Come avviene il cambio del contatore?
I contatori della luce meccanici sono ormai stati sostituiti dai nuovi modelli elettronici e così anche i contatori tradizionali del gas, quasi del tutto rimpiazzati da quelli di nuova generazione. Riceverai una comunicazione scritta dal tuo distributore locale con la comunicazione dell’ora e del giorno in cui il tecnico verrà a casa tua per effettuare la sostituzione. È necessario che nella fascia oraria indicata nella lettera sia presente l'intestatario del contratto, oppure un suo delegato. Il personale che effettua l'operazione è sempre munito di un tesserino di riconoscimento con l'indicazione della società di distribuzione di gas. Se sai già che non potrai essere presente, puoi concordare una nuova data o orario di intervento contattando il tuo distributore locale tramite il numero verde indicato in bolletta.
La sostituzione è gratuita, a meno che sia tu a richiederla (ad esempio per motivi estetici): in questo caso, il costo della stessa ti verrà addebitato nella prima bolletta utile emessa subito dopo la richiesta.