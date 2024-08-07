Telefonate sospette

Telefonate sospette? Fatti trovare pronto.

Ecco come difenderti

Alcuni operatori si fingono Agenti Plenitude. Con la scusa di un aumento delle tariffe o della scadenza del contratto propongono offerte e soluzioni di altri fornitori.

  • Verifica chi ti ha chiamato

    Controlla se il numero di telefono che ti ha chiamato è di un operatore Plenitude. Se non lo è, non dargli nessuna informazione personale.

  • Chiama il Numero verde

    Se hai qualche sospetto chiama il numero 800.689.829 e raccontaci se hai avuto qualche esperienza negativa.

  • Contattaci via chat

    Se hai ricevuto una telefonata sospetta scrivici:

    • Il numero di telefono che ti ha contattato.

    • La data e l'ora della telefonata.

    • Se sei un nostro cliente, il tuo codice identificativo.

Come riconoscere un operatore Plenitude

Un operatore Plenitude si distingue perché:

  • Si presenta sempre chiarendo la società per cui lavora, specificando che opera per conto di Plenitude.

  • Propone esclusivamente offerte trasparenti e verificabili.

  • Effettua chiamate solo da numeri che puoi verificare sul sito Plenitude o sul sito AGCOM, dove risultano registrati come operatori iscritti al ROC.

  • Fornisce tutta la documentazione necessaria relativa al prodotto o servizio che sta proponendo.

  • È in grado di spiegare con chiarezza i tuoi diritti in materia di privacy e di indicare l'origine del tuo contatto.

  • Rispetta rigorosamente gli orari consentiti per le chiamate e garantisce un intervallo minimo di 4 ore tra una chiamata e l’altra.

E se un’offerta non ti torna?

Se non sei convinto dell’offerta che hai sottoscritto puoi esercitare il diritto di ripensamento o recedere dal contratto. Se pensi di aver subito una truffa puoi disconoscere il contratto.

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Hai ancora dei dubbi?

Scrivici in chat: li risolveremo insieme.

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