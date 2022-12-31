Vuoi proteggere gli impianti luce o gas dai guasti?
Attiva una conversazione WhatsApp con i nostri operatori e richiedi informazioni sui prodotti.
Cliccando su "Apri WhatsApp" dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali per richiesta di ricontatto.
Con Trend Casa paghi il prezzo all’ingrosso più un contributo al consumo.
Nello scorso mese, considerando sia i prezzi all’ingrosso che il contributo al consumo applicato per luce e gas, il corrispettivo luce è stato pari a 0,134 €/kWh mentre il corrispettivo gas si è attestato a 0,569 €/Smc.
Ti ricordiamo che non è possibile stimare il prezzo di luce e gas dei prossimi mesi perché collegato all’andamento dei mercati energetici.
L'andamento dei mercati energetici è influenzato da tanti attori, fattori e scenari che determinano la variabilità dei prezzi di luce e gas. Per renderti più consapevole sulla dinamica dei prezzi all'ingrosso, ti riportiamo l'andamento storico dei valori e l'ultimo valore mensile ufficiale.
il Corrispettivo luce Index, aggiornato mensilmente e pari, per ciascun mese di fornitura, alla media del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici.
0,134 €/kWh
Prezzo effettivo incluso il contributo al consumo - Giugno 2025
0,122 €/kWh
Prezzo medio dell'indice PUN degli ultimi 12 mesi
il Corrispettivo gas Index, pari all'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid) che corrisponde al prezzo del gas naturale all'ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale). L'indice è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer da ICIS Heren.
0,569 €/Smc
Prezzo effettivo incluso il contributo al consumo - Giugno 2025
0,453 €/Smc
Prezzo medio dell'indice PSV degli ultimi 12 mesi
I valori sopra indicati corrispondono a quelli assunti dagli indici PUN e PSV nei mesi precedenti.
Il valore che tali indici assumeranno dipende invece dall'andamento dei prezzi nei mercati energetici che ad oggi non è possibile prevedere.
Il calcolo sulla spesa per la luce e per il gas è elaborato sulle previsioni del valore che potrebbero assumere gli indici PUN e PSV.
|Stima spesa annua LUCE
|Stima spesa annua GAS
|Spesa per la materia prima
|600,10 €
|531,36 €
|Trasporto e gestione contatore
|135,14 €
|257,83 €
|Oneri di sistema
|84,57 €
|28,37 €
|Totale escluse imposte
|819,81 €
|817,56 €
La stima della spesa annua per la luce è basata su una famiglia tipo con consumo annuo di 2.700 kWh e potenza impegnata di 3W nell’abitazione di residenza, mentre per il gas su un consumo annuo di 700 Smc nell’ambito tariffario centro-sud occidentale.
Accedi alle condizioni del mercato all’ingrosso riservate agli operatori energetici, con un contributo al consumo.
Puoi verificare in qualsiasi momento l’indice luce (PUN) sul sito del Gestore mercato Energetico.
Ricevi fino a 24€ di sconto in bolletta in due anni per ogni fornitura (1€/mese) con domiciliazione bancaria attiva³.
Attiva l’offerta abbinata Trend Casa NoPensieri con polizza assicurativa inclusa.
La tua energia elettrica è certificata, tramite Garanzie d’Origine, come prodotta e immessa in rete da fonti rinnovabili.
Ciò che consumi non arriverà in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma Plenitude acquisterà certificazioni che attestano l’origine rinnovabile di un quantitativo di energia elettrica immesso in rete pari ai tuoi consumi.
Finanziamo progetti di conservazione forestale con l’acquisto di crediti di carbonio che compensano la CO2, prodotta durante il consumo domestico. Per maggiori informazioni consulta le FAQ.
Sottoscrivi l’offerta online in pochi minuti e senza nessun costo. Gestiamo noi il cambio del fornitore senza nessuna interruzione della tua fornitura luce e/o gas.
Nella tua Area Personale hai a disposizione diversi servizi e informazioni, come lo storico dei tuoi pagamenti, la verifica dei tuoi consumi e tanto altro. In più, hai un’assistenza dedicata dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 al numero 800.900.700.
