IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO

C’è un’energia che alimenta la tua casa, anche di notte.

Puoi usare l’energia solare di giorno e di notte se scegli un impianto fotovoltaico con accumulo a partire da 7.290€. In più, hai in omaggio le polizze Zurich multirischi e Sole Protetto.

Operazioni a premio valide fino al 27/11/2026. Zurich Impianto Protetto: con l'offerta Start e Plus hai 5 anni di copertura, Regolamento qui; con l'offerta Prime ne hai 10 anni, Regolamento qui. Zurich Sole Protetto: con l'offerta Start e Plus hai 3 anni di copertura, Regolamento qui.

I vantaggi del fotovoltaico con accumulo

  • Fino al 90% di autonomia energetica¹

    Grazie alla batteria di accumulo puoi immagazzinare l’energia che produci di giorno per utilizzarla di notte, risparmiando sulla componente energia.

    ¹Scopri di più

  • Detrazioni e incentivi²

    Con le detrazioni puoi recuperare fino al 50% della spesa in 10 anni, o fino al 40% se vivi in un comune sotto i 50mila abitanti e aderisci a una comunità energetica, grazie al contributo a fondo perduto del PNRR.

    ²Scopri di più

  • Rimborso sull'energia che non usi³

    Puoi recuperare parte dei costi grazie al risparmio in bolletta, agli incentivi fiscali e al ritiro dedicato, meccanismo con cui vendi al GSE l’energia in eccesso.

    ³Scopri di più

  • Polizza multirischi Impianto Protetto

    Con l’impianto fotovoltaico, hai in omaggio la polizza Zurich Impianto Protetto⁴, contro i danni da furti, grandine ed eventi atmosferici.

    ⁴Scopri di più

Quanto può risparmiare una famiglia?

Può risparmiare il 93% della spesa annua in bolletta, su un consumo medio annuale pari a 3.618 kWh/anno. Ecco tutti i dettagli del calcolo:

  • 1.178,33€ risparmiati in 1 anno

Famiglia tipo: composta da 3 persone, residente a Torino.
Spesa annua in bolletta senza fotovoltaico: 1.266,30€ con consumo annuo di 3.618 kWh.
Impianto fotovoltaico: 3 kWp e accumulo da 8 kWh, ben esposto, senza ombreggiamenti, in zona con producibilità teorica di 1.392,71 kWh/kWp.
Come abbiamo effettuato il calcolo? Applicando i corrispettivi per la materia energia dell’offerta variabile Placet di Plenitude, attiva al momento della simulazione, sui consumi coperti da autoproduzione. Il risparmio è una stima indicativa e non tiene conto delle possibili variazioni future del mercato energetico.

E invece tu quanto puoi risparmiare?

Scoprilo con il configuratore che ti guiderà passo per passo nella scelta dell’impianto sulla base delle caratteristiche della tua abitazione e delle tue abitudini di consumo.

 

Configura il tuo impianto

L’offerta Start fotovoltaico con accumulo

Questa è l’offerta base. Per avere ancora più vantaggi, scegli le offerte Plus o Prime.

Caratteristiche dell’impianto con accumulo

  • 7 pannelli fotovoltaici monocristallini TrinaSolar disponibili nelle taglie 3, 4,5,6,10 kWp.
  • Inverter Wireless che converte in elettricità per la tua casa l'energia solare che il pannello fotovoltaico cattura.
  • Batteria d’accumulo da 6,2 kWh per produrre l'energia e utilizzala quando ne hai bisogno.

Servizi con tutte le offerte

  • Sopralluogo e progetto inclusi
    Un operatore tecnico progetterà l'impianto per le tue esigenze.

  • Installazione e avvio inclusi
    I tecnici si occuperanno di installazione, avvio e smaltimento a fine vita⁵.

  • Supporto tecnico incluso
    Potrai contare su un’assistenza telefonica post-installazione a te dedicata.

  • Garanzia del produttore inclusa
    Copertura contro i guasti e difetti di conformità: 25 anni su pannelli  e 10 su inverter.

