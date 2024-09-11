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Evita le offerte che non hanno abbastanza dettagli.
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In caso di vendita telefonica l’operatore deve fornire l’informativa sul diritto di recesso. Se non lo fa hai 12 mesi per svincolarti dal contratto.
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