Soluzioni personalizzate per GDO e Centri Commerciali 

Esplora le soluzioni per la mobilità elettrica pensate per la grande distribuzione organizzata e i centri commerciali. 

Il servizio di mobilità elettrica è gestito da Plenitude On The Road S.r.l.

Perché installare infrastrutture di ricarica

  • Potenziamento punto vendita

    Valorizza il tuo centro commerciale o punto vendita con infrastrutture di ricarica di varie potenze.

  • Gestione efficiente

    Sistema di monitoraggio in tempo reale delle performance delle colonnine per una gestione efficiente e centralizzata.

  • Modularità delle soluzioni

    Ogni installazione è configurata in modo ottimale per rispondere alle specifiche esigenze del punto vendita. 

Vantaggi dell'installazione di colonnine di ricarica

  • Acquisizione e fidelizzazione clienti

    Offrendo un servizio di ricarica, aumenti il traffico e il tempo di permanenza dei clienti possessori di un'auto elettrica. 

  • Posizionamento innovativo del brand 

    Dimostrando un impegno verso la mobilità elettrica e l'innovazione tecnologica, migliori l'immagine del tuo marchio, distinguendoti dalla concorrenza.  

  • Incremento della visibilità online

    Grazie agli accordi di interoperabilità, permetti agli e-driver di trovarti su tutte le app di ricarica entrando a far parte del network Plenitude On The Road.

Cosa offriamo

Ci impegniamo a offrirti un servizio affidabile, completo e su misura.

  • Soluzioni chiavi in mano

    Ci occupiamo di tutto il processo, dalla progettazione all'installazione e manutenzione delle colonnine.

  • Gestione e supporto

    Forniamo un servizio di manutenzione e assistenza da remoto delle stazioni 24/7. 

  • Controllo e manutenzione

    L'intera rete è controllata da un Backend IT interno dedicato che permette il monitoraggio e la gestione in tempo reale delle prestazioni della rete. 

  • Una rete integrata 

    I nostri punti di ricarica fanno parte di una vasta rete al fine di promuovere la mobilità elettrica sia su terreno nazionale che internazionale. 

Le nostre stazioni di ricarica

Esplora i modelli disponibili per l’installazione.

  • Wallbox EVB200

    Fino a 22 kW AC

  • Ensto Stand EVF200

    Fino a 22 kW AC

  • HYC50

    Fino a 50 kW DC

  • HYC150/200

    Fino a 200 kW DC

  • HYC300/400

    Fino a 400 kW DC

FAQ

Dubbi? Prova a consultare le nostre FAQ per trovare la soluzione giusta.  Scopri di più nei documenti di Plenitude On The Road, società controllata da Plenitude. 

 

Proponiamo di installare un mix di colonnine in AC (Corrente Alternata) e in DC (Corrente Continua), in modo che il cliente possa scegliere la tipologia di ricarica più adatta alle proprie esigenze in base al tipo di auto che guida (PHEV/BEV), durata della permanenza all'interno del centro, livello di carica della batteria e costo che è disposto a sostenere.

Plenitude, attraverso Plenitude On The Road, fa una valutazione della potenzialità del centro e, se lo ritiene idoneo, si fa integralmente carico dei costi di realizzazione.

Le installazioni sono personalizzate a seconda della dimensione del centro commerciale e delle esigenze dei nostri host. Possono variare da un minimo di due stalli di parcheggio dedicati, ma sono espandibili fino a un massimo di 10-12 a seconda delle necessità. A seguito della valutazione della potenzialità del centro, effettueremo una proposta in termini di numero e tipologia di colonnine da installare.

Nessuno, richiederemo un nuovo punto di connessione alla rete elettrica completamente separato e indipendente dal centro.

Sì, abbiamo una centrale di monitoraggio da remoto che ci permette di individuare le problematiche e risolverle proattivamente, facendoci carico di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in campo.

Tutte le nostre colonnine sono visibili sulla nostra app Plenitude On The Road o su quella di altri operatori con cui abbiamo sottoscritto accordi di interoperabilità. Gli utenti possono accedere al servizio di ricarica tramite le suddette app e le tessere RFID.

Sì, offriamo un servizio di assistenza attivo 24/7 per risolvere eventuali problematiche riscontrate.