  • Polizza multirischi in omaggio
    5 anni di copertura Zurich Impianto Protetto contro i danni da maltempo, grandine e furto⁴.

  • App My Solar family
    La community per gestire e valorizzare il tuo fotovoltaico.

Metodi di pagamento

Offerta Start con accumulo da 3 kWp. Per conoscere i prezzi delle altre potenze, chiedi di essere contattato.

  • Unica soluzione

    7.290€ IVA inclusa

  • Anticipo + 50% finanziamento

    3.645€ anticipo + 41,90€/mese per 120 mesi
    TAEG 8,45% TAN fisso 6,53%
    tot. dovuto 5.408,44€⁶ per un importo del credito di 3.645€.
    Tot. anticipo + Tot. dovuto finanziamento: 9.053,44€

  • Finanziamento 100%

    83,70€/mese per 120 mesi
    TAEG 7,59% TAN fisso 6,50%
    Importo tot. dovuto: 10.433,56€⁷

Solo con le offerte Plus e Prime

Ancora più vantaggi e coperture assicurative rispetto all'offerta base, Start.

  • Zurich Sole Protetto
    In omaggio con Plus e Prime, 3 anni di polizza che ti rimborsa se c’è meno sole del previsto⁸.

  • +5 anni di polizza multirischi
    Solo con Prime, hai in omaggio 10 anni totali (5+5) di copertura Zurich Impianto Protetto.

Confronta le nostre offerte

Oltre ai servizi sempre inclusi con tutte le offerte, solo con Plus o Prime puoi avere componenti premium e, in omaggio, coperture assicurative in più rispetto a Start. Confronta ora.

Offerte Start Plus Prime
Impianto Potenza 3kWp, 7 pannelli monocristallini TrinaSolar, batteria da 6,2 kWh
Inverter e batteria
Zurich Impianto Protetto4 5 anni 5 anni 10 anni
Zurich Sole Protetto8 No 3 anni 3 anni
Prezzo 7.290€ 7.990€ 11.990€

Scopri le soluzioni integrative per il tuo impianto

Progettate per rispondere a ogni tua esigenza, puoi acquistarle e integrarle su qualsiasi offerta fotovoltaico.

Scopri di più

Hai bisogno di maggiori informazioni?

Se vuoi capire quanti pannelli ti servono, la potenza dell’impianto e ricevere una stima dell’investimento, utilizza il configuratore.
Questo strumento ti guiderà passo per passo nella scelta dell’impianto sulla base delle caratteristiche della tua abitazione e delle tue abitudini di consumo.

Ciao, sono l'AI di Plenitude

Ti aiuterò a trovare le informazioni che cerchi sul Fotovoltaico. 

Solo con l'acquisto del fotovoltaico hai l'offerta luce dedicata

Se acquisti un impianto fotovoltaico puoi attivare contestualmente la nostra offerta luce con nessun costo di commercializzazione e vendita Trend Casa Plus. Sottoscrivila in negozio.

Azzera i costi di commercializzazione e vendita con Trend Casa Plus⁹

Corrispettivi luce:

  • Prezzo all’ingrosso + 0,0220 €/kWh di contributo al consumo
  • 0€/mese costi di commercializzazione e vendita

Risparmio rispetto ai costi di commercializzazione e vendita previsti per l’Offerta luce Trend casa (12€/mese a fornitura per 24 mesi)

Perché scegliere l’impianto fotovoltaico con accumulo

Se desideri accumulare l’energia solare per utilizzarla di giorno e di notte, puoi scegliere un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo per la tua casa.

  • BATTERIA DI ACCUMULO
    Grazie all’impianto fotovoltaico con sistema di accumulo puoi conservare l’energia generata durante le ore diurne all’interno di una batteria e sfruttare al massimo l’irraggiamento solare.

  • RECUPERO DELL’INVESTIMENTO
    Con il Ritiro Dedicato puoi vendere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) l'energia autoprodotta e inutilizzata in cambio di una remunerazione per kWh.

