Il Canone RAI è un’imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. Il pagamento del canone è obbligatorio per chiunque possegga uno dei suddetti apparecchi. La detenzione si presume nei confronti dei titolari di utenza domestica residente di fornitura elettrica. Il canone deve essere pagato una volta all’anno per famiglia anagrafica, ovvero con residenza nella stessa abitazione.
Secondo la Legge di Stabilità del 2016:
“Devono pagare il canone RAI tutti coloro che possiedono, nel luogo della propria residenza, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, ovvero qualsiasi apparecchio munito di sintonizzatore per la ricezione del segnale dall’antenna radiotelevisiva.”
La stessa legge stabilisce che l’importo del canone TV sia addebitato, a rate, nella bolletta dell’elettricità qualora:
Se nella tua famiglia nessuno è intestatario di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale ma possiedete un televisore, il pagamento del canone Rai va eseguito in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno con modello F24, utilizzando il codice tributo TVRI.
Con la normativa in vigore per il 2026, l’importo del canone televisivo è tornato a 90€ annui.
Il canone televisivo verrà addebitato in bolletta a tutti i clienti titolari di utenza domestica residente di fornitura elettrica.
Puoi verificare se la tua utenza è "domestica" sulla seconda pagina della bolletta, nella sezione "Contratto" alla voce "Tipologia cliente": troverai la dicitura "domestico residente".
L’importo di 90€ verrà suddiviso in 10 rate da 9€, inserite nelle bollette della luce da gennaio a ottobre. L’addebito varierà in funzione della frequenza di fatturazione della bolletta di energia elettrica, ovvero:
Per esempio, se la tua bolletta ha cadenza bimestrale e viene emessa a febbraio 2026, comprenderà la somma delle prime due rate del canone (gennaio e febbraio) per un totale di 18€. Le restanti rate verranno distribuite nelle bollette successive. Se invece la tua bolletta è mensile, troverai l’addebito di 9€ su ciascuna bolletta da gennaio a ottobre.
Puoi essere esonerato dal pagamento del canone RAI nel caoso in cui:
Se sei intestatario di una fornitura elettrica ma non hai il televisore in casa puoi chiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai, così come se rientri in una delle categorie che rispondono ai requisiti riportati sopra. In questo caso devi compilare e inviare un modulo di Dichiarazione Sostitutiva, per comunicare il tuo diritto all’esenzione, e non ricevere l’addebito in bolletta. Tale dichiarazione deve essere inviata entro le seguenti date:
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno tramite uno dei seguenti canali: