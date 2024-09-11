Pubblicità ingannevoli

Quando una pubblicità ti promette vantaggi poco credibili

Fai attenzione a questi particolari

Alcune pubblicità tentano di ingannarti con offerte super vantaggiose o concorsi non del tutto trasparenti.

  • Informazioni poco chiare

    Evita le offerte che non hanno abbastanza dettagli.

  • Voci di costo

    Approfondisci sempre i contenuti di un'offerta e comprendi bene tutti i costi.

  • Diritto di recesso

    In caso di vendita telefonica l’operatore deve fornire l’informativa sul diritto di recesso. Se non lo fa hai 12 mesi per svincolarti dal contratto.

Un operatore Plenitude si riconosce così

  • Propone offerte verificabili.

  • Chiama da numeri che puoi controllare.

  • Fornisce la documentazione relativa al prodotto che sta proponendo.

E se un’offerta non ti torna?

Se non sei convinto dell’offerta che hai sottoscritto puoi esercitare il diritto di ripensamento o recedere dal contratto. Se pensi di aver subito una truffa puoi disconoscere il contratto.

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