  • DETRAZIONI FISCALI
    Puoi accedere alle detrazioni fiscali previste per legge e recuperare in 10 anni il 50% delle spese sostenute. Se vivi in un comune fino a 50.000 abitanti e aderisci a una Comunità Energetica, puoi accedere al contributo a fondo perduto fino al 40%.

  • POLIZZA MULTIRISCHI
    Approfitta dell’assicurazione che protegge il tuo impianto in caso di danni diretti assicurabili, inclusi eventi atmosferici, furto e danni indiretti derivanti da un danno diretto assicurabile.

Impianto fotovoltaico senza accumulo

L'impianto senza accumulo è pensato per un utilizzo diurno dell'energia e permette di cedere gli eccessi alla rete.

Sai che puoi raggiungere la massima efficienza se integri il solare con la pompa di calore

Sfrutta l’energia del sole anche per riscaldare la tua casa, grazie al nostro nuovo sistema ibrido.

Per saperne di più

Gli impianti entrati in esercizio dopo il 29 maggio 2025 usufruiscono del Ritiro Dedicato (RID) che sostituisce lo Scambio sul Posto come meccanismo per la remunerazione da parte del GSE dell’energia immessa in rete.

Il Ritiro Dedicato – noto anche come RID – è un meccanismo di incentivazione semplificato che permette ai proprietari di ricavarne un guadagno da un impianto fotovoltaico immettendo nella rete elettrica nazionale l’energia prodotta in eccesso e ottenendo un incentivo calcolato in base alle condizioni economiche di mercato.

In pratica il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.
I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti da alcuni meccanismi di incentivazione (detrazioni fiscali, incentivi per le CER).
Il Ritiro Dedicato si configura a tutti gli effetti come una vera e propria una vendita di energia da parte del titolare della Convenzione nei confronti del GSE e quindi costituisce reddito anche se non si esercita abitualmente attività commerciale.

Puoi consultare la pagina GSE sul Ritiro Dedicato.

Ti basta prenotare una visita gratuita e un nostro incaricato saprà proporti la soluzione più adatta alle tue esigenze sulla base delle caratteristiche della tua abitazione e delle tue abitudini di consumo per garantirti il miglior rendimento del tuo impianto.

Dal momento in cui il contratto con Plenitude Energy Services S.p.A. viene firmato alla effettiva installazione a casa dell’impianto passano circa 75 giorni, mentre dall’installazione all’allaccio effettivo trascorrono in media altri 120 giorni.

Il principale fattore che influisce sul rendimento di un impianto fotovoltaico è la capacità di irraggiamento della casa dovuta alla sua posizione, esposizione e condizioni meteo.
Per proteggere il rendimento del tuo impianto dal rischio di scarso irraggiamento, Plenitude ti offre in omaggio solo con le offerte Plus e Prime 3 anni di polizza Zurich Sole Protetto, che ti rimborsa se nella tua zona si verifica un’irraggiamento inferiore rispetto al previsto.
Inoltre, ci possono essere anche delle variazioni dovute dalla effettiva potenza del modulo scelto e dalla sua corretta manutenzione (intesa come pulizia e funzionalità dei componenti).

Gli impianti fotovoltaici residenziali hanno una durata che supera i 25 anni. La performance dei pannelli TrinaSolar alla fine del 30° anno è garantita per essere almeno dell’87,4% rispetto alla performance originale. A incidere sulla durata dell’impianto è anzitutto la qualità dei componenti. Un impianto fotovoltaico ben progettato e con componenti di qualità ha una durata che in media raggiunge e supera i 20 anni (ad eccezione dell'inverter, che ha una durata inferiore). Una manutenzione periodica, effettuata con regolarità, aiuta a prolungarne la vita e può essere proposta dal fornitore dell’impianto.
I nostri partner tecnologici Tigo, Goodwe, SMA e TrinaSolar ti garantiscono la massima qualità dei materiali, per fare in modo che la vita utile del tuo impianto possa essere più longeva.

