Codice POD per la luce

Il POD (Point Of Delivery, in italiano Punto di Prelievo) è un codice che identifica in modo univoco il punto di prelievo dell’energia elettrica, ovvero il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal venditore al cliente finale. Ogni abitazione è collegata al sistema di distribuzione di energia elettrica locale tramite un Punto di Prelievo. Il POD è dunque il codice identificativo dell'utenza, e ti servirà per diverse operazioni legate come l'attivazione del contatore, il subentro, la voltura, il cambio fornitore, ecc.

Puoi trovare il tuo codice POD

  • nella bolletta della luce Plenitude, sulla seconda pagina, sezione Forniture
  • online nell’Area Personale del portale Plenitude, nella sezione Prodotti > Dettagli forniture
  • sull’App Eni Plenitude per iPhone e Android
  • su alcuni modelli di contatore elettronico, premendo il pulsante di attivazione del display fino a vederlo comparire.

Lo riconoscerai facilmente:

  • il codice è sempre preceduto dalla sigla POD
  • è un codice alfanumerico, ovvero composto da lettere e numeri per un numero totale di 14/15 caratteri
  • inizia sempre con IT (sigla del paese di appartenenza del POD).

Ricorda

Il codice PDR non cambia anche se cambi fornitore di gas.
Il codice PDR è diverso dalla matricola del contatore.

Dove trovare il tuo PDR online

Ricorda: Il POD è presente anche in bolletta, nella seconda pagina, sezione Fornitura.