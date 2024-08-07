Come avviene il pagamento del Canone RAI in bolletta?

Il canone televisivo verrà addebitato in bolletta a tutti i clienti titolari di utenza domestica residente di fornitura elettrica.

Puoi verificare se la tua utenza è "domestica" sulla seconda pagina della bolletta, nella sezione "Contratto" alla voce "Tipologia cliente": troverai la dicitura "domestico residente".

L’importo di 90€ verrà suddiviso in 10 rate da 9€, inserite nelle bollette della luce da gennaio a ottobre. L’addebito varierà in funzione della frequenza di fatturazione della bolletta di energia elettrica, ovvero:

9€ sulle bollette mensili

18€ sulle bollette bimestrali

Per esempio, se la tua bolletta ha cadenza bimestrale e viene emessa a febbraio 2026, comprenderà la somma delle prime due rate del canone (gennaio e febbraio) per un totale di 18€. Le restanti rate verranno distribuite nelle bollette successive. Se invece la tua bolletta è mensile, troverai l’addebito di 9€ su ciascuna bolletta da gennaio a ottobre.