Il servizio di installazione include:

  • Installazione moduli fotovoltaici, struttura di ancoraggio al tetto e relativa minuteria in base alla tipologia del tetto
  • Installazione su tetto piano o a falda
  • Installazione inverter (fino a 20 m dal contattore di distribuzione) e installazione dell’eventuale sistema di accumulo
  • Collegamenti elettrici dei dispositivi di conversione: calata (cavetteria da 6 mm2, 20 m), connettori MC4 maschio-femmina, raccordi tubo-tubo 25 mm, curve 25 mm, minuterie varie
  • Installazione quadri elettrici di alimentazione, dispositivi magnetotermici in base alla tipologia di inverter, canalina 80x100, cavetteria 3 x 6 mm2 (corrente di alimentazione)
  • Macchinari per il sollevamento dei materiali e l’accesso in quota dei tecnici specializzati fino ai 9 m
  • Dichiarazione di conformità e messa in funzione dell’impianto da parte dell’impresa abilitata al cliente
  • Smaltimento moduli a fine vita.
     
    Sono invece escluse:
  • Smontaggio dei moduli a fine vita
  • Eventuali opere edili e materiali aggiuntivi che dovessero risultare necessarie all’installazione dell’impianto (es. tetto integrato, canaline murate, ecc)
  • costi di allacciamento alla rete elettrica sostenuti durante l’atto di presentazione della domanda di connessione alla rete del distributore locale degli impianti installati a carico di Plenitude Energy Services S.p.A
  • Oneri extra di sicurezza (sollevamento in quota oltre i 9 m).

L’impianto fotovoltaico è un sistema che non prevede alcuna manutenzione continuativa, tranne nel caso in cui riscontrassi un calo di performance. In questa rara circostanza (in media tra l’1% e il 3% dei casi negli impianti su tetti inclinati) potrebbe essere necessaria la visita di un tecnico per controllare se ci siano dei problemi o se i pannelli fossero semplicemente sporchi a causa degli agenti atmosferici.

La garanzia tecnica offerta dai fornitori dei materiali sugli stessi varia a seconda del materiale e del fornitore.
La durata delle garanzie tecniche previste dai fornitori è la seguente:

  • Pannelli TrinaSolar: 25 anni di garanzia di fabbricazione del prodotto e 30 anni di garanzia sulla potenza, con 0,4% di deterioramento massimo della potenza dal 2° al 30° anno.
  • Inverter e batterie TIGO (pacchetto Start): 12 anni su inverter e 11 su batterie
  • Inverter e batterie Goodwe (pacchetto Plus): 10 anni su inverter e batterie
  • Inverter e batterie SMA (pacchetto Prime): 10 anni su inverter e batterie.

Plenitude assolve l’obbligo di smaltimento dei rifiuti prodotti in fase di installazione, seguendo la Normativa RAEE (D.Lgs. italiano 49/2014) che disciplina la gestione dei rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e che prevede una serie di obblighi e responsabilità a cui fabbricanti, rivenditori e produttori devono conformarsi. I moduli fotovoltaici, immessi sul mercato dal 12 aprile 2014, sono stati inseriti proprio in questa categoria, con una differenziazione tra domestici e professionali in base alla potenza nominale.

Il Bonus Ristrutturazioni prevede il rimborso del 50% della spesa sostenuta per installazione di impianti fotovoltaici, con e senza accumulo, nel limite massimo di 96.000€, suddiviso in 10 quote annuali tramite detrazioni annuali Irpef. Per poter ottenere la detrazione, l’impianto deve essere installato sulla prima casa e i pagamenti devono avvenire tramite bonifico dedicato, ossia un bonifico standard con causali specifiche.

Ecco le spese coperte:

Materiali e manodopera per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, dell'accumulo e tutti gli accessori.
Spese per la progettazione dell'impianto e le prestazioni professionali collegate.
Compenso per le relazioni tecniche che garantiscano la conformità dell'impianto alle leggi vigenti.
Spese per perizie e sopralluoghi.
IVA.
Spese per l'imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni, l'autorizzazione e la comunicazione di inizio lavori.
Sistemi di ottimizzazione e monitoraggio della produzione di energia.
È importante sottolineare che per le seconde case dal 2025 la detrazione si riduce al 36% e il limite di spesa scende a 48.000 euro.

