Bonus facciate 2020 e cappotto termico

Bonus facciate 2020: quali interventi prevede?

Nel Bonus facciate 2020 rientrano tutti gli interventi eseguiti sulla struttura opaca delle facciate esterne degli edifici. In particolare, gli interventi inclusi dal Bonus sono:



gli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;

gli interventi su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di pulitura o tinteggiatura;

gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

gli interventi su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni.

Le detrazioni fiscali sono previste anche per l’acquisto e lo smaltimento di materiali, perizie, sopralluoghi, progettazione e altre spese correlate alla realizzazione degli interventi, come quelle relative al pagamento di diritti, tasse e imposte.



Gli interventi esclusi invece dal Bonus, per cui quindi non è prevista la detrazione, sono:

