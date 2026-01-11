In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera AGCOM n. 106/25/CONS, Plenitude rende noti i prospetti di trasparenza tariffaria delle offerte di
accesso a Internet su rete fissa per i clienti residenziali. Nella sezione sottostante puoi consultare i prospetti di trasparenza tariffaria relativi alle
offerte Plenitude sottoscrivibili e non più sottoscrivibili, in formato pdf. Tali prospetti includono anche le informazioni relative ai costi di attivazione e disattivazione di
ciascuna offerta.
Per visionare le condizioni contrattuali applicabili, nonché le informazioni di cui all’art. 5 dell’Allegato B alla Delibera AGCOM n. 106/25/CONS , vai alla pagina Documentazione Contrattuale Plenitude Fibra.