¹La riduzione dei costi in bolletta pari al 90% è da intendersi come riduzione teorica dei costi relativi alla componente energia in bolletta prevista per l'anno solare di riferimento, per un utente dotato di impianto fotovoltaico con accumulo, rispetto a quelli che si avrebbero in assenza del succitato sistema. Tale riduzione si verifica in corrispondenza di un prelievo di energia elettrica direttamente dall'impianto fotovoltaico, nelle ore di produzione di energia, unito all'utilizzo nell'anno dell'energia prodotta e accumulata ora per ora fino a concorrenza con la capacità del sistema di accumulo, pari al 90% del consumo complessivo nell'anno solare di riferimento.


²Bonus ristrutturazioni del 50% - Il Bonus Ristrutturazioni prevede il rimborso del 50% della spesa sostenuta per installazione di impianti fotovoltaici, con e senza accumulo, nel limite massimo di 96.000€, suddiviso in 10 quote annuali tramite detrazioni annuali Irpef. Per poter ottenere la detrazione, l'impianto deve essere installato sulla prima casa e i pagamenti devono avvenire tramite bonifico dedicato, ossia un bonifico standard con causali specifiche.
Ecco le spese coperte:
  • È importante sottolineare che per le seconde case  dal 2025 la detrazione si riduce al 36% e il limite di spesa scende a 48.000 euro.

³Per la remunerazione dell'energia immessa è possibile presentare una richiesta di accesso al Ritiro Dedicato (RID). Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere. Il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. I ricavi derivanti dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti da alcuni meccanismi di incentivazione (detrazioni fiscali, incentivi per le CER). Puoi consultare la pagina GSE sul Ritiro Dedicato.

⁴Operazioni a premio valide fino al 27/11/2026 e rivolte ai consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio italiano che acquistano un Impianto fotovoltaico senza accumulo (Tuo) o con accumulo (Sempre Tuo). Il premio è la polizza multirischi "Zurich Impianto Protetto", soluzione assicurativa di Zurich Insurance Company LTD – Rappresentanza Generale per l'Italia in esclusiva per Plenitude – del valore di 45 €/anno (imposte escluse), che copre in caso di danni diretti da incendio, danni, furto, e danni indiretti, entrambi subiti dall'impianto fotovoltaico come specificato nelle Condizioni di Assicurazione. La durata del premio varia in base all'offerta acquistata. In omaggio con l'acquisto di un'offerta Start o Plus 5 anni di polizza, consulta il regolamento qui; in omaggio con l'acquisto di un'offerta Prime 10 anni di polizza, consulta il regolamento qui.

⁶Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato in 120 mesi valida dal 01/01/2026 al 31/03/2026 come da esempio rappresentativo su un prezzo del bene Impianto Sempre TUO Start potenza 3kWp di €7.290,00 e acconto di €3.645,00. TAN fisso 6,53% TAEG 8,45%, in 120 rate da €41,90 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: spese incasso e gestione rata €3 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €9,11, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all'anno) €1,03 Importo totale del credito €3.645,00. Importo totale dovuto dal Consumatore €5.408,44. Decorrenza media della prima rata a 90 giorni. Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. ENI Plenitude S.p.A. Società Benefit opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

⁷Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato in 120 mesi valida dal 01/01/2026 al 31/03/2026 come da esempio rappresentativo su un prezzo del bene Impianto Sempre TUO Start potenza 3kWp di €7.290,00. TAN fisso 6,50% TAEG 7,59%, in 120 rate da €83,70 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: spese incasso e gestione rata €3 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €18,23, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all'anno) €1,03 Importo totale del credito €7.290. Importo totale dovuto dal Consumatore €10.433,56. Decorrenza media della prima rata a 90 giorni. Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. ENI Plenitude S.p.A. Società Benefit opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

