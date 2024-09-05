Insieme per ridurre l’impatto sull’ambiente

REDD+: i progetti di conservazione forestale

Con l’obiettivo di ridurre le cause di deforestazione e degrado della biodiversità e proporre anche alternative di sviluppo locale compatibili con il contesto territoriale, Eni ha fatto dei progetti di conservazione delle foreste una delle leve della sua strategia di decarbonizzazione, focalizzandosi principalmente sulle foreste tropicali, che rappresentano circa il 45% della superficie forestale mondiale e hanno elevate capacità di assorbire e stoccare il carbonio, e sui Paesi in via di sviluppo che, secondo lo Special Report on Climate Change and Land dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), hanno il maggiore potenziale di mitigazione delle emissioni.

I progetti REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) rispettano lo schema concepito e promosso dalle Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e prevedono attività di conservazione delle foreste con gli obiettivi di ridurre le emissioni e migliorare la capacità di stoccaggio naturale della CO2, favorendo, anche lo sviluppo delle comunità locali attraverso la promozione di attività socio-economiche in linea con la valorizzazione e gestione sostenibile delle foreste e la conservazione della biodiversità.

Affinché possano essere utilizzati come crediti di carbonio, le riduzioni delle emissioni di un progetto devono essere verificate da terze parti sulla base di metodologie condivise a livello internazionale. I progetti REDD+ sviluppati da Eni sono validati e verificati secondo gli standard internazionali di più alta qualità che ne certificano: il positivo impatto sociale, la conservazione delle biodiversità, l’incremento della resilienza agli effetti del cambiamento climatico e l’effettiva riduzione delle emissioni, attraverso la generazione di crediti di carbonio.