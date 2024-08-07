Email sospette, phishing e truffe digitali

Messaggi via chat, e-mail e sms sospetti?
Ecco come difenderti dalle truffe digitali.

Qualche consiglio utile

Esistono diverse tipologie di truffe digitali. Di solito sono link sospetti, inviti a fornire i tuoi dati personali o a cambiare la tua password.

  • Fai attenzione ai link

    Prima di cliccare sui link che ricevi, controlla bene chi ti sta scrivendo. Anche se conosci il mittente, fai attenzione al tipo di link che ti è stato inviato.

  • Evita di fornire password o codice fiscale

    Ricorda che sono informazioni private.

  • Evita di aprire gli allegati

    Controlla sempre prima il mittente e fai attenzione ai file con questo tipo di estensione: .exe, .zip, .rar e .xls, potrebbero contenere un virus. Plenitude manda solo allegati in formato pdf.

Fai attenzione a questi trucchi

Leggi bene il testo dei messaggi che ricevi, è importante: spesso quelli con intenzioni poco corrette contengono errori ortografici e grammaticali.

  • Via e-mail

    con un messaggio contraffato (phishing) molto simile a quelli di Plenitude, qualcuno ti chiede il tuo numero di carta di credito o altri dati personali come la tua password.

  • Via Whatsapp

    con un semplice e ben camuffato messaggio ti viene chiesto di saldare una fattura spesso già pagata.

  • Via SMS

    con la scusa di una presunta morosità ti viene chiesto di inviare una copia della bolletta, dei dati fiscali o della tua fornitura.

Cos’è il phishing e come difendersi

 Il phishing è una truffa digitale in cui i criminali informatici cercano di ingannarti per rubare dati sensibili come nome utente, password, credenziali bancarie e altre informazioni personali. Per farlo, inviano messaggi che imitano comunicazioni ufficiali da aziende, enti affidabili o persino contatti familiari, così da guadagnare la tua fiducia e spingerti a fornire involontariamente le tue informazioni. Le tipologie di phishing sono in continua evoluzione e le frodi online sono sempre più diffuse. Per questo, Eni e Plenitude, in collaborazione con Polizia di Stato, hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione sulla Sicurezza Cibernetica. Per saperne di più e scoprire come difenderti, approfondisci sul sito Eni.

Se sospetti una truffa o hai bisogno di informazioni, è sempre possibile rivolgersi direttamente alla Polizia di Stato o anche attraverso il sito ufficiale della Polizia Postale, dedicato esclusivamente alla sicurezza online.

Hai qualche sospetto e vuoi segnalarcelo?

Siamo qui per ascoltarti e per aiutarti. Inviaci una segnalazione, la prenderemo in carico il prima possibile.

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