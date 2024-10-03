Il servizio di mobilità elettrica è gestito da Plenitude On The Road S.r.l.
Offriamo soluzioni di ricarica e servizi integrati per strutture ricettive e GDO, concessionarie e aziende dotate di flotte. Per avere maggiori informazioni, inserisci qui di seguito i tuoi contatti.
Aumenta la visibilità della tua struttura verso gli e-driver rendendo le tue colonnine visibili sulla nostra app e su quella degli altri operatori.
Gestisci la ricarica in totale autonomia e in base alle tue esigenze grazie alle colonnine istallate presso il tuo punto vendita.
Corrispondi Plenitude On The Road una percentuale dei ricavi derivanti dalle ricariche a e trattieni la parte rimanente dei proventi.
