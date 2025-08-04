Nuove Attivazioni Gas
Per la tua nuova casa scegli le nostre offerte gas per avere tutta l'energia che ti serve. Scopri le modalità di attivazione come il subentro, l'installazione, l'allaccio e l'attivazione del contatore.
Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Se sottoscrivi in autonomia solo online, ricevi 40€ di sconto sui costi fissi a partire dal terzo mese per la fornitura gas.
Hai il 5% di sconto sui corrispettivi luce e/o gas fissi a consumo per 12 mesi per ciascuna fornitura se attivi l'addebito diretto3.
Accedi alle condizioni del mercato all’ingrosso riservate agli operatori energetici, con un piccolo contributo al consumo.
Ricevi fino a 24€ di sconto in bolletta in 24 mesi per ogni fornitura (1€/mese) se attivi l'addebito diretto5.
Sul corrispettivo gas fisso a consumo per 24 mesi.
Con Plenitude Insieme se sei già iscritto o ti iscrivi entro due mesi dalla data di inizio fornitura comunicata.
Con una fornitura attiva puoi accedere al programma fedeltà e usufruire delle offerte dei nostri partner commerciali.
Scopri tutti i vantaggi che offriamo ai nostri Clienti e a chi deve ancora attivare una fornitura.
Con Plenitude Insieme, c’è un doppio regalo per te: 100 giorni di abbonamento digitale al Corriere della Sera e un’offerta esclusiva Plenitude Fibra a 19,90€ al mese con costo di attivazione gratuito9. In più, prova a vincere10 un TV Samsung 55’’ QLED 4K ogni giorno!
9Offerta valida fino alle 23:59 del 22/02/2026. Offerta subordinata alla disponibilità della tecnologia FTTH presso la tua abitazione. Servizio voce non incluso con perdita dell’eventuale numero di telefono fisso per passaggio da altro operatore (migrazione o recesso). Prezzo promozionale di 19,90€/mese (anziché 25,90€/mese) per 36 mesi, riservato ai clienti residenziali con fornitura luce e/o gas attiva, iscritti a Plenitude Insieme. €25,90/mese dopo 36 mesi. Il costo di attivazione è gratuito. In caso di sottoscrizione online il pagamento deve essere effettuato tramite addebito su conto corrente. Verifica copertura su eniplenitude.com.
10Concorso a premio valido dalle ore 09:00:00 del 02/02/2026 alle ore 08:59:59 del 24/02/2026. Montepremi totale pari a 17.227,00€ (IVA inclusa). Regolamento su insieme.eniplenitude.com.
Chiedi aiuto ad un nostro operatore: è un servizio gratuito e senza alcun impegno.
Propone una struttura di prezzo variabile e condizioni contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia.
Propone una struttura di prezzo fisso e condizioni contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia.
L'offerta gas a prezzo variabile per i clienti che aderiscono al servizio di Tutela della Vulnerabilità definito da Arera11.
Fixa Time
Le attuali condizioni economiche dell'offerta Fixa Time possono essere sottoscritte in tutto il territorio italiano fino al 18/02/2026, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:
Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura, consulta la pagina dedicata al servizio.
Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:
Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni.
Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente per il passaggio da un altro fornitore.
Se sei intestatario del contratto:
Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:
Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più
Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:
Per pagare hai diverse possibilità:
I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.
La frequenza con cui riceverai la bolletta varia in base al contratto di fornitura sottoscritto:
Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.
Per coloro che sottoscrivono in autonomia solo online, l’offerta Fixa Time luce e/o gas, Plenitude riconosce uno sconto sui costi di commercializzazione e vendita dilazionato mensilmente a partire dal terzo mese e fino al termine dei primi 12 mesi. Lo sconto è fino a 40 euro (4 euro/mese) per la fornitura luce e fino a 40 euro (4 euro/mese) per la fornitura gas. In caso di recesso anticipato, lo Sconto Web sulla commercializzazione e vendita non verrà più riconosciuto e gli sconti non goduti andranno persi e non saranno in alcun modo restituiti.
