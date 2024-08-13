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  • Ripensamento

    Puoi recedere dal contratto senza alcun costo e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 giorni dalla ricezione della lettera di accettazione.

  • Disconoscimento

    Puoi richiederlo se il tuo nuovo contratto è stato attivato senza la tua esplicita volontà.

  • Contestazione

    Puoi effettuarla se rilevi irregolarità nell’attivazione del tuo contratto.

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