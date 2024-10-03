Menu a tendina MENU

Soluzioni di ricarica elettrica alternative e servizi integrati per il tuo business.

Se sei proprietario o rappresentante di un'azienda interessata all'acquisto di una stazione di ricarica, puoi metterti in contatto con noi.

Il servizio di mobilità elettrica è gestito da Plenitude On The Road S.r.l.

Esplora le nostre soluzioni e i nostri servizi.

Offriamo soluzioni di ricarica e servizi integrati per strutture ricettive e GDO, concessionarie e aziende dotate di flotte. Per avere maggiori informazioni, inserisci qui di seguito i tuoi contatti. 

I vantaggi per
i concessionari

  • Incremento
    della visibilità

    Aumenta la visibilità della tua struttura verso gli e-driver rendendo le tue colonnine visibili sulla nostra app e su quella degli altri operatori.

  • Ricarica sempre
    a disposizione 

    Gestisci la ricarica in totale autonomia e in base alle tue esigenze grazie alle colonnine istallate presso il tuo punto vendita.

  • Revenue sharing trasparente

    Corrispondi Plenitude On The Road una percentuale dei ricavi derivanti dalle ricariche a e trattieni la parte rimanente dei proventi.

