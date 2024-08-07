L’autolettura del contatore luce è il processo attraverso il quale puoi comunicare autonomamente a Plenitude il tuo consumo effettivo di energia elettrica. Qui hai tutto quello che ti serve sapere per effettuare e comunicare l'autolettura luce.
Puoi verificare le informazioni sui tuoi consumi e sull'autolettura della luce anche nella bolletta. Nel box "Letture e Consumi", puoi verificare i dati dell'ultima lettura utilizzata per calcolare la bolletta e trovi le istruzioni per comunicare i tuoi consumi qualora necessario.
Prima di iniziare l’autolettura, controlla se il tuo contatore è teleletto; se lo è, Plenitude potrebbe aver già ricevuto i tuoi consumi in maniera indipendente e accurata senza il bisogno del tuo intervento. Per scoprirlo, vai al box “Letture e Consumi” e verifica il messaggio nella sezione “Come comunico l’autolettura?” per capire se è necessario inviarci i tuoi consumi.
Innanzitutto, controlla in questa pagina se il tuo contatore luce è meccanico o elettronico: per effettuare l’autolettura del primo, ti basta osservare le cifre visibili sul display trasparente, senza premere alcun pulsante. È sufficiente comunicare a Plenitude solo i numeri prima della virgola, senza arrotondare la cifra.
Invece, per svolgere la lettura del contatore elettronico, controlla il display e premi ripetutamente il pulsante posizionato alla sua destra, finché non compare la scritta “Lettura periodo corrente”. Quindi, annota le cifre A1, A2, A3 e A4 (se disponibile) e comunicale tutte.
Una volta che hai preso nota delle cifre legate ai tuoi consumi, puoi comunicarle a Plenitude chiamando:
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00 (esclusi i festivi). Quando effettui la comunicazione, ricordati di avere a portata di mano anche il codice cliente posto in alto a destra su tutte le bollette.
Scopri i passaggi per leggere il tuo contatore gas e come inviare la lettura.