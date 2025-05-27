Plenitude Insieme
Se diventi nostro Cliente o se lo sei già, puoi ottenere tanti vantaggi straordinari, premi imperdibili e un risparmio concreto sulle spese di ogni giorno.
Passa a Plenitude e accedi ad un mondo di offerte esclusive
Per te che sei iscritto all’app Plenitude On the Road iscritto a Be Together, se sottoscrivi online un’offerta Plenitude luce e/o gas tra quelle disponibili ricevi fino a 45€ di credito per pagare le bollette luce o gas Plenitude.
Per i clienti iscritti al programma CartaFRECCIA, fino a 3.000 punti CartaFRECCIA attivando l'offerta Trend Casa luce e/o gas di Plenitude entro il 31/12/2025.
Converti i tuoi punti Loyalty in una Carta Prepagata Plenitude per pagare le tue bollette. La carta non è ricaricabile
Usala per le tue bollette o per fare un regalo. E se attivi una nuova fornitura con l’offerta dedicata, ricevi 30€ di credito aggiuntivo.
Converti i tuoi Punti Fìdaty in una Carta Prepagata Plenitude di 18€ per pagare le tue bollette luce o gas.
Offerta a prezzo variabile o fisso, scegli quella che fa per te.