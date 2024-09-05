Grazie alle loro dimensioni ridotte e alla possibilità di essere installate sia all'interno sia all'esterno, le caldaie murali sono la scelta ideale per gli appartamenti con riscaldamento autonomo. La soluzione giusta per salvaguardare esigenze di spazio, senza rinunciare a estetica e performance.
All’interno del grande mondo delle caldaie la prima grande distinzione è tra caldaie murali e caldaie a basamento; si definiscono murali tutte le caldaie che sono installate a muro, si definiscono a basamento tutte quelle che poggiano a terra. Inoltre, le caldaie murali sono, rispetto alle caldaie a basamento, di dimensioni contenute: rappresentano quindi la scelta ideale per gli appartamenti con riscaldamento autonomo. Possono essere installate sia in interni sia all’esterno e collocate dentro armadi di contenimento ad hoc.
La legge italiana favorisce i modelli con camera stagna rispetto ai modelli a camera aperta: l’aria viene direttamente prelevata dall’ambiente esterno, senza transitare nell’ambiente di installazione della caldaia. L’accensione della caldaia avviene una volta che un dispositivo di sicurezza elettronico si è assicurato che i fumi si disperdono all’esterno senza intoppi
L'installazione di una caldaia murale non presenta grandi difficoltà, ma dev’essere effettuata da un tecnico specializzato. A seconda dei modelli e delle necessità individuali, le caldaie murali possono essere installate all’esterno (su un balcone, per esempio) o all’interno di casa. In ogni caso, se l’ambiente in cui installare la caldaia è già predisposto e non ci sono lavori di adeguamento da fare, il montaggio da parte di un tecnico non dovrebbe superare le 3-4 ore di lavoro.
L’installazione di una caldaia murale deve rispettare le condizioni di idoneità di areazione del locale definite dalla norma UNI 7129 che devono essere certificate dal tecnico al momento dell’installazione. È anche importante sapere che, in virtù della Direttiva Europea EcoDesign, dal 2015, sia per la sostituzione che per l’installazione ex novo di una caldaia, si impone la scelta di una caldaia a condensazione.
Per quando riguarda la manutenzione della caldaia, invece, non ci sono sostanziali differenze tra i due tipi; affinché durino nel tempo, mantenendo prestazioni eccellenti, è necessario osservare le tempistiche obbligatorie dei controlli previsti dalla legislazione vigente in materia di manutenzione e indicate sull’apposito libretto rilasciato dal tecnico installatore.
La maggiore diffusione delle caldaie murali rispetto alle caldaie a basamento si spiega con il fatto che le dimensioni ridotte delle caldaie murali permette di risparmiare spazio e di inserirle all’interno di qualsiasi arredamento. A parità di performance - le moderne caldaie murali garantiscono prestazioni in grado di soddisfare le esigenze energetiche anche di grossi nuclei famigliari - le caldaie murali si integrano con più facilità e rubano meno spazio all’abitazione. In assenza di motivazioni particolari, quindi, con l’installazione di una caldaia murale a guadagnarne è l'estetica.
Non è più possibile installare caldaie a camera aperta, nemmeno per sostituire quelle vecchie. La selezione della caldaia giusta che rispetti il per il rispetto il del testo normativo e soddisfi i requisiti della casa in cui andrà collocata, è frutto di una ricerca complessa e faticosa. Non si può alleggerire in qualche modo questo lavoro? Certo, affidandosi a Plenitude. Con l'OFFERTA CALDAIA sono a vostra disposizione tecnici dotati di solide competenze e pronti ad assumersi l'onere delle ricognizioni e della scelta. In particolare, si occuperanno di:
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