Con Fixa Time hai l’opportunità di scegliere, solo per l’energia elettrica, tra profilo monorario e profilo biorario. Scegliendo il profilo monorario, avrai un corrispettivo uguale a qualsiasi ora del giorno. Scegliendo il profilo biorario, avrai un corrispettivo più basso la sera (dalle 19:00 alle 8:00) e tutto il giorno durante le festività e nei week-end e un corrispettivo più elevato nei giorni feriali dalle 8:00 alle 19:00.
Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia gas naturale i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Per l’intera durata delle Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio denominati Verified Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Eni Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.
Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.
Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.
Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Fixa Time le condizioni economiche hanno durata di 12 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.
Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:
Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:
Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.
Contratto e documenti
Trend Casa
Le attuali condizioni economiche dell'offerta Trend Casa possono essere sottoscritte in tutto il territorio italiano fino al 18/02/2026, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:
Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura, consulta la pagina dedicata al servizio.
Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:
Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni.
Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente in caso di passaggio da un altro fornitore.
Se sei intestatario del contratto:
Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:
Se sei già titolare di un contratto con Eni Plenitude, ma desideri cambiare la tua offerta con Trend Casa (per lo stesso punto di fornitura), vai su "Attiva ora" e richiedi la modifica. A copertura delle spese di gestione del nuovo contratto, ti verrà applicato un corrispettivo una tantum di 12€ (IVA esclusa).
Se stai cambiando casa e le forniture sono già con Eni Plenitude o hai bisogno di modificare l’intestatario del contratto attivo con Eni Plenitude, richiedi la voltura.
Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più
Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:
Per pagare hai diverse possibilità:
addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): scegliendolo in fase sottoscrizione, il pagamento avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici;
Periodicità di fatturazione.
Se hai attivato un contratto di fornitura Luce riceverai una bolletta ogni 2 mesi. Se hai attivato un contratto di fornitura Gas riceverai la bolletta in base ai tuoi consumi:
Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.
Se hai attivato un contratto di fornitura sia Luce sia Gas, riceverai una bolletta unica con periodicità pari a quella più frequente.
Importante: l’importo della prima bolletta sarà calcolato sulla base dei consumi del tuo ultimo anno di fornitura (che ci comunicherà il distributore in fase di passaggio a Eni Plenitude). Non ti preoccupare se risulterà troppo alta o troppo bassa: quella successiva sarà aggiornata sui tuoi consumi reali. In ogni caso, potrai sempre chiedere la rettifica, anche della prima bolletta, contattandoci al nostro numero verde. Per avere bollette quanto più vicine al consumo effettivo, ti consigliamo di effettuare almeno un’autolettura al mese. Se i tuoi contatori gas e luce sono di nuova generazione non sarà nemmeno necessaria l’autolettura, perché riceveremo in automatico il consumo effettivo dal distributore.
Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia gas naturale:
i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
il Corrispettivo Gas Index applicato al gas naturale prelevato corrisponde al Prezzo all’ingrosso. Calcolato mensilmente, è pari all'indice energetico “PSV Day Ahead Heren Mid” (di seguito, “PSV”) che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale, punto di incontro tra domanda e offerta e hub di riferimento per la definizione del prezzo del gas all’ingrosso, amministrato dal Gestore dei mercati energetici, GME).
L’indice PSV è calcolato, con riferimento a ciascun mese di fornitura “m”, convertendo in €/Smc la media aritmetica delle quotazioni giornaliere “Heren Price” espresse in €/MWh. Per ogni giorno del mese di fornitura “m”, la quotazione ‘Heren Price’ espressa in €/MWh è, a sua volta, la media aritmetica dei prezzi ‘Bid’ e ‘Offer’ pubblicati sotto il titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese.
Rappresenta il 31% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.
