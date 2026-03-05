Impatti ambientali del fotovoltaico

L’energia elettrica proveniente da pannelli fotovoltaici ha un impatto estremamente positivo sull’ambiente, ed è importante conoscerne l’intero ciclo di vita.

Materie prime e produzione

I pannelli sono realizzati principalmente in silicio, vetro e alluminio. La fase produttiva richiede un certo utilizzo di energia, ma secondo diversi studi europei questa energia viene compensata in 2 - 3 anni di funzionamento.

Confronto con altre fonti energetiche

Se si considera l’intero ciclo di vita, che prevede produzione, trasporto, utilizzo e smaltimento, il fotovoltaico presenta emissioni di CO₂ significativamente inferiori rispetto a carbone e gas naturale. A differenza delle fonti fossili, non comporta combustione e non genera emissioni dirette durante il funzionamento.

Riciclabilità

Come detto, dopo un periodo medio di 25 - 30 anni un pannello fotovoltaico raggiunge quella fase in cui può convenire la sua sostituzione. Si parla così della fine della sua vita, e arriva il momento di pensare allo smaltimento.

La normativa italiana prevede una procedura precisa per evitare la dispersione nell’ambiente di materiali inquinanti e per ottimizzare il riciclo. In questo modo è possibile separare alluminio, plastica, vetro, rame, argento e silicio a seconda del tipo di pannello. Tali sostanze possono poi essere riciclate e impiegate per la produzione di nuovi pannelli. La percentuale di materiale recuperato può arrivare fino al 95%.