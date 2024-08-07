Dalla tua Area Personale
Entra nella sezione “Prodotti > Gestisci”.
Il POD (Point Of Delivery, in italiano Punto di Prelievo) è un codice che identifica in modo univoco il punto di prelievo dell’energia elettrica, ovvero il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal venditore al cliente finale. Ogni abitazione è collegata al sistema di distribuzione di energia elettrica locale tramite un Punto di Prelievo. Il POD è dunque il codice identificativo dell'utenza, e ti servirà per diverse operazioni legate come l'attivazione del contatore, il subentro, la voltura, il cambio fornitore, ecc.
Puoi trovare il tuo codice POD
Lo riconoscerai facilmente:
Il codice PDR non cambia anche se cambi fornitore di gas.
Il codice PDR è diverso dalla matricola del contatore.
Ricorda: Il POD è presente anche in bolletta, nella seconda pagina, sezione Fornitura.
Entra nella sezione “Prodotti > Gestisci”.