Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Plenitude Energy Services S.p.A. ("Società" o il "Titolare") fornisce la seguente informativa riguardante il trattamento dei dati personali raccolti tramite il form di richiesta di ricontatto per ricevere la descrizione della proposta commerciale selezionata ed, eventualmente, procedere alla vendita del prodotto offerto.
Il Titolare del trattamento è Plenitude Energy Services S.p.A., con sede legale in Via Giuseppe Ripamonti 85, 20141 Milano (MI) che può essere contattato per mezzo del Servizio Clienti al numero verde 800.190.570 (da cellulare 02 9897 9897).
La Società ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo email dpo@eniplenitude.com.
1) Finalità para contrattuali necessarie – trattamento necessario per procedere al ricontatto richiesto
I Suoi dati personali saranno trattati per dare seguito alla richiesta di ricontatto, fornire la descrizione della proposta commerciale selezionata, come da Lei espressamente richiesto al momento della compilazione del relativo form di ricontatto. La base giuridica del trattamento è, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR, l’esecuzione delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Il conferimento dei dati è necessario e in mancanza non sarà possibile erogare il servizio, i.e. procedere al ricontatto).
2) Finalità di legge – trattamento necessario per adempiere agli obblighi di legge, ai regolamenti, alle disposizioni di Autorità legittimate dalla legge
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Società. Il conferimento dei dati è necessario e in mancanza non sarà possibile erogare il servizio, i.e. procedere al ricontatto).
3) Finalità di accertamento, esercizio o difesa di un diritto del Titolare o di terzi in sede contenziosa o precontenziosa, incluse eventuali attività di mediazione e conciliazione che precedono il giudizio, oppure ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società e/o di terzi correlato al diritto di difesa e di tutela di diritti e/o interessi della Società e/o di terzi.
Il conferimento dei dati è necessario e in mancanza non sarà possibile erogare il servizio, i.e. procedere al ricontatto).
Il trattamento dei dati personali sarà svolto da personale autorizzato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici, e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro che in ragione delle proprie mansioni siano stati espressamente incaricati ed istruiti al trattamento dalla Società ai sensi dell’articolo 29 del GDPR. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati a:
L’elenco dei soggetti cui i dati sono comunicati può essere richiesto contattando il Servizio Clienti al numero verde 800.190.570 (da cellulare 02 9897 9897) oppure tramite Fax - utilizzando il numero 02.210.710.00 - o rivolgendosi al DPO (i cui dati di contatti sono indicati al punto 2).
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Di regola, i Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento internazionale al di fuori dello SEE. Nell’ipotesi in cui i Suoi dati personali dovessero essere oggetto di trasferimento internazionale al di fuori del territorio dello SEE, il Titolare adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria per garantire un adeguato livello di protezione dei Suoi dati personali in accordo con quanto indicato all'interno della presente informativa, incluse, tra le altre, le decisioni di adeguatezza e le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea.
La Società ha adottato politiche di conservazione interne che definiscono le tempistiche e le modalità di conservazione in relazione ad ogni trattamento di dati personali svolto prendendo in considerazione, per esempio, la necessità di trattamento per garantirLe la corretta fruizione dei nostri servizi, l’adempimento di eventuali obblighi legali che ci impongono di conservare i tuoi dati personali o la necessità di conservazione degli stessi a fini di garanzia della sicurezza, protezione e integrità dei nostri servizi.
In linea con queste considerazioni, di seguito riportiamo il periodo di conservazione dei dati personali in relazione alle finalità sopra elencate:
Al termine di tali periodi, i Suoi dati personali saranno cancellati o anonimizzati.
In relazione al trattamento dei dati personali, è Sua facoltà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. In particolare, ha diritto, ove applicabili ed alle condizioni e secondo le modalità previste dal GDPR, di esercitare:
Può esercitare i diritti sopra elencati per mezzo del Servizio Clienti al numero verde 800.190.570 (da cellulare 02 9897 9897) oppure tramite Fax - utilizzando il numero 02.210.710.00 - oppure scrivendo all’indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com. Qualora Lei ritenga che il trattamento dei dati personali che la riguardano avvenga in violazione del GDPR, ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR, seguendo le istruzioni che sono pubblicate sul sito web ufficiale www.garanteprivacy.it.