Le caldaie a condensazione rappresentano oggi una scelta evoluta per il riscaldamento domestico e la produzione di acqua calda sanitaria. Grazie a una tecnologia progettata per ottimizzare i consumi di gas e ridurre le emissioni rispetto ai modelli tradizionali, queste caldaie permettono di migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione e di utilizzare l’energia in maniera più consapevole.

In questa guida Plenitude ti aiuta a capire cosa sono le caldaie a condensazione, come funzionano con spiegazioni chiare e pensate anche per chi non ha competenze tecniche.