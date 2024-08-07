Codice POD per la luce

Il POD (Point Of Delivery, in italiano Punto di Prelievo) è un codice che identifica in modo univoco il punto di prelievo dell’energia elettrica, ovvero il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal venditore al cliente finale. Ogni abitazione è collegata al sistema di distribuzione di energia elettrica locale tramite un Punto di Prelievo. Il POD è dunque il codice identificativo dell'utenza, e ti servirà per diverse operazioni legate come l'attivazione del contatore, il subentro, la voltura, il cambio fornitore, ecc.



Puoi trovare il tuo codice POD

nella bolletta della luce Plenitude , sulla seconda pagina, sezione Forniture

, sulla seconda pagina, sezione Forniture online nell’Area Personale del portale Plenitude, nella sezione Prodotti > Dettagli forniture

nell’Area Personale del portale Plenitude, nella sezione Prodotti > Dettagli forniture sull’ App Eni Plenitude per iPhone e Android

Eni Plenitude per iPhone e Android su alcuni modelli di contatore elettronico, premendo il pulsante di attivazione del display fino a vederlo comparire.

Lo riconoscerai facilmente: