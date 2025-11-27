Monitora le performance delle tue colonnine
Grazie al nostro portale proprietario potrai monitorare in completa autonomia tutti gli indicatori di performance del servizio di ricarica. Ad esempio:
-
Stato di disponibilità delle colonnine in tempo reale.
-
Statistiche globali sull’utilizzo dell’infrastruttura e per utente.
-
Possibilità di esportare i dati di ricarica.
-
Gestione personalizzata degli utenti: creazione di profili “soft” o “full” per attivare e disattivare l’accesso in modo flessibile.