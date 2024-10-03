Le installazioni sono personalizzate a seconda della dimensione del centro commerciale e delle esigenze dei nostri host. Possono variare da un minimo di due stalli di parcheggio dedicati, ma sono espandibili fino a un massimo di 10-12 a seconda delle necessità. A seguito della valutazione della potenzialità del centro, effettueremo una proposta in termini di numero e tipologia di colonnine da installare.