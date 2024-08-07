Autolettura luce

L’autolettura del contatore luce è il processo attraverso il quale puoi comunicare autonomamente a Plenitude il tuo consumo effettivo di energia elettrica. Qui hai tutto quello che ti serve sapere per effettuare e comunicare l'autolettura luce.



Puoi verificare le informazioni sui tuoi consumi e sull'autolettura della luce anche nella bolletta. Nel box "Letture e Consumi", puoi verificare i dati dell'ultima lettura utilizzata per calcolare la bolletta e trovi le istruzioni per comunicare i tuoi consumi qualora necessario.