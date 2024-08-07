Il termine di scadenza per il pagamento è riportato nella prima pagina della tua bolletta.
Riceverai una raccomandata con ricevuta di ritorno (come previsto da Delibera AEEG n. 229/01 art. 8.3 e succ. mod.) che ti informa sul nuovo termine massimo di tempo a tua disposizione per saldare il costo della bolletta scaduta.
Superato tale termine, chiederemo la sospensione della fornitura al distributore locale. In questo caso puoi comunque provvedere al pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni e richiedere il ripristino della fornitura inviando la quietanza di pagamento secondo le modalità descritte di seguito (qualora la fornitura non possa essere sospesa per inaccessibilità del contatore o altre cause tecniche, procederemo con la richiesta d’interruzione e/o cessazione amministrativa: il contratto verrà quindi risolto).
Trascorso un mese dalla sospensione, nel caso non provvedessi al pagamento, il contratto verrà comunque risolto.
Per avere un nuovo contratto in seguito a una cessazione dovrai rivolgerti a un’altra società di vendita.
Hai già effettuato il pagamento ma risulta ancora insoluto?
Prima di inviare la quietanza, verifica sempre se il pagamento sia stato correttamente registrato.
Non è necessario inviare l’attestazione di pagamento se la bolletta risulta già pagata.
Puoi controllare in modo semplice e veloce accedendo alla tua Area Personale, nella sezione “Bollette e fatture”.
Ti consigliamo di verificare sempre lo stato del pagamento prima di inviare qualsiasi documentazione.
I tempi di registrazione possono variare in base alla modalità scelta.
1. Se hai pagato tramite:
Il pagamento viene generalmente registrato entro circa 1- 2 giorni lavorativi.
2. Bonifico bancario
Se hai pagato con bonifico, la registrazione può richiedere circa 7 giorni dalla data valuta del pagamento.
Se hai utilizzato un bollettino bianco, i tempi di registrazione possono essere di circa 20 – 30 giorni dalla data del pagamento.
Per evitare ritardi futuri, ti consigliamo di utilizzare le modalità di pagamento digitali.
In caso di pagamento non digitale, se oltre i tempi di registrazione previsti risultasse ancora non registrato il pagamento:
La modalità di invio attestazione pagamento più efficace e veloce è quella di accedere all’Area Personale, nella sezione “Bollette e fatture”, selezionando la fattura non pagata.
Un’altra modalità, meno rapida, è quella di inviare una mail a pagamenti@eniplenitude.com (ricordando di specificare Intestatario della fornitura, N. cliente, N. Fattura/Fatture pagate, data e modalità di pagamento, e allegare copia della ricevuta).
In caso di sospensione per morosità, se non risulta ancora il pagamento registrato:
La modalità di invio attestazione pagamento più efficace e veloce è sempre quella di accedere all’Area Personale, nella sezione “Bollette e fatture”, selezionando la fattura non pagata.
Se hai dubbi, verifica sempre prima lo stato del pagamento nella tua Area Personale, nella maggior parte dei casi, la registrazione avviene automaticamente nei tempi previsti.
In caso di pagamento oltre il termine di scadenza, sarà applicato un interesse di mora pari a quanto previsto all'articolo 8.2 della delibera AEEG 229/01 e successive modifiche o integrazioni, sia per Clienti domestici che Condomini.
Naviga la pagina della costituzione in mora per ulteriori approfondimenti.
Ricordati che puoi verificare la situazione dei tuoi pagamenti accedendo alla tua Area Personale o tramite App nella sezione “Bollette”.