Il riscaldamento casalingo è uno dei temi di cui si parla di più attualmente, soprattutto nelle regioni più fredde. Infatti, il decreto MITE del 6 ottobre 2022 ha cambiato date, orari e temperature per chi ha il riscaldamento centralizzato, mentre molti comuni hanno deciso di tardare l’accensione per via delle temperature ancora miti.



Le valvole termostatiche possono essere delle valide alleate per il risparmio di chi ha il riscaldamento centralizzato: permettono di regolare la temperatura ed evitare gli sprechi, ma è sempre bene chiuderle quando si arieggiano le stanze.

Chi ha il riscaldamento autonomo, invece, può utilizzare le valvole termostatiche se ha una stanza inutilizzata o un’ala della casa più calda dell’altra. In questo caso si ha anche più autonomia nella scelta della temperatura ideale, anche se consigliamo sempre di tenersi intorno ai 19 gradi per una questione ambientale e di risparmio. Infine, con un termostato smart puoi programmare l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento, in modo da trovare un ambiente tiepido al rientro a casa o quando ci si sveglia la mattina.

Un altro fattore significativo è la caldaia: assicurati sempre di revisionarla con il controllo fumi e il check-up annuale e non utilizzarne una obsoleta. In più, presta attenzione ai fumi e controlla l’attestazione del consumo energetico e dell’efficienza del condominio.



In tutti i casi, verifica di non avere spifferi provenienti da infissi o porte per minimizzare la presenza di dispersioni ed evita di ostacolare i radiatori con tende e rivestimenti.

Dove possibile, l’implemento del cappotto termico è una buona soluzione per coibentare le pareti dell’edificio e usufruire delle detrazioni fiscali del Decreto rilancio.