Ai fini della fatturazione, il valore del Corrispettivo Gas Index sarà calcolato in base al PSV del mese solare in cui sono stati effettuati i consumi oggetto di fatturazione o, se questo non fosse ancora calcolabile per mancanza della pubblicazione delle quotazioni “Heren Price” o recepito nei sistemi di fatturazione di Plenitude, in base al PSV del mese solare precedente a quello di prelievo, fatti salvi eventuali conguagli nella prima fattura utile.
Se, nel corso della durata del contratto, non fosse più possibile calcolare il Corrispettivo Gas Index a causa della cessata pubblicazione dei parametri di riferimento, Plenitude utilizzerà ai fini della fatturazione l’ultimo valore disponibile fino all’applicazione delle nuova modalità di determinazione del Corrispettivo Gas Index, che verranno comunicate con un preavviso di almeno 3 mesi;
il Contributo al Consumo applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc è pari a 0,1500 €/Smc, rappresenta il 14% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo ed è invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione;
un corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione e vendita pari a 144 €/anno, che rappresenta il 14% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo;
I corrispettivi relativi alla Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e alla Spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità.
Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i crediti di carbonio (un credito di carbonio compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.
Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.
Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.
Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Trend Casa luce e gas le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.
Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:
Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:
Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.
Contratto e documenti
Energia Sempre Più
Le attuali condizioni economiche dell'offerta Energia Sempre Più possono essere sottoscritte in tutto il territorio italiano fino al 18/02/2026, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:
Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura, consulta la pagina dedicata al servizio.
Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:
Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni.
Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente per il passaggio da un altro fornitore.
Se sei intestatario del contratto:
Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:
Se sei già titolare di un contratto con Eni Plenitude, ma desideri cambiare la tua offerta con Energia Sempre Più (per lo stesso punto di fornitura), vai su "Attiva ora" e richiedi la modifica.
Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più
Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:
Per pagare hai diverse possibilità:
I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.
La frequenza con cui riceverai la bolletta varia in base al contratto di fornitura sottoscritto:
Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.
Nel corso dei 24 mesi Plenitude riconoscerà i seguenti sconti progressivi sul Corrispettivo Luce e/o Gas: (i) sconto pari al 5% per i consumi effettuati dal 2° al 6° mese di somministrazione; (ii) sconto pari al 10% per i consumi effettuati dal 7° al 12° mese di somministrazione; (iii) sconto pari al 15% per i consumi effettuati dal 13° al 18° mese di somministrazione; (iv) sconto pari al 20% per i consumi effettuati dal 19° al 24° mese di somministrazione. Resta inteso che gli sconti progressivi sopra riportati non verranno applicati per il primo mese di somministrazione.
Per coloro che si iscrivono entro due mesi dalla data di inizio fornitura comunicata o siano già iscritti a Plenitude Insieme, Plenitude riconosce in bolletta uno sconto una tantum pari a 20 euro applicato alla Spesa per la materia energia e/o uno sconto una tantum pari a 20 euro alla Spesa per la materia gas naturale.
Nel caso in cui l'ammontare dello sconto non sia esaurito nella prima bolletta di applicazione, il residuo verrà utilizzato per le bollette successive.
Con Fixa Time hai l’opportunità di scegliere, solo per l’energia elettrica, tra profilo monorario e profilo biorario. Scegliendo il profilo monorario, avrai un corrispettivo uguale a qualsiasi ora del giorno. Scegliendo il profilo biorario, avrai un corrispettivo più basso la sera (dalle 19:00 alle 8:00) e tutto il giorno durante le festività e nei week-end e un corrispettivo più elevato nei giorni feriali dalle 8:00 alle 19:00.
Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia gas naturale i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i crediti di carbonio (un credito di carbonio compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.
Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.
Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.
Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Fixa Time le condizioni economiche hanno durata di 12 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.
Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:
Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:
Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.
Contratto e documenti
1Il prezzo finale di ogni bolletta, gravato da imposte, può variare in base al consumo.
