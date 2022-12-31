FLEXI PERTINENZE

L’offerta luce dedicata a box, soffitte e cantine della tua abitazione.

Condizioni economiche sottoscrivibili fino al 12/10/2025.

CORRISPETTIVO LUCE

Bloccato per 2 anni¹

FLEXI PERTINENZE

Le nostre tariffe parlano chiaro
Flexi e l'ideale per le pertinenze che utilizzano un contatore separato.
CORRISPETTIVI²
Tariffa luce
Monoraria
Bioraria
LUCE
Luce F1
0,2143
0,2143
Luce F2-F3
0,1991
0,1991
Costi di commercializzazione e vendita
12
LUCE
Luce 24h
0,2046
0,2046
Costi di commercializzazione e vendita
12

Perchè Flexi pertinenze

24 mesi di tranquilità

Hai il corrispettivo fisso per 2 anni e bollette che non risentono delle variazioni del prezzo dell'energia.

Sconto domiciliazione 

Hai un sconto del 5% sul corrispettivo se attivi l'addebito diretto sul tuo conto corrente.

Area Personale

Puoi monitorare i consumi della tua attività in completa autonomia dal sito o dall'app Eni Plenitude, ovunque tu sia.

Energia elettrica da fonti rinnovabili

La tua energia elettrica è certificata, tramite Garanzie d’Origine, come prodotta e immessa in rete da fonti rinnovabili³.

È più facile scegliere l’energia di Plenitude

Sottoscrivi l’offerta online in pochi minuti e senza nessun costo. Gestiamo noi il cambio del fornitore senza nessuna interruzione della tua fornitura luce e/o gas.

Servizi digitali e assistenza

Nella tua Area Personale hai a disposizione diversi servizi informazioni, come lo storico dei tuoi pagamenti, la verifica dei tuoi consumi e tanto altro. In più, hai un’assistenza dedicata dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 al numero 800.900.700.

Info e dettagli
documento Contratto
documento Condizioni economiche
documento Scheda Sintetica Luce
documento Mix delle fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica
documento Modulo di certificazione residenza
documento Modulo di ripensamento

L'offerta può essere sottoscritta in tutta Italia, dai clienti domestici solo se la tipologia di utilizzo del punto di prelievo (POD) dell’energia elettrica è “Pertinenze”.

L'offerta Flexi Pertinenze può essere sottoscritta in tutti i seguenti casi:

  • hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e vuoi passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore);
  • sei già cliente Eni Plenitude e vuoi cambiare offerta (Cambio Prodotto);
  • vuoi passare a Eni Plenitude e contestualmente effettuare una voltura LUCE;
  • devi effettuare una prima attivazione di un contatore gas o luce (con o senza posa) o un subentro di un contatore gas o luce disattivato (Nuova Attivazione)
  • Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura.

Per attivare Flexi Pertinenze bastano pochi semplici passaggi vai su "Ti chiamiamo noi" per parlare con un operatore.

In caso di passaggio da un altro fornitore a Eni Plenitude tieni a portata di mano: 

  • un documento di identità;
  • una bolletta del tuo attuale fornitore;
  • il tuo IBAN, se scegli di addebitare la bolletta sul conto corrente;
  • il tuo indirizzo e-mail, se scegli di attivare il servizio di Bolletta Digitale.

Ricorda che:

  • l'attivazione è gratuita;
  • non c'è bisogno di dare disdetta al tuo attuale fornitore, Eni Plenitude si occuperà di inoltrare la comunicazione di recesso allo stesso tramite il Sistema Informativo Integrato;
  • il passaggio sarà effettivo in massimo 90 giorni.

Le Pertinenze sono gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (solai, cantine, box, posti auto e tettoie) adiacenti all'abitazione principale. Per uso Abitazione (o domestico) dell'energia elettrica si intende l'utilizzo con un unico punto di prelievo (un solo POD, un solo contatore e potenza non superiore a 15 kW) per l’abitazione e i locali annessi. Per uso Pertinenze si intende l’utilizzo dell’energia elettrica solo per usi diversi rispetto all’uso domestico e, pertanto, per singoli locali adiacenti all'abitazione, come ad esempio box, garage, cantina e simili.

Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:

Bolletta digitale
Una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale , previa registrazione: potrai consultarla online. Inoltre, avrai sempre a tua disposizione lo storico con tutte le bollette degli ultimi 5 anni.

Bolletta cartacea
La riceverai normalmente via posta, insieme all'avviso di pagamento.

Per pagare hai diverse possibilità:

  • addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): scegliendolo in fase sottoscrizione, il pagamento avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta e avrai diritto a un ulteriore sconto in bolletta del 3% sul corrispettivo luce. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici;
  • avviso di pagamento. Lo trovi allegato alla tua bolletta e potrai pagarlo presso i punti fisici di Plenitude abilitati, presso banche e sportelli ATM, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati; con carta di pagamento e Paypal, registrandoti e accedendo all’Area Personale da sito o app di Eni Plenitude, fino a un importo massimo pari a 2.000 €.

I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.

La periodicità di fatturazione sarà bimestrale.

Per la somministrazione di energia elettrica ti verranno fatturati in bolletta i corrispettivi relativi alla:

  • Spesa per la materia energia
  • Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore
  • Spesa per oneri di sistema

il corrispettivo luce applicato in fattura, pari a 0,2046 €/kWh, che rappresenta il 28% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all’anno e ha 3kW di potenza impegnata, include già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA.

Inoltre, la Spesa per la materia energia comprende: un corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita, comprensivi del corrispettivo di reintegrazione oneri, pari a 144 €/anno definito da Eni Plenitude che rappresenta il 26% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.

Ricorda che, a parte il Corrispettivo Luce e il corrispettivo Commercializzazione e Vendita, tutti i corrispettivi e componenti tariffarie sono indicate nel TIV e nel TIS e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicate e aggiornate periodicamente da ARERA e sono uguali per tutti gli operatori presenti sul mercato.

Opzione bioraria
L’offerta Flexi Pertinenze ti consente di scegliere l’opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due corrispettivi luce distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi, che saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA, sono i seguenti: F1 pari a 0,2143 €/kWh e F23 pari 0,1991 €/kWh. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1 e F23.

In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA. Il valore del corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per i primi 24 mesi dall’avvio della fornitura.

Per controllare i singoli valori e per avere maggiori dettagli sulle condizioni contrattuali, clicca qui.

Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Flexi Pertinenze le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.

Ricorda che puoi sottoscrivere l’offerta Flexi Pertinenze fino al 12/10/2025.

Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:

  • entro 14 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica, come previsto dalle Condizioni Generali);
  • entro 30 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali.

Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.

Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:

  1. essere garantita dal precedente fornitore, nel caso in cui il relativo contratto non sia ancora stato sciolto, o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela (per la fornitura elettrica), per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o, su eventuale tua richiesta, la chiusura del punto di fornitura;
  2. essere avviata da Eni Plenitude per il tempo necessario a permettere un cambio di fornitore o la chiusura del punto di fornitura.

Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.

¹Il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per 24 mesi dall’avvio della fornitura.

²Il Corrispettivo luce costituisce, al netto delle imposte, il 28% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano il 26% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo.

³Ciò che consumi non arriverà in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma Plenitude acquisterà certificazioni che attestano l’origine rinnovabile di un quantitativo di energia elettrica immesso in rete pari ai tuoi consumi.

Gentile utente,

sembra che tu stia navigando il nostro sito da Internet Explorer. Il portale Plenitude non è però ottimizzato per questo browser, che è stato recentemente dismesso. Per un'esperienza di navigazione migliore puoi provare a utilizzare un altro browser, ad esempio Google Chrome, Edge, Safari o Mozilla.