fornitore, nel caso in cui il relativo contratto non sia ancora stato sciolto, o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela (per la fornitura elettrica) o il servizio di fornitura di ultima istanza o di default (per la fornitura di gas), per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o, su eventuale tua richiesta, la chiusura del punto di fornitura;
  2. essere avviata da Eni Plenitude per il tempo necessario a permettere un cambio di fornitore o la chiusura del punto di fornitura.

Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.

Puoi pagare il Premio annuale mensilmente esclusivamente tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit). Il Premio è comprensivo delle imposte di legge ed è interamente dovuto anche se è previsto il frazionamento mensile.

La Polizza decorre dalle ore 24:00 della data riportata nella comunicazione di accettazione, da parte della Compagnia, della proposta di assicurazione da te avanzata, a condizione che il pagamento del premio abbia avuto esito positivo. È prevista l’applicazione di un periodo di Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza della Polizza.

Il contratto ha durata di 1 anno e prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta, cessazione del rischio o mancato pagamento delle rate di Premio.

In caso di cessato rischio, come ad esempio vendita dell’Abitazione, cessazione del contratto di locazione, chiusura definitiva POD e/o PDR, puoi richiedere la cessazione anticipata del contratto inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dall’erogazione o rifiuto della Prestazione di Assistenza, puoi far cessare gli eﬀetti del contratto con preavviso di 30 giorni inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.
Se non desideri rinnovare il contratto, dovrai comunicare la volontà di disdetta almeno 60 giorni prima della successiva scadenza annuale inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.
Puoi richiedere il fac-simile del modulo di recesso attraverso il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 o scaricarlo dalla sezione “Documenti” del sito internet www.zurich-connect.it 

¹Il prezzo finale della bolletta può variare ogni mese in base al consumo.

²Sconti progressivi fino al 20% sul corrispettivo luce che costituisce, al netto delle imposte, il 54% circa della spesa annuale per la luce per un cliente tipo. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano il 14% – considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno – della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo finale della bolletta può variare ogni mese in base al consumo.

³Risparmi 24€ all'anno sui costi di commercializzazione e vendita della fornitura luce o gas rispetto al listino base e 12€ all'anno sull’assicurazione rispetto al prezzo ordinario consigliato.

⁴Vendita abbinata promozionale. Il Corrispettivo luce costituisce, al netto delle imposte, il 54% circa della spesa annuale per un cliente tipo. I costi di commercializzazione e vendita ordinari (senza vendita abbinata alla Polizza NoPensieri Impianti) sono pari a 144 €/anno (listino “base”), mentre in caso di abbinamento con la Polizza NoPensieri Impianti (listino “NoPensieri”) sono pari a 120 €/anno e pesano il 14% per la luce - considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno - della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo ordinario consigliato della Polizza NoPensieri Impianti è di 78 €/anno, mentre il prezzo, in caso di acquisto in abbinamento con listino NoPensieri, è pari a 66€/anno (sconto pari a 15%). Gli abbinamenti disponibili sono solo tra la NoPensieri Impianti Modulo Luce e l’offerta di somministrazione di energia elettrica e tra la NoPensieri Impianti Modulo Gas e l’offerta di somministrazione gas. Tale regola si applica anche in caso di sottoscrizione dell'offerta per la fornitura di gas e luce. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso anche per un singolo prodotto della vendita abbinata. In tal caso lo sconto resta invariato sul prodotto su cui non è stato esercitato il diritto di recesso. Sia l’offerta per la fornitura luce o gas Energia Sempre Più che la Polizza NoPensieri Impianti possono essere acquistati separatamente a prezzo ordinario, senza obbligo di abbinamento tra di loro. Offerte valide fino al 18/02/2026 presso i negozi della rete Eni Plenitude/Flag Ship. Le condizioni economiche delle offerte Eni Plenitude sono soggette a variazioni. Per termini e condizioni consulta il Set Informativo di NoPensieri Impianti e le Condizioni Economiche e Generali di Contratto dell’offerta Energia Sempre Più NoPensieri.

⁵Vendita abbinata promozionale. Il Corrispettivo luce Index e il contributo al consumo per la luce costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 43% circa e il 7% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo luce Index corrisponde al prezzo all'ingrosso che viene aggiornato mensilmente e corrisponde, per ciascun mese di fornitura, alla media mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici. I costi di commercializzazione e vendita ordinari (senza vendita abbinata alla Polizza NoPensieri Impianti) sono pari a 144 €/anno (listino “base”), mentre in caso di abbinamento con la Polizza NoPensieri Impianti (listino “NoPensieri”) sono pari a 120 €/anno e pesano il 15% - considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno - della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo ordinario consigliato della Polizza NoPensieri Impianti è di 78 €/anno, mentre il prezzo, in caso di acquisto in abbinamento con Trend Casa listino NoPensieri, è pari a 66 €/anno (sconto pari a 15%). Il prezzo all’ingrosso e il contributo al consumo restano invariati anche in caso di vendita abbinata. Gli abbinamenti disponibili sono solo tra la NoPensieri Impianti Modulo Luce e l’offerta di somministrazione di energia elettrica e tra la NoPensieri Impianti Modulo Gas e l’offerta di somministrazione gas. Tale regola si applica anche in caso di sottoscrizione dell'offerta per la fornitura di gas e luce. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso anche per un singolo prodotto della vendita abbinata. In tal caso lo sconto resta invariato sul prodotto su cui non è stato esercitato il diritto di recesso. Sia la Polizza NoPensieri Impianti che l’offerta per la fornitura di gas o luce Trend Casa possono essere acquistati separatamente a prezzo ordinario, senza obbligo di abbinamento tra di loro. Offerte valide fino al 18/02/2026 presso i negozi della rete Eni Plenitude/Flag Ship. Per termini e condizioni consulta il Set Informativo di NoPensieri Impianti e le Condizioni Economiche e Generali di Contratto dell’offerta Trend Casa NoPensieri.

6Offerta valida fino alle 23:59 del 22/02/2026. Offerta per clienti residenziali subordinata alla disponibilità della tecnologia FTTH presso la tua abitazione. Servizio voce non incluso con perdita dell’eventuale numero di telefono fisso per passaggio da altro operatore (migrazione o recesso).  Prezzo promozionale di 19,90€/mese (anziché 25,90€/mese) per 36 mesi, riservato ai clienti iscritti a Plenitude Insieme. €25,90/mese dopo 36 mesi. Il costo di attivazione è gratuito. In caso di sottoscrizione online il pagamento deve essere effettuato tramite addebito su conto corrente. Verifica copertura su eniplenitude.com.

7Concorso a premio valido dalle ore 09:00:00 del 02/02/2026 alle ore 08:59:59 del 24/02/2026. Montepremi totale pari a 17.227,00€ (IVA inclusa). Regolamento su insieme.eniplenitude.com.

