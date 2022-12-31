Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

Spesa per la materia gas naturale

Spesa per il trasporto del gas e la gestione del contatore

Spesa per gli oneri di sistema

Rientrano nella spesa per la materia gas naturale:

la Materia Prima Gas, pari alla somma fra l'indice Cmem,m e la componente CCR così come definite dal TIVG;

corrispettivi di importo pari alla Commercializzazione al dettaglio.

I corrispettivi relativi alla Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e alla Spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità.

Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono consultabili sul portale eniplenitude.com

Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.

