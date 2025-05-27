Menu a tendina MENU

Ancora più energia alla tua casa con i nostri Partner

Scopri le soluzioni per la tua casa dedicate ai nuovi clienti Plenitude.

Le offerte in partnership per i nuovi Clienti

Passa a Plenitude e accedi ad un mondo di offerte esclusive

  • Plenitude | On the Road

    Per te che sei iscritto all’app Plenitude On the Road iscritto a Be Together, se sottoscrivi online un’offerta Plenitude luce e/o gas tra quelle disponibili ricevi fino a 45€ di credito per pagare le bollette luce o gas Plenitude.

  • Plenitude | CartaFRECCIA

    Per i clienti iscritti al programma CartaFRECCIA, fino a 3.000 punti CartaFRECCIA attivando l'offerta Trend Casa luce e/o gas di Plenitude entro il 31/12/2025.

Paga le tue bollette Plenitude con i punti Loyalty dei nostri Partner

Converti i tuoi punti Loyalty in una Carta Prepagata Plenitude per pagare le tue bollette. La carta non è ricaricabile

  • Carta prepagata Plenitude

    Usala per le tue bollette o per fare un regalo. E se attivi una nuova fornitura con l’offerta dedicata, ricevi 30€ di credito aggiuntivo.

  • Esselunga

    Converti i tuoi Punti Fìdaty in una Carta Prepagata Plenitude di 18€ per pagare le tue bollette luce o gas.

Plenitude Insieme

Se diventi nostro Cliente o se lo sei già, puoi ottenere tanti vantaggi straordinari, premi imperdibili e un risparmio concreto sulle spese di ogni giorno.

Scopri le nostre offerte

Offerta a prezzo variabile o fisso, scegli quella che fa per te.

Come ottenere la Carta Prepagata Plenitude

  1. Acquistala in un punto vendita convenzionato
  2. Utilizza il credito della carta prepagata per pagare le tue bollette se le tue forniture luce o gas sono già attive con Plenitude
  3. Attiva una nuova fornitura Plenitude con l'offerta dedicata e ricevi 30€ di credito aggiuntivo per pagare le tue bollette

  1. Converti 2.000 Punti Fìdaty entro il 31/12/25 in una Carta Prepagata Plenitude di 18€ presso un punto Fidaty o tramite App Esselunga
  2. Inserisci il codice voucher della Carta Prepagata che hai ricevuto nella tua Area Personale Plenitude
  3. Segui le istruzioni ricevute e ottieni il credito direttamente in bolletta