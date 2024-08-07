Cos’è il phishing e come difendersi

Il phishing è una truffa digitale in cui i criminali informatici cercano di ingannarti per rubare dati sensibili come nome utente, password, credenziali bancarie e altre informazioni personali. Per farlo, inviano messaggi che imitano comunicazioni ufficiali da aziende, enti affidabili o persino contatti familiari, così da guadagnare la tua fiducia e spingerti a fornire involontariamente le tue informazioni. Le tipologie di phishing sono in continua evoluzione e le frodi online sono sempre più diffuse. Per questo, Eni e Plenitude, in collaborazione con Polizia di Stato, hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione sulla Sicurezza Cibernetica. Per saperne di più e scoprire come difenderti, approfondisci sul sito Eni.

Se sospetti una truffa o hai bisogno di informazioni, è sempre possibile rivolgersi direttamente alla Polizia di Stato o anche attraverso il sito ufficiale della Polizia Postale, dedicato esclusivamente alla sicurezza online.