L'offerta Trend Casa può essere sottoscritta in tutto il territorio italiano fino al 17/09/2025, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:
Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura, consulta la pagina dedicata al servizio.
Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:
Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni.
Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente in caso di passaggio da un altro fornitore.
Se sei intestatario del contratto:
Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:
Se sei già titolare di un contratto con Eni Plenitude, ma desideri cambiare la tua offerta con Trend Casa (per lo stesso punto di fornitura), vai su "Attiva ora" e richiedi la modifica. A copertura delle spese di gestione del nuovo contratto, ti verrà applicato un corrispettivo una tantum di 12€ (IVA esclusa).
Se stai cambiando casa e le forniture sono già con Eni Plenitude o hai bisogno di modificare l’intestatario del contratto attivo con Eni Plenitude, richiedi la voltura.
Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più
Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:
Per pagare hai diverse possibilità:
addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): scegliendolo in fase sottoscrizione, il pagamento avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici;
Periodicità di fatturazione.
Se hai attivato un contratto di fornitura Luce riceverai una bolletta ogni 2 mesi. Se hai attivato un contratto di fornitura Gas riceverai la bolletta in base ai tuoi consumi:
Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.
Se hai attivato un contratto di fornitura sia Luce sia Gas, riceverai una bolletta unica con periodicità pari a quella più frequente.
Importante: l’importo della prima bolletta sarà calcolato sulla base dei consumi del tuo ultimo anno di fornitura (che ci comunicherà il distributore in fase di passaggio a Eni Plenitude). Non ti preoccupare se risulterà troppo alta o troppo bassa: quella successiva sarà aggiornata sui tuoi consumi reali. In ogni caso, potrai sempre chiedere la rettifica, anche della prima bolletta, contattandoci al nostro numero verde. Per avere bollette quanto più vicine al consumo effettivo, ti consigliamo di effettuare almeno un’autolettura al mese. Se i tuoi contatori gas e luce sono di nuova generazione non sarà nemmeno necessaria l’autolettura, perché riceveremo in automatico il consumo effettivo dal distributore.
Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia energia:
Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Opzione bioraria
L'offerta Trend Casa ti consente di scegliere l'opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due Corrispettivi luce Index distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività) e F23 (tutte le ore dell'anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1 e F2-3.
In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA.
Per l’intera durata delle condizioni economiche, l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia. Energia verde non significa che ciò che consumi proviene in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma che ci faremo carico di acquistare, per conto tuo e in base al tuo consumo, dei certificati d’origine, uno strumento che serve a incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili.
Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.
Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia gas naturale:
i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
il Corrispettivo Gas Index applicato al gas naturale prelevato corrisponde al Prezzo all’ingrosso. Calcolato mensilmente, è pari all'indice energetico “PSV Day Ahead Heren Mid” (di seguito, “PSV”) che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale, punto di incontro tra domanda e offerta e hub di riferimento per la definizione del prezzo del gas all’ingrosso, amministrato dal Gestore dei mercati energetici, GME).
L’indice PSV è calcolato, con riferimento a ciascun mese di fornitura “m”, convertendo in €/Smc la media aritmetica delle quotazioni giornaliere “Heren Price” espresse in €/MWh. Per ogni giorno del mese di fornitura “m”, la quotazione ‘Heren Price’ espressa in €/MWh è, a sua volta, la media aritmetica dei prezzi ‘Bid’ e ‘Offer’ pubblicati sotto il titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese.
Rappresenta il 37% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.
Ai fini della fatturazione, il valore del Corrispettivo Gas Index sarà calcolato in base al PSV del mese solare in cui sono stati effettuati i consumi oggetto di fatturazione o, se questo non fosse ancora calcolabile per mancanza della pubblicazione delle quotazioni “Heren Price” o recepito nei sistemi di fatturazione di Plenitude, in base al PSV del mese solare precedente a quello di prelievo, fatti salvi eventuali conguagli nella prima fattura utile.
