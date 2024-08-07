Verifica chi ti ha chiamato
Controlla se il numero di telefono che ti ha chiamato è di un operatore Plenitude. Se non lo è, non dargli nessuna informazione personale.
Alcuni operatori si fingono Agenti Plenitude. Con la scusa di un aumento delle tariffe o della scadenza del contratto propongono offerte e soluzioni di altri fornitori.
Controlla se il numero di telefono che ti ha chiamato è di un operatore Plenitude. Se non lo è, non dargli nessuna informazione personale.
Se hai qualche sospetto chiama il numero 800.689.829 e raccontaci se hai avuto qualche esperienza negativa.
Se hai ricevuto una telefonata sospetta scrivici:
Il numero di telefono che ti ha contattato.
La data e l'ora della telefonata.
Se sei un nostro cliente, il tuo codice identificativo.
Un operatore Plenitude si distingue perché:
Si presenta sempre chiarendo la società per cui lavora, specificando che opera per conto di Plenitude.
Propone esclusivamente offerte trasparenti e verificabili.
Effettua chiamate solo da numeri che puoi verificare sul sito Plenitude o sul sito AGCOM, dove risultano registrati come operatori iscritti al ROC.
Fornisce tutta la documentazione necessaria relativa al prodotto o servizio che sta proponendo.
È in grado di spiegare con chiarezza i tuoi diritti in materia di privacy e di indicare l'origine del tuo contatto.
Rispetta rigorosamente gli orari consentiti per le chiamate e garantisce un intervallo minimo di 4 ore tra una chiamata e l’altra.
Se non sei convinto dell’offerta che hai sottoscritto puoi esercitare il diritto di ripensamento o recedere dal contratto. Se pensi di aver subito una truffa puoi disconoscere il contratto.
Esistono diverse tipologie di truffe digitali. Di solito sono link...
Alcune pubblicità tentano di ingannarti con offerte super vantaggiose...