Raccolta dichiarazioni sostitutive atto notorio per profili prelievo con uso tecnologico

Ai sensi della Delibera AEEG 148/2019/R/gas (TISG) e s.m. e i., i venditori, per i punti di riconsegna (PDR) con uso tecnologico ovvero che utilizzano il gas nell’ambito di attività produttive industriali o artigianali, sono tenuti a richiedere con cadenza annuale ai propri clienti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con le informazioni relative alla categoria d’uso e classe di prelievo da associare al PDR. In qualità di venditore Plenitude è pertanto tenuto alla raccolta della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e alla trasmissione delle informazioni ivi contenute al Sistema Informativo Integrato (SII) dell’Acquirente Unico.

Ti chiediamo, quindi, di compilare una dichiarazione per ciascuna fornitura avente uso tecnologico individuata dallo specifico codice PDR, che dovrà essere riportato sul modulo qui allegato.



La dichiarazione compilata e sottoscritta, corredata di copia del documento d’identità, dovrà essere restituita in formato pdf in una delle seguenti modalità:

allegandola sul portale Eni Plenitude al seguente link: https://eniplenitude.com/scrivici

o,

o, se si preferisce non registrarsi al portale, accedendo alla modalità manuale da questo link: https://eniplenitude.com/info/invia-segnalazione.

In entrambi i casi vanno selezionate le voci: INVIO MODULISTICA / Uso tecnologico Invio modulo.

Dichiarazione sostitutiva uso tecnologico