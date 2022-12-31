Per la somministrazione di energia elettrica ti verranno fatturati in bolletta i corrispettivi relativi alla:

Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore

Spesa per oneri di sistema

il corrispettivo luce applicato in fattura, pari a 0,2046 €/kWh, che rappresenta il 28% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all’anno e ha 3kW di potenza impegnata, include già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA.

Inoltre, la Spesa per la materia energia comprende: un corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita, comprensivi del corrispettivo di reintegrazione oneri, pari a 144 €/anno definito da Eni Plenitude che rappresenta il 26% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.

Ricorda che, a parte il Corrispettivo Luce e il corrispettivo Commercializzazione e Vendita, tutti i corrispettivi e componenti tariffarie sono indicate nel TIV e nel TIS e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicate e aggiornate periodicamente da ARERA e sono uguali per tutti gli operatori presenti sul mercato.

Opzione bioraria

L’offerta Flexi Pertinenze ti consente di scegliere l’opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due corrispettivi luce distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi, che saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA, sono i seguenti: F1 pari a 0,2143 €/kWh e F23 pari 0,1991 €/kWh. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1 e F23.

In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA. Il valore del corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per i primi 24 mesi dall’avvio della fornitura.

