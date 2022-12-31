Con Trend Casa entri nel mondo di Sky, i primi tre mesi di Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) con Netflix Base + Sky Cinema sono offerti da Plenitude. E se sei già cliente Sky, per te lo sconto del 50% per 18 mesi su un pacchetto non ancora incluso nel tuo abbonamento tra quelli disponibili per l’iniziativa.

Operazione a premio “Plenitude e Sky accendono l’Estate con le emozioni dell’Intrattenimento” valida dal 17/07/2025 al 30/09/2025. L’operazione a premi è dedicata ai nuovi clienti Eni Plenitude residenziali e a chi è già titolare di un contratto residenziale, ma desidera cambiare la sua offerta con quelle in promozione “Trend Casa” che abbiano ricevuto la lettera di accettazione di Eni Plenitude e non si siano avvalsi del diritto di ripensamento, ove contrattualmente previsto ed esercitabile.

Una volta ricevuta la email di comunicazione del premio, il cliente Plenitude che non ha ancora sottoscritto un abbonamento Sky per beneficiare del premio dovrà sottoscrivere un contratto di abbonamento di tipologia residenziale Sky Q via internet con profilo Sky Open e con pagamento tramite carta di credito (non prepagata) o addebito su conto corrente bancario. Il premio consiste nella visione dei primi 3 mesi di: Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix) con Netflix Base + Sky Cinema offerta da Plenitude. Dal 4° mese il corrispettivo per la visione di Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix) con Netflix Base + Sky Cinema sarà pari al prezzo di listino Sky Open, attualmente pari a 44 €/mese.

Se invece sei già cliente Sky, grazie a Plenitude, potrai aggiungere un pacchetto, non ancora incluso nel tuo abbonamento, tra quelli disponibili per l’iniziativa, con il 50% di sconto fino a 18 mesi.

Si intendono già clienti Sky, i clienti abbiano in essere un contratto di abbonamento residenziale al servizio Sky, con abbonamento in stato “attivo”, che non abbiano nel frattempo disdetto il contratto, esercitato il diritto di recesso anticipato, né effettuato cancellazione di uno o più pacchetti o formule commerciali oggetto del premio (“downgrade”) nei precedenti 4 mesi dalla richiesta del premio, che non abbiano attiva una particolare tipologia di abbonamento Sky riservata solo ad alcuni soggetti.

Per ulteriori dettagli leggi il regolamento qui.