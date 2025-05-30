Cosa sono le Comunità Energetiche
Le Comunità Energetiche o CACER (Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile) rappresentano per Plenitude uno dei pilastri strategici per la transizione energetica. Promuovono principi come la condivisione e la flessibilità con un modello energetico innovativo e sostenibile.
Il funzionamento è basato su alcuni meccanismi chiave: il decentramento della produzione di energia rinnovabile, l’autoconsumo dell’energia prodotta localmente e la condivisione dell’energia immessa in rete tra i diversi soggetti che ne fanno parte. Il soggetto nella Comunità Energetica può ricoprire due ruoli:
-
Prosumer: producono e auto-consumano energia rinnovabile, immettendone una quota parte in rete.
-
Consumer: condividono energia rinnovabile, pur non possedendo un impianto fotovoltaico.
-
Il modello della Comunità Energetica è basato sulla collaborazione, la sostenibilità e la partecipazione attiva dei cittadini, generando benefici economici, sociali e ambientali di cui possono usufruire sia gli aderenti, sia la collettività.