⁸Operazione a premio valida fino al 27/11/2026 per tutti i consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio italiano che acquistano un Impianto fotovoltaico senza batteria ("TUO") o Impianto fotovoltaico con batteria ("Sempre TUO") nelle differenti versioni disponibili. La polizza Sole Protetto è una soluzione assicurativa di Zurich in esclusiva per Plenitude della durata di 3 anni e per un valore di 58,50 €/anno ( premio indicativo calcolato per un impianto di grandezza media, con potenza pari a 4,5kW (13€/kW) L'indennizzo per minor irraggiamento viene emesso ogni 6 mesi con bonifico sul conto corrente del cliente ed è calcolato sulla base dei dati di irraggiamento medio atteso forniti da un ente terzo certificato, c.d. Oracolo. L'indennizzo è calcolato moltiplicando il rapporto percentuale tra irraggiamento effettivo e irraggiamento atteso per la stima della produzione attesa (in euro) dal tuo impianto per il periodo e la località osservata. Consulta le Condizioni di assicurazione e il Regolamento qui.

⁹Iniziativa promozionale riservata a chi acquista un impianto fotovoltaico presso i negozi della rete Eni Plenitude e contestualmente sottoscrive Trend Casa Plus luce. Condizioni economiche valide fino al 18/01/2026. Il Corrispettivo luce Index e il contributo al consumo per la luce costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 48% circa e il 9% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo luce Index corrisponde al prezzo all'ingrosso che viene aggiornato mensilmente e corrisponde, per ciascun mese di fornitura, alla media mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano lo 0% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Le condizioni economiche delle offerte Eni Plenitude sono soggette a variazioni. Per termini e condizioni consulta le Condizioni Economiche di Trend Casa Plus.

My Solar Family: la community per gestire e valorizzare il tuo fotovoltaico

My Solar Family è l’app gratuita pensata per chi ha un impianto fotovoltaico e vuole controllare in modo semplice produzione, incentivi GSE e prestazioni.
Unisciti a oltre 300.000 proprietari in tutta Italia e scopri strumenti utili, consigli personalizzati e nuove opportunità per valorizzare al massimo il tuo impianto.

Per chi sceglie l’energia del sole, un alleato digitale sempre a portata di mano.

Fino al 90% di autonomia energetica

La riduzione dei costi in bolletta pari al 90% è da intendersi come riduzione teorica dei costi relativi alla componente energia in bolletta prevista per l'anno solare di riferimento, per un utente dotato di impianto fotovoltaico con accumulo, rispetto a quelli che si avrebbero in assenza del succitato sistema. Tale riduzione si verifica in corrispondenza di un prelievo di energia elettrica direttamente dall'impianto fotovoltaico, nelle ore di produzione di energia, unito all'utilizzo nell'anno dell'energia prodotta e accumulata ora per ora fino a concorrenza con la capacità del sistema di accumulo, pari al 90% del consumo complessivo nell'anno solare di riferimento.

Detrazioni e incentivi

Bonus ristrutturazioni del 50%
 
Il Bonus Ristrutturazioni prevede il rimborso del 50% della spesa sostenuta per installazione di impianti fotovoltaici, con e senza accumulo, nel limite massimo di 96.000€, suddiviso in 10 quote annuali tramite detrazioni annuali Irpef. Per poter ottenere la detrazione, l’impianto deve essere installato sulla prima casa e i pagamenti devono avvenire tramite bonifico dedicato, ossia un bonifico standard con causali specifiche.
Ecco le spese coperte:
Materiali e manodopera per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, dell'accumulo e tutti gli accessori.
Spese per la progettazione dell'impianto e le prestazioni professionali collegate.
Compenso per le relazioni tecniche che garantiscano la conformità dell'impianto alle leggi vigenti.
Spese per perizie e sopralluoghi.
IVA.
Spese per l'imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni, l'autorizzazione e la comunicazione di inizio lavori.
Sistemi di ottimizzazione e monitoraggio della produzione di energia.
È importante sottolineare che per le seconde case  dal 2025 la detrazione si riduce al 36% e il limite di spesa scende a 48.000 euro.
 
