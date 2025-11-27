Menu a tendina MENU

Soluzioni personalizzate
per le aziende 

Esplora le soluzioni per la mobilità elettrica pensate
per le aziende dotate di un parcheggio.

Il servizio di mobilità elettrica è gestito da Plenitude On The Road S.r.l.

Una soluzione per tutte le esigenze di ricarica

  • Ricarica in azienda

    Offriamo soluzioni di ricarica che, grazie alla loro modularità, si adattano alle esigenze di aziende di varie dimensioni. 

  • Ricarica pubblica

    Con la nostra App e tessera RFID i dipendenti potranno accedere al servizio di ricarica pubblica durante i propri spostamenti.

  • Ricarica a casa

    Ti supportiamo per l'installazione di colonnine di ricarica presso l'abitazione dei tuoi dipendenti.

  • Gestione smart

    Il nostro portale di gestione ti consente di monitorare tutti i consumi e ricevere una fattura mensile.

Cosa offriamo

Ci impegniamo a offrirti un servizio affidabile, completo e su misura.

  • Studio e progettazione della tua infrastruttura

    Analizziamo le tue necessità per progettare un’infrastruttura su misura, capace di rispondere alle esigenze di ricarica dei tuoi clienti e/o dipendenti.

  • Sistema di monitoraggio delle ricarica

    Forniamo accesso ad un portale di gestione che consente di monitorare in completa autonomia tutti gli indicatori del servizio di ricarica.

  • Rete di installatori certificati

    Collaboriamo con una rete selezionata di installatori certificati per garantire qualità dell'installazione, affidabilità e assistenza costante.

  • Manutenzione del parco colonnine

    Offriamo un servizio di manutenzione delle infrastrutture di ricarica per tutta la durata del contratto.

Monitora le performance delle tue colonnine

Grazie al nostro portale proprietario potrai monitorare in completa autonomia tutti gli indicatori di performance del servizio di ricarica. Ad esempio: 

  • Stato di disponibilità delle colonnine in tempo reale.

  • Statistiche globali sull’utilizzo dell’infrastruttura e per utente.

  • Possibilità di esportare i dati di ricarica. 

  • Gestione personalizzata degli utenti: creazione di profili “soft” o “full” per attivare e disattivare l’accesso in modo flessibile.

Le nostre stazioni di ricarica

Esplora i modelli disponibili per l’installazione.

  • Ensto Wallbox EVB100

    Fino a 22 kW AC

  • Wallbox EVB200

    Fino a 22 kW AC

  • Stand EVF200

    Fino a 22 kW AC

FAQ

Dubbi? Prova a consultare le nostre FAQ per trovare la soluzione giusta.  Scopri di più nei documenti di Plenitude On The Road, società controllata da Plenitude. 

 

Installiamo colonnine in AC (Corrente Alternata) con potenze nominali fino a 22 kW (colonnine “Quick”) e in DC (Corrente Continua) fino a 400 kW (colonnine “Ultra Fast”), in base alle tue necessità e alle tue caratteristiche (potenza disponibile).

Il costo della manutenzione varia in base al numero di punti di ricarica installati, mentre la gestione dipende dal servizio scelto e di conseguenza dalla quantità di punti di ricarica e di erogato. Un consulente ti aiuterà a trovare la soluzione migliore per il tuo business. 

Sì, possono essere presenti a livello regionale o statale, saremo a disposizione per fornire l’eventuale documentazione necessaria all’ottenimento.

Sì, le nostre colonnine permettono la gestione dei pagamenti tramite app o card RFID, consentendo di monetizzare il servizio di ricarica e scegliere la tariffa. In alternativa, potrai decidere di offrire la ricarica.

Dipende dall’uso previsto. Per lunghe soste, una colonnina AC è sufficiente. Per ricariche rapide, meglio optare per una colonnina DC da 50 kW o più.

Offriamo una piattaforma di gestione che permette di monitorare i consumi, abilitare utenze, controllare lo stato in completa autonomia ed esportare i dati di ricarica. La piattaforma è sviluppata internamente pertanto in continua evoluzione e aderente alle esigenze dei nostri clienti. 

Sì, puoi stipulare insieme a noi un contratto di manutenzione che ti garantirà un’assistenza post-vendita.

Sì, diamo la possibilità di ricaricare tramite APP e Card RFID Plenitude On The Road contabilizzando mensilmente sul profilo aziendale.

I tempi dipendono da diversi fattori; una volta definiti i lavori da eseguire, potremo fornire una stima più precisa, indicativamente tra i 45 e i 60 giorni.