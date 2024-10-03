MOBILITÀ ELETTRICA
Esplora le soluzioni per la ricarica domestica e per la mobilità elettrica On The Road.
Scopri le soluzioni per la mobilità elettrica pensate da Plenitude per la ricarica dentro e fuori casa. Scarica l'app Plenitude On The Road per fare il pieno di energia in tutta Europa.
La mobilità elettrica è un viaggio da fare insieme.
Fuori casa
Con Plenitude On The Road S.r.l. ricaricare la tua auto elettrica mentre viaggi è semplice e veloce grazie agli oltre 400.000 punti di ricarica disponibili sia in Italia che all'estero. E con l’app Plenitude On The Road, hai tutto a portata di smartphone.
Dentro casa
Grazie alle wall box residenziali vendute da Plenitude, puoi ricaricare direttamente a casa il tuo veicolo elettrico con il massimo comfort, approfittando di promozioni speciali, pensate per ridurre i costi e ottimizzare i consumi.
Per la tua ricarica fuori casa.
Approfitta di tutte le nostre soluzioni per offrirti la massima efficienza.
Esplora la mappa delle colonnine di ricarica.
Scopri le colonnine di ricarica per la tua auto elettrica più vicine a te con un click.
Scopri di più sui costi della ricarica elettrica.
Esplora le tariffe e alcuni metodi di pagamento.
Per la tua ricarica dentro casa.
Scopri tutti i vantaggi delle nostre soluzioni di wall box
Trova la Wallbox più giusta per te.
A casa tua e ovunque tu voglia andare, affidati a Plenitude per vivere al meglio la mobilità elettrica.
Acquista una Wallbox Plenitude e ricevi un voucher prepagato da €150* da attivare nell’app Plenitude On The Road per ricaricare la tua auto anche fuori casa.
*Voucher utilizzabile nelle stazioni di ricarica Plenitude On The Road situate sul territorio italiano o della Repubblica di San Marino, così come indicate nell’app. Operazione a premio valida dal 19/05/2025 al 19/07/2025. Regolamento qui.
Sei un’azienda o una Pubblica Amministrazione?
