Per la somministrazione di energia elettrica

Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0, come di seguito esposte.

Rientrano nella Spesa per la materia energia il Corrispettivo Fisso Luce espresso in €/anno, invariabile per i primi 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione, e il Corrispettivo Variabile Luce espresso in €/kWh (il cui valore include già le Perdite di Rete per il trasporto come quantificate da ARERA) che si differenzia in Corrispettivo Variabile Luce F1 e Corrispettivo Variabile Luce F23 in base alla fascia oraria F1 o F23, così come definite da ARERA, in cui avviene il prelievo. Attualmente le fasce orarie definite da ARERA sono: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). L’applicazione dei due suddetti Corrispettivi è possibile solo in presenza di misuratore atto a rilevare l’energia per ciascuna delle due fasce orarie e in ogni caso a partire dal momento in cui il soggetto responsabile del servizio di misura rende effettivamente disponibili a Eni Plenitude i dati di consumo del Cliente aggregati per le due suddette fasce. In tutti gli altri casi, il Corrispettivo Variabile Luce assume valore pari al Corrispettivo Variabile Luce Monorario. I valori del Corrispettivo Variabile Luce al netto delle Perdite di Rete sono invariabili per 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione.

Rientrano inoltre nella spesa per la materia energia: un corrispettivo di importo pari alla Componente di dispacciamento e corrispettivi per il servizio di Dispacciamento previsti dalla Delibera ARERA 111/06, incluso il corrispettivo mercato capacità secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 566/2021/R/eel, il suo valore aggregato include già le Perdite di Rete come quantificate da ARERA.

Il Corrispettivo Fisso Luce e Corrispettivo Variabile Luce rappresentano rispettivamente il 8% e il 81% della spesa annua ante imposte per un cliente tipo. Le restanti componenti non sono invariabili, ma definite e periodicamente aggiornate da ARERA e, al netto delle imposte, pesano per il 8% circa della spesa annua di un cliente tipo e sono relative a: dispacciamento e servizi di rete (che include gli oneri generali di sistema).