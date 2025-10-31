Diritti e consensi privacy

Qui trovi come esercitare i tuoi diritti e come controllare le tue impostazioni relative alla privacy.
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali, hai il diritto, ove applicabile, di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 a 22 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR).
Puoi esercitare in qualsiasi momento i diritti sopra indicati scrivendo alla casella postale o fax di Via Giovanni Lorenzini, 4, 20139 Milano (MI), Italia, oppure inviando una segnalazione agli indirizzi e-mail dedicati: privacy@eniplenitude.com e/o privacy@pec.eniplenitude.com. In alternativa, puoi contattare il DPO all'indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com. Inoltre, hai la possibilità di esercitare i tuoi diritti contattando il Servizio Clienti al numero 800.900.700 o inviando una comunicazione da WEB a link: https://eniplenitude.com/info/invia-segnalazione selezionando Attivazioni, modifiche contrattuali e recessi/ Privacy, variazione consensi.
Ricorda che, se intendi esercitare un diritto per conto di un'altra persona, la richiesta deve essere accompagnata da una delega firmata dall'interessato e da una fotocopia di un documento d'identità valido. Inoltre, è necessario fornire un indirizzo e-mail valido al quale inviare la risposta.
Provvederemo a rispondere senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro un mese dalla ricezione della richiesta. Tuttavia, se la richiesta è complessa o se riceviamo un numero elevato di richieste, potremmo prorogare il termine di risposta di ulteriori due mesi. In tal caso, ti informeremo entro un mese dalla ricezione della richiesta riguardo alla proroga e ai motivi del ritardo.
Per poter trattare i tuoi dati personali per finalità di invio di offerte commerciali, cessione dati a terzi ed indagini di mercato, ENI Plenitude ha bisogno di un tuo esplicito consenso. Il consenso, libero e facoltativo, potrà esserti richiesto in sede di attivazione dei servizi o anche successivamente, ad esempio quando scarichi l’App o ti registri all’Area Personale. In particolare:
Per modificare lo stato dei consensi privacy puoi: