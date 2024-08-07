Quali sono le agevolazioni previste?

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha disposto la sospensione dei termini di pagamento per le bollette con scadenza compresa nel periodo 2 novembre 2023 – 2 maggio 2024.

Al termine del periodo di sospensione, l’importo ancora dovuto per le fatture con data scadenza compresa fra il 2 novembre 2023 e il 2 maggio 2024, sarà rateizzato, senza interessi, secondo le disposizioni previste dall’Autorità.

Resta comunque sempre possibile procedere al saldo dell’importo dovuto, utilizzando gli avvisi di pagamento allegati alle bollette inviate. Come previsto dall’Autorità, al termine del periodo di sospensione dei pagamenti, in caso di morosità pregressa si procederà nuovamente con le azioni di costituzione in mora.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il Servizio Clienti Eni Plenitude ai numeri: