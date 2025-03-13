IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO

Cosa è assicurato
Impianti fotovoltaici con produzione fino a 10kWp installati in abitazioni residenziali con decorrenza dalle ore 24 del primo giorno del mese successivo alla data di installazione.
Quali sono gli indennizzi e i massimali previsti
La polizza rimborsa 3 tipologie di spese che potresti dover affrontare a seguito di un sinistro.
A) Danni diretti causati da:
1. eventi atmosferici: grandine, trombe d'aria, nubifragi, tempeste, etc.
2. incendi, scoppi e implosioni
3. fulmini e fenomeni elettrici come sbalzi di tensione che bloccano il funzionamento delle batterie
4. atti di danneggiamento volontario e doloso ad opera di Terzi
5. furto
Massimali della garanzia “danni diretti”
- Batterie: 1 solo sinistro per annualità fino a un massimale di 5.000€ e non oltre il prezzo delle batterie indicato in fattura d’acquisto al netto del degrado d’uso.
- Impianto: 1 solo sinistro per annualità fino a un massimale pari al prezzo dell’impianto in fattura escluso il valore delle batterie e al netto del degrado d’uso.
- Danni da grandine: 1 solo sinistro per annualità fino a un massimale di 3.000€
In tutti i casi è prevista l’applicazione di uno scoperto del 10% con minimo di 250€.
Scopri più dettagli su degrado d’uso al punto 4.4 delle Condizioni di assicurazione.
B) Demolizione e sgombero residui prodotti a seguito del sinistro
Hai un indennizzo fino al 10% di uno dei danni diretti elencati al punto A per demolire e trasportare alla discarica più adatta e vicina i residui dell’impianto che devono essere smaltiti.
C) Danni indiretti
Ricevi un importo giornaliero, una diaria di 30€/gg fino ad un massimo di 60gg dalla data di denuncia, come indennizzo delle perdite da interruzione o diminuzione della produzione di energia a causa di un sinistro, a condizione che:
- il danno diretto sia indennizzabile e pertanto elencato tra quelli al punto A.
- l’impianto fotovoltaico sia ripristinato a seguito del sinistro e dichiarato nuovamente funzionante con attestato dell’incaricato della riparazione.
In tutti i casi è prevista l’applicazione di una franchigia di 3 giorni.
La garanzia è operante anche se il danno diretto venga interamente indennizzato da altra Compagnia.
Per maggiori dettagli, incluse le simulazioni di calcolo dell’ammontare dell’indennizzo, leggi le Condizioni di assicurazione.
