Diritti e consensi privacy

Diritto di cancellazione

Il diritto di cancellazione ti consente di chiedere la cancellazione dei tuoi dati se non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti, se hai revocato il consenso (se era la base del trattamento), se ti opponi al trattamento e non abbiamo un legittimo interesse prevalente, se i dati sono stati trattati illecitamente o se è necessario cancellarli per rispettare un obbligo legale. Se eserciti questo diritto cancelleremo i tuoi dati personali.