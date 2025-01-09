Il Conto Termico previsto dal DM 16/02/2016 incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati.

L’incentivo Conto Termico viene erogato sulle sostituzioni direttamente come sconto anticipato da Eni Plenitude SpA per importi fino a 5.000€ e varia in base a due fattori:

Prestazioni del prodotto scelto (fornite dal produttore)

Zona climatica di installazione (dalla A alla F, dove la F corrisponde all’incentivo massimo).

Gli sconti esposti in pagina si riferiscono alla zona Climatica F e ai seguenti modelli di:

1. sistema Ibrido a pompa di calore Daikin Small

2. sistema All-in-one ad aria Multi 3S nella configurazione da unità esterna più 2 unità interne da 9.000 BTU con boiler 100 L

3. sistema All-in-one ad acqua R32 Split8 nella configurazione da 1 unità esterna e 1 unità interna.

Scopri in quale zona climatica sei e consulta lo sconto previsto per la tua zona qui.

In merito alla zona climatica, l’Italia è divisa in 6 zone dalla A alla F, in base alla temperatura media esterna giornaliera, che incide anche sulla data di accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento e sulle ore giornaliere di riscaldamento. In base alla zona di appartenenza e della prestazione del prodotto, cambia il valore dei coefficienti di utilizzo degli impianti e quindi l’ammontare finale dell’incentivo.

Le condizioni e limitazioni descritte sono indipendenti da Eni Plenitude SpA, che non ne è quindi in alcun modo responsabile. Per maggiori dettagli puoi consultare la pagina GSE sul Conto Termico.