Il servizio di mobilità elettrica è gestito da Plenitude On The Road S.r.l.
Offrendo un servizio di ricarica, aumenti il traffico e il tempo di permanenza dei clienti possessori di un'auto elettrica.
Dimostrando un impegno verso la mobilità elettrica e l'innovazione tecnologica, migliori l'immagine del tuo marchio, distinguendoti dalla concorrenza.
Grazie agli accordi di interoperabilità, permetti agli e-driver di trovarti su tutte le app di ricarica entrando a far parte del network Plenitude On The Road.
Ci impegniamo a offrirti un servizio affidabile, completo e su misura.
Proponiamo di installare un mix di colonnine in AC (Corrente Alternata) e in DC (Corrente Continua), in modo che il cliente possa scegliere la tipologia di ricarica più adatta alle proprie esigenze in base al tipo di auto che guida (PHEV/BEV), durata della permanenza all'interno del centro, livello di carica della batteria e costo che è disposto a sostenere.
Plenitude, attraverso Plenitude On The Road, fa una valutazione della potenzialità del centro e, se lo ritiene idoneo, si fa integralmente carico dei costi di realizzazione.
Le installazioni sono personalizzate a seconda della dimensione del centro commerciale e delle esigenze dei nostri host. Possono variare da un minimo di due stalli di parcheggio dedicati, ma sono espandibili fino a un massimo di 10-12 a seconda delle necessità. A seguito della valutazione della potenzialità del centro, effettueremo una proposta in termini di numero e tipologia di colonnine da installare.
Nessuno, richiederemo un nuovo punto di connessione alla rete elettrica completamente separato e indipendente dal centro.
Sì, abbiamo una centrale di monitoraggio da remoto che ci permette di individuare le problematiche e risolverle proattivamente, facendoci carico di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in campo.
Tutte le nostre colonnine sono visibili sulla nostra app Plenitude On The Road o su quella di altri operatori con cui abbiamo sottoscritto accordi di interoperabilità. Gli utenti possono accedere al servizio di ricarica tramite le suddette app e le tessere RFID.
Sì, offriamo un servizio di assistenza attivo 24/7 per risolvere eventuali problematiche riscontrate.