2Sconto Web Commercializzazione: nel caso in cui il Cliente sottoscriva la presente offerta tramite il Portale eniplenitude.com, Plenitude applicherà uno sconto sconto fino a 40 euro a fornitura. Tale sconto verrà riconosciuto mensilmente (4 euro/mese) sulla Commercializzazione e Vendita per ogni fornitura a partire dal terzo mese di somministrazione fino al termine dei primi 12 mesi. Resta inteso che qualora il Contratto si sciolga per qualunque motivo, lo Sconto Web Commercializzazione non verrà più riconosciuto.
3Hai il 5% di sconto sui corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi di fornitura se attivi l'addebito diretto. Lo sconto è pari al 2% della spesa annua del cliente tipo ante imposte.
4Il Corrispettivo gas costituisce, al netto delle imposte, il 43% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano il 14% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo finale della bolletta, gravato da imposte, può variare ogni mese in base al consumo.
5Lo sconto addebito diretto di 1€ al mese è posto a riduzione delle quote fisse della spesa per la materia energia e del gas naturale ed è applicato nel corso di validità delle condizioni economiche dell’offerta a condizione che l’addebito su c/c risulti attivo. Se l’addebito in qualunque momento non dovesse risultare più attivo, lo sconto non verrà più corrisposto a partire dalla data di disattivazione dell’addebito. Lo sconto di 24€ viene corrisposto in 2 anni per ogni fornitura (1€/mese).
6Il Corrispettivo gas Index e il contributo al consumo per il gas costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 31% circa e il 14% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo gas Index è pari all'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid), che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ed è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer pubblicati sotto il titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano il 14% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo.
7A partire dal secondo mese sconti progressivi fino al 20% sul corrispettivo gas che costituisce, al netto delle imposte, il 48% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano il 13% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo finale della bolletta può variare ogni mese in base al consumo.
8Per coloro che si iscrivono entro due mesi dalla data di inizio fornitura comunicata o siano già iscritti a Plenitude Insieme, Plenitude riconosce in bolletta uno sconto una tantum pari a 20 euro applicato alla Spesa per la materia energia e/o uno sconto una tantum pari a 20 euro alla Spesa per la materia gas naturale. Nel caso in cui l'ammontare dello sconto non sia esaurito nella prima bolletta di applicazione, il residuo verrà utilizzato per le bollette successive.
9Offerta valida fino alle 23:59 del 22/02/2026. Offerta subordinata alla disponibilità della tecnologia FTTH presso la tua abitazione. Servizio voce non incluso con perdita dell’eventuale numero di telefono fisso per passaggio da altro operatore (migrazione o recesso). Prezzo promozionale di 19,90€/mese (anziché 25,90€/mese) per 36 mesi, riservato ai clienti residenziali con fornitura luce e/o gas attiva, iscritti a Plenitude Insieme. €25,90/mese dopo 36 mesi. Il costo di attivazione è gratuito. In caso di sottoscrizione online il pagamento deve essere effettuato tramite addebito su conto corrente. Verifica copertura su eniplenitude.com.
10Concorso a premio valido dalle ore 09:00:00 del 02/02/2026 alle ore 08:59:59 del 24/02/2026. Montepremi totale pari a 17.227,00€ (IVA inclusa). Regolamento su insieme.eniplenitude.com.
11I requisiti per accedere al nuovo Servizio di Tutela della Vulnerabilità sono in alternativa i seguenti: (i) rientrare tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (ii) essere fruitori di Bonus Sociale Economico ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17; (iii) essere titolari di fornitura ubicata in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; (iv) avere un’età superiore ai 75 anni. Nel caso in cui non rientri in queste casistiche sei considerato un cliente non vulnerabile e non potrai aderire al nuovo servizio di Tutela della Vulnerabilità definito da Arera. Per maggiori informazioni sul Servizio di Tutela per la Vulnerabilità puoi consultare la seguente pagina https://eniplenitude.com/info/fine-servizio-tutela-gas e il portale web di ARERA alla sezione: http://www.arera.it/consumatori.
