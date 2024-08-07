Cos’è il contatore e a chi appartiene?

Il contatore è il punto in cui il gas o l’energia elettrica vengono consegnati al consumatore perché possa utilizzarli ed ha la funzione di misurare e indicare il numero di metri cubi e/o KW che vengono consumati in un certo periodo. Il contatore appartiene al distributore, ovvero alla società che si occupa appunto di far arrivare il gas e la luce a casa tua. In qualità di gestore della rete di distribuzione locale del gas e delle reti di distribuzione a media e bassa tensione della luce, il distributore si occupa anche dell’installazione, della manutenzione e degli interventi sui contatori. La richiesta di lavori sul contatore deve tuttavia essere richiesta al tuo fornitore, ovvero Plenitude. Se noti un malfunzionamento o un guasto, devi rivolgerti al distributore, che è sempre indicato sulla prima pagina della bolletta.