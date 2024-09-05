Cosa sapere prima di installare una caldaia

L’installazione della caldaia è un intervento fondamentale per garantire comfort domestico, efficienza energetica e sicurezza. Che si tratti di una nuova abitazione o della sostituzione di un vecchio impianto, conoscere tempi, costi, tecnologie disponibili e incentivi fiscali aiuta a fare una scelta consapevole e a evitare imprevisti.