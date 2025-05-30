Le tipologie di configurazione di Comunità Energetiche ammesse al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa sono:

● Le configurazioni CER (Comunità Energetica Rinnovabile) sono gruppi di cittadini, imprese, enti locali e altri soggetti che si uniscono per produrre, consumare e condividere energia rinnovabile prodotta da impianti fotovoltaici. Sono veri e propri soggetti giuridici, per cui si rende necessaria la sottoscrizione di uno statuto che ne identifichi la costituzione e le finalità. Le forme che può assumere una CER sono molteplici (associazione, cooperativa, consorzio, …)

● Le configurazioni AID (Autoconsumatore Individuale a Distanza) , sono il modello più semplice in quanto sono singoli soggetti che producono energia da un proprio impianto e la condividono con un proprio punto di prelievo situato altrove, purché entrambi siano sotto la stessa cabina primaria. È una configurazione individuale, senza soggetto giuridico e senza partecipazione collettiva.

● Le configurazioni AUC (Autoconsumatori Collettivi) sono gruppi di autoconsumatori che si trovano nello stesso edificio o condominio. Non è necessario costituire un soggetto giuridico: è sufficiente un accordo tra i partecipanti. L’energia prodotta da un impianto comune (ad esempio sul tetto condominiale) viene ripartita virtualmente tra i membri.