Contributo a fondo perduto fino al 40%
Se risiedi in un comune fino a 50.000 abitanti e aderisci a una Comunità Energetica, puoi richiedere il contributo a fondo perduto fino al 40%.
Il contributo è soggetto a condizioni e limitazioni secondo quanto previsto dal decreto DM MASE del 7 dicembre 2023 n. 414 e ss.mm.ii.
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 30 novembre 2025.​

Come funziona il meccanismo del Ritiro Dedicato?

Gli impianti attivati dal 30 maggio 2025 usufruiscono del Ritiro dedicato (RID) che sostituisce lo Scambio sul posto come meccanismo per la remunerazione da parte del GSE dell'energia immessa in rete.

Il Ritiro Dedicato – noto anche come RID – è un meccanismo di incentivazione semplificato che permette ai proprietari di ricavarne un guadagno da un impianto fotovoltaico immettendo nella rete elettrica nazionale l’energia prodotta in eccesso e ottenendo un incentivo calcolato in base alle condizioni economiche di mercato.
In pratica il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.
I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti da alcuni meccanismi di incentivazione (detrazioni fiscali, incentivi per le CER).
Il Ritiro Dedicato si configura a tutti gli effetti come una vera e propria una vendita di energia da parte del titolare della Convenzione nei confronti del GSE e quindi costituisce reddito anche se non si esercita abitualmente attività commerciale.
 
Puoi consultare la pagina GSE sul Ritiro Dedicato.

Polizza multirischi Impianto Protetto

Cosa è assicurato  
Impianti fotovoltaici con produzione fino a 10kWp installati in abitazioni residenziali con decorrenza dalle ore 24 del primo giorno del mese successivo alla data di installazione.
 
Quali sono gli indennizzi e i massimali previsti  
La polizza rimborsa 3 tipologie di spese che potresti dover affrontare a seguito di un sinistro.
A) Danni diretti causati da: 
1. eventi atmosferici: grandine, trombe d'aria, nubifragi, tempeste, etc.
2. incendi, scoppi e implosioni
3. fulmini e fenomeni elettrici come sbalzi di tensione che bloccano il funzionamento delle batterie  
4. atti di danneggiamento volontario e doloso ad opera di Terzi 
5. furto 

Massimali della garanzia “danni diretti”  
  • Batterie: 1 solo sinistro per annualità fino a un massimale di 5.000€ e non oltre il prezzo delle batterie indicato in fattura d’acquisto al netto del degrado d’uso. 
  • Impianto: 1 solo sinistro per annualità fino a un massimale pari al prezzo dell’impianto in fattura escluso il valore delle batterie e al netto del degrado d’uso. 
  • Danni da grandine: 1 solo sinistro per annualità fino a un massimale di 3.000€ 

In tutti i casi è prevista l’applicazione di uno scoperto del 10% con minimo di 250€.
Scopri più dettagli su degrado d’uso al punto 4.4 delle Condizioni di assicurazione.   

 

B) Demolizione e sgombero residui prodotti a seguito del sinistro
Hai un indennizzo fino al 10% di uno dei danni diretti elencati al punto A per demolire e trasportare alla discarica più adatta e vicina i residui dell’impianto che devono essere smaltiti.  

 

C) Danni indiretti 
Ricevi un importo giornaliero, una diaria di 30€/gg fino ad un massimo di 60gg dalla data di denuncia, come indennizzo delle perdite da interruzione o diminuzione della produzione di energia a causa di un sinistro, a condizione che: 

  • il danno diretto sia indennizzabile e pertanto elencato tra quelli al punto A. 
  • l’impianto fotovoltaico sia ripristinato a seguito del sinistro e dichiarato nuovamente funzionante con attestato dell’incaricato della riparazione. 

In tutti i casi è prevista l’applicazione di una franchigia di 3 giorni. 
La garanzia è operante anche se il danno diretto venga interamente indennizzato da altra Compagnia. 
Per maggiori dettagli, incluse le simulazioni di calcolo dell’ammontare dell’indennizzo, leggi le Condizioni di assicurazione.  

