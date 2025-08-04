Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

spesa per la materia gas naturale;

spesa per il trasporto del gas e la gestione del contatore;

spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia gas naturale i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

il corrispettivo gas , invariabile per i primi 12 mesi dall’avvio della fornitura, è pari a 0,4300€/Smc che rappresenta il 43% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 1.000 Smc all’anno.

il corrispettivo di commercializzazione e vendita di 144 €/anno , che rappresenta il 14% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo. Per coloro che sottoscrivono in autonomia solo online , l'offerta Fixa Time luce e/o gas, Plenitude riconosce uno sconto sui costi di commercializzazione e vendita dilazionato mensilmente a partire dal terzo mese e fino al termine dei primi 12 mesi. Lo sconto è fino a 40 euro (4 euro/mese) per la fornitura luce e fino a 40 euro (4 euro/mese) per la fornitura gas. In caso di recesso anticipato , lo Sconto Web sulla commercializzazione e vendita non verrà più riconosciuto e gli sconti non goduti andranno persi e non saranno in alcun modo restituiti.

I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Per l’intera durata delle Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio denominati Verified Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Eni Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.

Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.

Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.