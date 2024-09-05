10 oggetti ad energia solare da non perdere

Cuffie e radio solari

Gadget fotovoltaico indispensabile per gli appassionati di campeggio, la radio solare si ricarica al sole tramite un piccolo impianto fotovoltaico e di solito ha più funzioni come caricabatteria e luce di emergenza. La maggior parte dei modelli in vendita sono dotati anche di connessione bluetooth e lettore MP3. Invidiatissima anche in spiaggia, può essere affiancata da un altro gadget che ha fatto scalpore quest'anno: le cuffie Urbanista Los Angeles che si ricaricano a energia solare e promettono così una durata di ascolto pressoché illimitata: grazie al sistema a celle solari Powerfoyle riescono, infatti, a sfruttare sia la luce diretta del sole sia la luce indoor.