Lampadine a incandescenza

Le lampadine a incandescenza, ormai, sono per la maggior parte delle persone solo un lontano ricordo. Infatti, questo tipo di lampadina è ormai fuori produzione in quanto altamente energivora. Per quanto sul mercato non siano più disponibili, qualcuno potrebbe ancora averle in casa, magari montate su qualche lampada poco utilizzata. In questo caso, perché la loro sostituzione sia non solo la scelta economicamente più vantaggiosa ma anche quella ecologicamente più virtuosa, deve essere seguita dal loro corretto smaltimento. Per questo, è prima di tutto importante imparare a riconoscerle.

Le lampadine a incandescenza sono quelle che ci figuriamo quando pensiamo a una lampadina; ossia un bulbo di vetro con una resistenza interna che, se rotta, indica che la lampadina è “fulminata”. Le lampadine a incandescenza, a differenza di quelle a basso consumo, non rientrano nella categoria RAEE (d.lgs. n. 151 del 2005, rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche). Questo non significa però che le lampadine a incandescenza possano essere buttate semplicemente nel bidone del vetro, o dell’indifferenziato.

Anche questi modelli di lampadina devono essere portati in un’isola ecologica e smaltiti in un cassonetto specifico differente rispetto a quello per le lampadine alogene o Led che contengono mercurio. In alternativa, è sempre possibile portarle al negoziante da cui si acquistano le nuove lampadine, che è obbligato ad accettarle e a occuparsi del loro corretto smaltimento. In ogni caso, è consigliabile, per chi ancora avesse montate in case delle lampadine a incandescenza, passare alle lampadine a Led che, attraverso i consumi ridotti, tutelano il portafoglio dei consumatori e l’ambiente in cui tutti viviamo.