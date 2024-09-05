10 oggetti ad energia solare da non perdere

La passione di un prosumer per l'energia solare non conosce limiti e talvolta può allargarsi anche ai gadget fotovoltaici più strani e inaspettati. L'estate è il momento migliore per provarli. Noi, da veri innamorati del sole, abbiamo già cominciato a stilare la lista degli oggetti ad energia solare di cui non potremo (forse) più fare a meno. E voi quale scegliete?
Tra gli oggetti ad energia solare è uno dei più desiderati, specie quando arriva la primavera e, di conseguenza, il momento di rasare l'erba del prato. Lo dimostra la vicenda di Robert Steve Smith, che all'inizio del 2020 è diventato una star della rete grazie alla serie di video in cui insegnava a costruire il Solar Charged Remote Control Electric Lawn Mower. Il suo progetto è stato trasformato in un e-book dettagliato con le istruzioni per costruire il proprio robot tosaerba. Chiunque vuole cimentarsi nell'impresa deve tener presente almeno due elementi: il tempo stimato (almeno 130 ore di lavoro) e il costo (circa 1.500 dollari). In alternativa il mercato offre alcuni (per ora pochi) modelli con pannello integrato. Più semplice affidarsi ai robot rasaerba elettrici con stazione di ricarica che può essere alimentata attraverso l'energia prodotta dal nostro impianto fotovoltaico. Strumenti di precisione, controllati da remoto attraverso lo smartphone, hanno prestazioni eccellenti. L'unico neo, anche in questo caso, il costo.
L'invidia del vicino però non ha prezzo.
Una custodia per l’iPhone che, oltre a proteggerlo, permetta anche di ricaricarlo, così da non rimanere mai a secco di energia. L’idea è buona, peccato che le dimensioni non ne abbiano agevolato il successo e il gadget fotovoltaico rischia di restare di nicchia.
Meglio invece l’idea di un caricabatterie solare portatile: in commercio se ne trovano svariati modelli anche se il nostro preferito - per ragioni squisitamente di design - resta quello a fiore Sunflower. Per la serie: mai più senza questi piccoli oggetti a energia solare.
Secondo gli esperti, gli occhiali del futuro punteranno sulla realtà aumentata e per funzionare avranno bisogno di elettricità. Per questo potrebbe tornare in voga l’occhiale fotovoltaico già sperimentato in passato per ricaricare piccoli oggetti. E i pannelli con film di perovskite potrebbero diventare un grande aiuto.
Attenzione, non parliamo di un lettino abbronzante ma del classico lettino da piscina e da spiaggia che grazie alla dotazione di pannelli fotovoltaici diventa una vera e propria stazione multimediale autoalimentata con tanto di video e prese usb. In questo caso il brevetto, tutto italiano, porta il nome di i-Sun.
Tra i prodotti a energia solare è uno dei più desiderati.
I primi modelli sono partiti in sordina, con progetti realizzati attraverso il crowdfunding che non hanno avuto molto successo. Dopo una prima fase di insuccessi, nell'ultimo biennio è diventato un vero e proprio oggetto cult soprattutto tra i camminatori più instancabili che non possono farne a meno. In alternativa il classico zaino può essere abbinato a uno dei pannelli fotovoltaici da passeggio di potenza diversa a seconda delle esigenze.
È disponibile come lampada a led da esterno, che si illumina dopo essersi caricata durante il giorno, oppure in versione gatto della fortuna con tanto di artigli colorati e luminosi. Insomma, la passione per i gatti - dopo aver contagiato Facebook - arriva anche nel mondo del fotovoltaico. Non amate i felini? Nessun problema, sono anche disponibili cani, ricci, gufi e così via. L'importante è che siano oggetti ad energia solare.
Restando nel regno animale come non citare la splendida cavalletta da costruire che si alimenta a energia solare. Composto da 51 parti, il Solar Bug può essere assemblato facilmente e utilizzato per spiegare ai bambini come funziona un motore e com'è possibile alimentarlo attraverso il sole. Semplice, intuitiva, educativa.
Chi non vorrebbe passeggiare sotto il sole con un mini ventilatore azionato dall’energia del sole attaccato alla visiera del cappello? La buona notizia è che questo esiste, in diversi modelli, compreso quello da lavoro. L’ottima notizia: è adatto a tutte le tasche. Come farne a meno?
È il cinema più piccolo del mondo - ha solo 8 posti - ma è anche l’unico che può funzionare grazie all’energia del sole. L’idea nasce da una compagna di artisti inglesi che ha voluto allestire come cinema all’aperto e itinerante una piccola roulotte anni Sessanta. Si chiama Sol cinema e nel 2020 ha festeggiato i primi dieci anni di attività.
Partire in sicurezza è una priorità, anche per quanto riguarda la nostra casa. Un amante dell'energia solare allora potrebbe regalarsi una telecamera con pannello solare e wi-fi per controllare ogni movimento sospetto anche durante le vacanze. Dotata di batterie, non necessita di cablaggio e quindi può essere installata anche in angoli del giardino difficilmente raggiungibili.
Gadget fotovoltaico indispensabile per gli appassionati di campeggio, la radio solare si ricarica al sole tramite un piccolo impianto fotovoltaico e di solito ha più funzioni come caricabatteria e luce di emergenza. La maggior parte dei modelli in vendita sono dotati anche di connessione bluetooth e lettore MP3. Invidiatissima anche in spiaggia, può essere affiancata da un altro gadget che ha fatto scalpore quest'anno: le cuffie Urbanista Los Angeles che si ricaricano a energia solare e promettono così una durata di ascolto pressoché illimitata: grazie al sistema a celle solari Powerfoyle riescono, infatti, a sfruttare sia la luce diretta del sole sia la luce indoor.