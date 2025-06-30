Segui le istruzioni per individuare e risolvere il problema, trovi qui di seguito i temi più frequenti.
Qualora avessi optato per utilizzare un modem personale compatibile e non quello fornito da Plenitude, assicurati di inserire le seguenti informazioni
nell’interfaccia web del modem:
Se utilizzi un dispositivo datato e non riesci a collegarti a Internet, prova a seguire questi passaggi:
Mentre sei connesso alla rete Wi-fi apri il browser e digita l’indirizzo IP del modem
Inserisci nella barra di navigazione l’indirizzo: http://192.168.1.1.
Parametri di connessione:
Troverai le credenziali sull’etichetta posta sul pannello posteriore del modem.
Dalla schermata principale del modem, accedi al menu “Rete Locale” e selezionare “WLAN” per configurare e gestire le impostazioni delle reti Wi-Fi.
Accedendo alla sezione “WLAN Band Steering”, è possibile disattivare “Off” la funzione per gestire separatamente le reti Wi-Fi a 2.4 GHz e 5GHz.
Scopri tutti i modi per contattare i nostri operatori, anche in Lingua Italiana dei Segni.