Se, nel corso della durata del contratto, non fosse più possibile calcolare il Corrispettivo Gas Index a causa della cessata pubblicazione dei parametri di riferimento, Plenitude utilizzerà ai fini della fatturazione l’ultimo valore disponibile fino all’applicazione delle nuova modalità di determinazione del Corrispettivo Gas Index, che verranno comunicate con un preavviso di almeno 3 mesi;
il Contributo al Consumo applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc è pari a 0,1500 €/Smc, rappresenta il 14% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo ed è invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione;
un corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione e vendita pari a 12 €/mese (pari a 144 €/anno), che rappresenta il 13% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo;
I corrispettivi relativi alla Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e alla Spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità.
Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i crediti di carbonio (un credito di carbonio compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.
Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.
Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.
Con Trend Casa entri nel mondo di Sky, i primi tre mesi di Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) con Netflix Base + Sky Cinema sono offerti da Plenitude. E se sei già cliente Sky, per te lo sconto del 50% per 18 mesi su un pacchetto non ancora incluso nel tuo abbonamento tra quelli disponibili per l’iniziativa.
Operazione a premio “Plenitude e Sky accendono l’Estate con le emozioni dell’Intrattenimento” valida dal 17/07/2025 al 30/09/2025. L’operazione a premi è dedicata ai nuovi clienti Eni Plenitude residenziali e a chi è già titolare di un contratto residenziale, ma desidera cambiare la sua offerta con quelle in promozione “Trend Casa” che abbiano ricevuto la lettera di accettazione di Eni Plenitude e non si siano avvalsi del diritto di ripensamento, ove contrattualmente previsto ed esercitabile.
Una volta ricevuta la email di comunicazione del premio, il cliente Plenitude che non ha ancora sottoscritto un abbonamento Sky per beneficiare del premio dovrà sottoscrivere un contratto di abbonamento di tipologia residenziale Sky Q via internet con profilo Sky Open e con pagamento tramite carta di credito (non prepagata) o addebito su conto corrente bancario. Il premio consiste nella visione dei primi 3 mesi di: Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix) con Netflix Base + Sky Cinema offerta da Plenitude. Dal 4° mese il corrispettivo per la visione di Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix) con Netflix Base + Sky Cinema sarà pari al prezzo di listino Sky Open, attualmente pari a 44 €/mese.
Se invece sei già cliente Sky, grazie a Plenitude, potrai aggiungere un pacchetto, non ancora incluso nel tuo abbonamento, tra quelli disponibili per l’iniziativa, con il 50% di sconto fino a 18 mesi.
Si intendono già clienti Sky, i clienti abbiano in essere un contratto di abbonamento residenziale al servizio Sky, con abbonamento in stato “attivo”, che non abbiano nel frattempo disdetto il contratto, esercitato il diritto di recesso anticipato, né effettuato cancellazione di uno o più pacchetti o formule commerciali oggetto del premio (“downgrade”) nei precedenti 4 mesi dalla richiesta del premio, che non abbiano attiva una particolare tipologia di abbonamento Sky riservata solo ad alcuni soggetti.
Per ulteriori dettagli leggi il regolamento qui.
Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Trend Casa luce e gas le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.
Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:
Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:
Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.
¹Lo sconto di 24€ è dilazionato in bolletta e viene corrisposto in 2 anni per ogni fornitura (1€/mese).
²Il Corrispettivo luce Index e il contributo al consumo per la luce costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 41% circa e il 7% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo luce Index corrisponde al prezzo all'ingrosso che viene aggiornato mensilmente e corrisponde, per ciascun mese di fornitura, alla media mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici. Il Corrispettivo gas Index e il contributo al consumo per il gas costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 37% circa e il 14% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo gas Index è pari all'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid), che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ed è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer pubblicati sotto il titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano rispettivamente il 18% per la luce - considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno - e il 13% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo.
³Lo Sconto Domiciliazione di 1€ al mese è posto a riduzione delle quote fisse della spesa per la materia energia e del gas naturale ed è applicato nel corso di validità delle condizioni economiche dell’offerta a condizione che l’addebito su c/c risulti attivo. Se l’addebito in qualunque momento non dovesse risultare più attivo, lo sconto domiciliazione non verrà più corrisposto a partire dalla data di disattivazione dell’addebito. Lo sconto di 24€ viene corrisposto in 2 anni per ogni fornitura (1€/mese).