Operazioni a premio valide fino al 27/11/2026 e rivolte ai consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio italiano che acquistano un Impianto fotovoltaico senza accumulo (Tuo) o con accumulo (Sempre Tuo). Il premio è la polizza multirischi “Zurich Impianto Protetto", soluzione assicurativa di Zurich Insurance Company LTD – Rappresentanza Generale per l’Italia in esclusiva per Plenitude – del valore di 45 €/anno (imposte escluse), che copre in caso di danni diretti da incendio, danni, furto, e danni indiretti, entrambi subiti dall’impianto fotovoltaico come specificato nelle Condizioni di Assicurazione. La durata del premio varia in base all’offerta acquistata. In omaggio con l'acquisto di un’offerta Start o Plus 5 anni di polizza, consulta il regolamento qui; in omaggio con l'acquisto di un’offerta Prime 10 anni di polizza, consulta il regolamento qui.

Soleggiato o rimborsato con la polizza Zurich Sole Protetto

Solo se scegli l’offerta fotovoltaico Plus o Prime, in omaggio per te Zurich Sole Protetto, la prima polizza che ti rimborsa se non produci l’energia prevista a causa di nuvole e brutto tempo. L’innovativa soluzione assicurativa, completamente digitale e unica sul mercato italiano, è pensata da Zurich in esclusiva per Plenitude.

  • Passa al fotovoltaico di Plenitude acquistando un impianto a scelta entro il 27/11/2026
  • Ottieni in regalo, a seguito dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, una copertura di 3 anni, senza costi a tuo carico né tacito rinnovo
  • Ricevi un bonifico automatico ogni 6 mesi* in caso di minor irraggiamento stimato in base ai dati storici mensili della tua area.

  • 1

    Scopri quanto sole è previsto.

    Consulta l'andamento dell'irraggiamento solare atteso nella tua zona sul sito dedicato. La stima è fornita da un ente certificato terzo "Oracolo", che calcola il sole previsto in base ai dati metereologici raccolti dal gennaio 2005.

  • 2

    Monitora la tua situazione.

    Controlla in tempo reale, sul sito dedicato, l'irraggiamento effettivo dei casa tua e il discostamento dalla previsione**.

  • 3

    Ricevi il rimborso.

    Se l'irraggiamento solare effettivo del tuo impianto è più basso di quello previsto, ottieni un bonifico automatico ogni 6 mesi, a partire da 1€, sul tuo conto corrente.

*Sono esclusi dalla copertura indennizzi derivanti da minore irraggiamento sia su estensioni dell'impianto fotovoltaico sia su unità già installate in precedenza che non fanno parte dell'impianto per cui è omaggiata la polizza.

**La polizza e l'accesso all'area personale sarà attivo il mese successivo dell'allaccio dell'impianto alla rete elettrica.

Scopri le soluzioni integrative per il tuo impianto

Progettate per rispondere a ogni tua esigenza, puoi acquistarle e integrarle a qualsiasi offerta fotovoltaico.

  • Soluzioni di protezione e sicurezza

    • Rete frangineve
    • Rete antivolatili
    • Opere per installazione in sicurezza che consentono l'accesso al tetto anche durante le operazioni di manutenzione e pulizia

  • Ottimizzazione e gestione dell'energia

    • Ottimizzatori di potenza per migliorare l'efficienza dell'impianto, riducendo perdite da ombre e disallineamenti
    • Sistema di backup per consentire di accumulare energia e fornirla in caso di blackout, garantendo continuità elettrica alla rete

  • Accessori e complementi per l'installazione

    • Opere accessorie per completare la tua installazione

Promozione valida dall’01/09/2025 fino al 03/10/2025. Coupon sconto fino a 600€ distribuito entro il 03/10 via mail, salvo esaurimento coupon. Lo sconto varia in base all’offerta scelta (400€ su Plus e 600€ su Prime), potrà essere utilizzato entro il 10/10/2025 presso gli Eni Plenitude Store e non è cumulabile con altre promo.