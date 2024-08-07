Come inviare l’attestazione di pagamento

In caso di pagamento non digitale, se oltre i tempi di registrazione previsti risultasse ancora non registrato il pagamento:

La modalità di invio attestazione pagamento più efficace e veloce è quella di accedere all’Area Personale, nella sezione “Bollette e fatture”, selezionando la fattura non pagata.

Un’altra modalità, meno rapida, è quella di inviare una mail a pagamenti@eniplenitude.com (r icordando di specificare Intestatario della fornitura, N. cliente, N. Fattura/Fatture pagate, data e modalità di pagamento, e allegare copia della ricevuta).

In caso di sospensione per morosità, se non risulta ancora il pagamento registrato:

La modalità di invio attestazione pagamento più efficace e veloce è sempre quella di accedere all’Area Personale, nella sezione “Bollette e fatture”, selezionando la fattura non pagata.

Se hai dubbi, verifica sempre prima lo stato del pagamento nella tua Area Personale, nella maggior parte dei casi, la registrazione avviene automaticamente nei tempi previsti.