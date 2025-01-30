Destinatari dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà svolto da personale autorizzato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici, e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro che in ragione delle proprie mansioni siano stati espressamente incaricati ed istruiti al trattamento dalla Società ai sensi dell’articolo 29 del GDPR. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati a:

soggetti che svolgono servizi per conto della Società, quali responsabili del trattamento (ad esempio, fornitori di servizi IT o di servizi di supporto di natura commerciale);

soggetti che svolgono mansioni strettamente connesse all’esecuzione dell’attività (ad esempio, società contrattualmente legate al Titolare che svolgono attività di supporto alla prestazione dei servizi), quali responsabili del trattamento;

società appartenenti al gruppo Eni, di cui il Titolare fa parte, per finalità amministrative e/o contabili e per finalità di controllo interno;

soggetti pubblici o privati (ad esempio, assicurazioni, banche, consulenti legali, pubbliche autorità, organi giudiziari, agenzia delle entrate), che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento.

L’elenco dei soggetti cui i dati sono comunicati può essere richiesto contattando il Servizio Clienti al numero verde 800.190.570 (da cellulare 02 9897 9897) oppure tramite Fax - utilizzando il numero 02.210.710.00 - o rivolgendosi al DPO (i cui dati di contatti sono indicati al punto 2).

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.