Nuove Attivazioni Energia

Tutto quello che devi sapere per le tue forniture

Fornitura Gas

I servizi di Plenitude per le nuove forniture: subentro o riattivazione, posa del contatore e allaccio

  • ATTIVAZIONE GAS

    Vuoi spostare il contatore

    Richiedi l'appuntamento per effettuare il sopralluogo e ricevere il preventivo

  • ATTIVAZIONE GAS

    Hai il contatore ma è chiuso

    Il contatore del gas è chiuso con i sigilli, puoi richiedere subentro o riattivazione

  • ATTIVAZIONE GAS

    Non hai il contatore

    Se hai l’allaccio alla rete del gas ma ti manca il contatore, ecco come puoi richiedere

  • ATTIVAZIONE GAS

    Non hai l'allaccio

    Tutto quello che ti serve sapere per richiedere l’allaccio alla rete del gas e attivazione

Fornitura Luce

I servizi di Plenitude per le nuove forniture: subentro o prima attivazione, posa del contatore e allaccio

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    Hai il contatore ma non è attivo

    Se il contatore è presente ma non è mai stato attivato o è stato disalimentato

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    Non hai il contatore

    Se hai l’allaccio alla rete elettrica ma ti manca il contatore, ecco come puoi richiedere

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    Non hai l'allaccio

    Tutto quello che ti serve sapere per richiedere l’allaccio alla rete elettrica