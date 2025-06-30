Assistenza tecnica di Plenitude Fibra

Qui puoi esplorare le problematiche più comuni e le relative soluzioni, in modo da risolvere autonomamente le difficoltà legate alla connessione FTTH

Segui le istruzioni per individuare e risolvere il problema, trovi qui di seguito i temi più frequenti.

  1. Impossibile connettersi alla rete
  2. Connessione internet assente o instabile
  3. I LED del modem sono spenti
  4. Accesso all’interfaccia web del modem
  5. Come configurare il mio modem personale

Seleziona qui di seguito il tema che vuoi approfondire

PROBLEMI DI RETE
CONNESSIONE ASSENTE
LED MODEM
ACCESSO INTERFACCIA
CONFIGURAZIONE TUO MODEM
PROBLEMA WIFI

Configurare il modem personale

Qualora avessi optato per utilizzare un modem personale compatibile e non quello fornito da Plenitude, assicurati di inserire le seguenti informazioni

nell’interfaccia web del modem:

  1. Controlla che il modem sia compatibile con la tecnologia della tua connessione (FTTH) .

  2. Parametri di connessione:
    • Sessione PPPoE con username e password suggeriti openfiber – openfiber
    • Il traffico dal CPE all’ONT deve essere untagged
    • L’interfaccia verso ONT deve essere 10/100/1000/2500/10000 Base-T
    • Il traffico in uscita dalla CPE sarà gestito come traffico untagged

Connessione alla rete

  1. Verifica l’alimentazione del modem e dell’ONT
    Assicurati che i cavi di alimentazione del modem e dell'ONT siano correttamente collegati alle rispettive prese elettriche e che i dispositivi siano accesi.



  2. Controlla i collegamenti del cavo Ethernet
    Assicurati che il cavo Ethernet sia correttamente inserito sia nella porta WAN sul pannello posteriore del modem, sia nella porta corrispondente dell’ONT.



  3. Verifica lo stato dei LED
    • Controlla che gli indicatori POWER, WAN (o LINK) e INTERNET del modem siano accesi con luce verde fissa o lampeggiante. Se uno o più LED risultano spenti o rossi, clicca qui e vai alla pagina sui modem per maggiori informazioni e indicazioni specifiche sul tipo di errore. 
    • Controlla che gli indicatori POWER, PON e LAN dell’ONT siano accessi con luce verde.
      Se il problema persiste, ti consigliamo di contattare il nostro supporto tecnico per ulteriori verifiche o la sostituzione del dispositivo, vai alla pagina Contatti.


       
  4. Esegui un test di linea
    Vai alla pagina di line testing per avviare un test di linea per verificare la stabilità della connessione.

  5. Contatta l’assistenza tecnica
    Se il problema persiste, ti consigliamo di contattare il nostro supporto tecnico per ulteriori verifiche o la sostituzione del dispositivo, vai alla pagina Contatti.

Connessione a internet 

  1. Controlla i collegamenti del cavo Ethernet
    Assicurati che il cavo Ethernet sia correttamente inserito sia nella porta WAN sul pannello posteriore del modem, sia nella porta corrispondente dell’ONT.



  2. Verifica lo stato dei LED
    Controlla che gli indicatori POWER, WAN (o LINK) e INTERNET siano accesi con luce verde fissa o lampeggiante. Se uno o più LED risultano spenti o rossi, clicca qui e vai alla pagina sui modem per maggiori informazioni e indicazioni specifiche sul tipo di errore.



  3. Riavvia il modem e i dispositivi connessi
    Se il test evidenzia problemi o la connessione resta instabile:
    • Spegni tutti i dispositivi connessi (PC, smartphone, tablet, smart TV, ecc.).
    • Spegni il modem tramite il pulsante ON/OFF situato sul retro oppure scollega l’alimentatore dalla presa.
      Attendi almeno 2 minuti, poi riaccendi prima il modem e, successivamente, i tuoi dispositivi.
       
  4. Esegui un test di linea
    Vai alla pagina di line testing per avviare un test di linea per verificare la stabilità della connessione.

  5. Contatta l’assistenza tecnica
    Se il problema persiste, ti consigliamo di contattare il nostro supporto tecnico per ulteriori verifiche o la sostituzione del dispositivo, vai alla pagina Contatti.

I LED 

  1. Verifica l’alimentazione del modem e dell'ONT
    Assicurati che i cavi di alimentazione del modem e dell’ONT siano correttamente collegati alle rispettive prese elettriche e che i dispositivi siano accesi. 



  2. Controlla il tasto di accensione
    Verifica che il modem sia acceso: il pulsante ON/OFF, situato sul pannello posteriore del modem, deve essere attivato.



  3. LED ancora spenti?
    Se i LED rimanessero spenti anche dopo queste verifiche, il modem potrebbe essere guasto. Ti consigliamo di contattare il nostro supporto tecnico per ulteriori verifiche o la sostituzione del dispositivo, vai alla pagina Contatti.

Accesso interfaccia web

  1. Mentre sei connesso alla rete Wi-fi apri il browser e digita l’indirizzo IP del modem
    Inserisci nella barra di navigazione l’indirizzo: http://192.168.1.1.

  2. Inserisci le credenziali di accesso
    Troverai le credenziali sull’etichetta posta sul pannello posteriore del modem.
    • Username: indicato come WEB Username.
    • Password: indicata come WEB Password.



  3. Clicca su “Login”
    Dopo aver inserito i dati corretti, premi il pulsante Login per accedere al pannello di gestione.

Problemi Wi-Fi

Se utilizzi un dispositivo datato e non riesci a collegarti a Internet, prova a seguire questi passaggi:

  1. Accedi nell’interfaccia web del modem:

    1. Mentre sei connesso alla rete Wi-fi apri il browser e digita l’indirizzo IP del modem
      Inserisci nella barra di navigazione l’indirizzo: http://192.168.1.1.
       

    2. Parametri di connessione:
      Troverai le credenziali sull’etichetta posta sul pannello posteriore del modem.

      • Username: indicato come WEB Username.
      • Password: indicata come WEB Password.



    3. Clicca su “Login”
       Dopo aver inserito i dati corretti, premi il pulsante Login per accedere al pannello di gestione.

    4. Dalla schermata principale del modem, accedi al menu “Rete Locale” e selezionare “WLAN” per configurare e gestire le impostazioni delle reti Wi-Fi.

      Accedendo alla sezione “WLAN Band Steering”, è possibile disattivare “Off” la funzione per gestire separatamente le reti Wi-Fi a 2.4 GHz e 5GHz.



      Fare click su “Applica” per confermare le modifiche apportate.

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    Scopri tutti i modi per contattare i nostri operatori, anche in Lingua Italiana dei Segni.

    Vai alla pagina Contatti