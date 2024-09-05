In casa si sottovalutano facilmente gli sprechi che si possono eliminare con semplici accorgimenti, come ad esempio non tenere il rubinetto aperto quando ci si lava i denti, fare docce brevi oppure non utilizzare i grandi elettrodomestici nelle fasce orarie più costose per consumare meno energia elettrica.
In Italia il prezzo del gas si basa sulle quotazioni del PSV (Punto di Scambio Virtuale), un luogo virtuale dove viene scambiato o ceduto il gas naturale, e dove si decide il prezzo finale all’ingrosso della materia prima.
Consumare meno gas, quindi, non solo aiuta l’ambiente ma diminuisce anche i costi delle bollette, ed è una strategia importante in periodi in cui il costo delle forniture è in aumento.
Vediamo quali abitudini possono aiutarti a risparmiare sul gas.
Il riscaldamento casalingo è uno dei temi di cui si parla di più attualmente, soprattutto nelle regioni più fredde. Infatti, il decreto MITE del 6 ottobre 2022 ha cambiato date, orari e temperature per chi ha il riscaldamento centralizzato, mentre molti comuni hanno deciso di tardare l’accensione per via delle temperature ancora miti.
Le valvole termostatiche possono essere delle valide alleate per il risparmio di chi ha il riscaldamento centralizzato: permettono di regolare la temperatura ed evitare gli sprechi, ma è sempre bene chiuderle quando si arieggiano le stanze.
Chi ha il riscaldamento autonomo, invece, può utilizzare le valvole termostatiche se ha una stanza inutilizzata o un’ala della casa più calda dell’altra. In questo caso si ha anche più autonomia nella scelta della temperatura ideale, anche se consigliamo sempre di tenersi intorno ai 19 gradi per una questione ambientale e di risparmio. Infine, con un termostato smart puoi programmare l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento, in modo da trovare un ambiente tiepido al rientro a casa o quando ci si sveglia la mattina.
Un altro fattore significativo è la caldaia: assicurati sempre di revisionarla con il controllo fumi e il check-up annuale e non utilizzarne una obsoleta. In più, presta attenzione ai fumi e controlla l’attestazione del consumo energetico e dell’efficienza del condominio.
In tutti i casi, verifica di non avere spifferi provenienti da infissi o porte per minimizzare la presenza di dispersioni ed evita di ostacolare i radiatori con tende e rivestimenti.
Dove possibile, l’implemento del cappotto termico è una buona soluzione per coibentare le pareti dell’edificio e usufruire delle detrazioni fiscali del Decreto rilancio.
Come fare la lavatrice per risparmiare corrente? Per iniziare, ricorda che:
Se vuoi saperne di più, leggi ‘Come scegliere la lavatrice ad alta efficienza energetica’.
Un altro elettrodomestico da maneggiare con cura quando si vuole risparmiare in casa è la lavastoviglie. Anche in questo caso, tieni a mente che:
Sempre rimanendo in cucina, veniamo ora al forno:
Nei periodi caldi dell’anno difficile rinunciare al condizionatore. Tuttavia, è importante ricordarsi di:
Se vuoi ridurre ulteriormente le spese, scopri anche qualche trucco su come rinfrescare casa senza il condizionatore.
Infine, vediamo ora cosa fare per risparmiare con ferro da stiro e aspirapolvere:
Spegnere le luci non è l’unica soluzione per diminuire i costi delle bollette. Una delle strategie più semplici da mettere in atto è pianificare l'illuminazione elettrica: per cominciare, puoi sostituire le lampadine tradizionali a incandescenza o alogene con le lampadine a LED, che durano di più, ti garantiscono la stessa intensità di illuminazione e risparmiano fino al 90% di energia elettrica.
Un’altra strategia da tenere a mente è quella di utilizzare in modo efficiente i punti luce solari. Grazie all'illuminotecnica, la scienza che progetta l'utilizzo della luce naturale in casa, si possono sfruttare al meglio finestre e lucernari per garantire un buon grado d'illuminazione nelle ore diurne.
Come?
Per prima cosa, tieni conto dell'esposizione solare e della posizione della casa.
Spegnere l'interruttore della luce quando si esce da una stanza, o installarne uno a tempo, è un consiglio fin troppo ovvio ma mai superfluo e, se hai uno spazio esterno, ricorda che le luci in giardino accese per tutta la notte possono incidere notevolmente sui tuoi consumi.
Come ultimo consiglio, infine, c’è quello di pulire le lampadine con un panno per la polvere almeno una volta l'anno: tutto sembrerà più luminoso a costo zero.
Immagina di prendere direttamente dal sole l’energia che serve a illuminare la tua casa.
Con un impianto fotovoltaico puoi: i pannelli catturano l’energia solare e la trasformano in energia elettrica, dandoti tantissimi nuovi vantaggi, tra cui:
Un altro modo ancora per risparmiare energia è il cappotto termico, uno degli strumenti più efficaci in ambito edilizio. Si tratta di un sistema di isolamento termico dell’involucro degli edifici che ottimizza le loro prestazioni energetiche e ne migliora il comfort.
Oltre ad assicurare una riqualificazione energetica, il cappotto termico riduce i ponti termici, cioè quei punti dell’edificio in cui si verificano dispersioni di calore e si trovano condensa e muffa.
Inoltre, protegge dagli sbalzi termici, aumenta il grado di isolamento acustico e garantisce la coibentazione termica, isolamento dal caldo e dal freddo, permettendo così la riduzione dei costi per il riscaldamento e il raffrescamento.
Come gli impianti fotovoltaici, anche il cappotto termico rientra tra gli interventi del Superbonus 110%, a cui puoi accedere con l’offerta CappottoMio.