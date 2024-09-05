La tecnologia delle caldaie murali

All’interno del grande mondo delle caldaie la prima grande distinzione è tra caldaie murali e caldaie a basamento; si definiscono murali tutte le caldaie che sono installate a muro, si definiscono a basamento tutte quelle che poggiano a terra. Inoltre, le caldaie murali sono, rispetto alle caldaie a basamento, di dimensioni contenute: rappresentano quindi la scelta ideale per gli appartamenti con riscaldamento autonomo. Possono essere installate sia in interni sia all’esterno e collocate dentro armadi di contenimento ad hoc.

La legge italiana favorisce i modelli con camera stagna rispetto ai modelli a camera aperta: l’aria viene direttamente prelevata dall’ambiente esterno, senza transitare nell’ambiente di installazione della caldaia. L’accensione della caldaia avviene una volta che un dispositivo di sicurezza elettronico si è assicurato che i fumi si disperdono all’esterno senza intoppi