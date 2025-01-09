Menu a tendina MENU

Pompa di calore

Un riscaldamento più efficiente da oggi non è solo un’idea.

Scegli un sistema a pompa di calore per riscaldare casa e produrre acqua calda sanitaria. E con il sistema all-in-one ad aria puoi anche raffrescare gli ambienti.
In più, se sostituisci la tua caldaia tradizionale puoi risparmiare fino a 2.410€ grazie al Conto Termico.

Contributo a fondo perduto previsto dal DM 16/02/2016 Conto Termico, valido sulla sostituzione del tuo vecchio impianto con uno a pompa di calore. Lo sconto si riferisce al sistema ibrido a pompa di calore Daikin NoStress Light - Small in zona F e varia in base alla in zona climatica, come previsto dal DM.​

I vantaggi di un sistema a pompa di calore

  • Sconti e detrazioni

    Risparmi subito fino a 2.410€ grazie al Conto Termico se sostituisci il tuo vecchio riscaldamento con un sistema a pompa di calore. Oppure con le detrazioni fiscali puoi recuperare fino al 50% della spesa in 10 anni¹ 

    ¹Scopri di più

  • Alta efficienza energetica

    Tutti i nostri sistemi a pompa di calore garantiscono massima efficienza e consumi minimi grazie alla classe energetica fino alla A+++, per un comfort costante senza sprechi.

  • Massima flessibilità di integrazione

    Non servono costosi lavori di ristrutturazione²: abbiamo la soluzione giusta se non vuoi cambiare i tuoi termosifoni, oppure se hai una casa senza impianto di riscaldamento.

    ²Scopri di più

  • Installazione e smaltimento usato

    Sopralluogo, installazione e prima accensione gratuiti³. Non te ne devi più preoccupare, perché pensano a tutto i nostri tecnici.

    ³Scopri di più

Scopri i nostri sistemi a pompa di calore

Con un sistema ibrido riscaldi la tua casa e l’acqua sanitaria grazie alla combinazione tra gas ed elettrico. Con un sistema all-in-one puoi anche raffrescare casa.
ELETTRICO/GAS

Sistemi ibridi a pompa di calore

Riscaldamento e acqua calda sanitaria

  • Classe energetica A++

  • Componenti: Unità esterna, Caldaia e Termostato Daikin

  • Ideale per il riscaldamento a pavimento e compatibile con la maggior parte dei termosifoni già installati

  • Abbinabile al fotovoltaico

Se sostituisci la tua caldaia e sei in zona F, hai uno sconto di 1.730€¹ sul prezzo di listino grazie al Conto Termico

Unica soluzione

a partire da 7.690€ IVA inclusa

Finanziamento

88,30€/mese in 120 mesi 
TAEG 7,55% TAN fisso 6,50%.
Prezzo del bene Daikin Small 7.690€.
Importo tot. dovuto: 10.986,56€⁴

Ti chiamiamo noi
ELETTRICO

Sistemi all-in-one ad aria

Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria

  • Componenti: Unità esterna, fino a 3 split interni a scelta tra 2 modelli⁵, serbatoio acqua calda da 100 o 200 L

  • Ideale anche per case senza termosifoni, nessuna manutenzione obbligatoria

  • Abbinabile al fotovoltaico

Se sostituisci la tua caldaia e sei in zona F, hai uno sconto di 1.140€¹ sul prezzo di listino grazie al Conto Termico

Unica soluzione

a partire da 5.220€⁵ IVA inclusa

Finanziamento

165,50€/mese in 36 mesi
TAEG 8,40% TAN fisso 7,90%.
Prezzo del bene Multi 3S 5.220€. 
Importo tot. dovuto: 5.975,17€⁶

Ti chiamiamo noi
ELETTRICO

Sistemi all-in-one ad acqua

Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria

  • Classe energetica A+++

  • Componenti: Unità esterna e unità interna con refrigerante a basso impatto ambientale

  • Possibilità di aggiungere un boiler da 150, 200 o 300 L (non incluso)

  • Ideale per il riscaldamento a pavimento

  • Abbinabile al fotovoltaico

Se sostituisci la tua caldaia e sei in zona F, hai uno sconto di 2.410€¹ sul prezzo di listino grazie al Conto Termico

Unica soluzione

a partire da 7.099€ IVA inclusa

Finanziamento

81,50€/mese in 120 mesi
TAEG 7,61% TAN fisso 6,50%.
Prezzo del bene R32 Split8 7.099€.
Importo tot. dovuto: 10.169,08⁷

Ti chiamiamo noi

Servizi inclusi con tutti i prodotti

  • Sopralluogo

    gratuito

  • Sconto fino a 2.410€

    grazie al Conto Termico o, in alternativa, supporto detrazioni

  • Installazione

    standard e prima accensione³

  • Garanzia

    convenzionale di 2 anni

Come funzionano i diversi sistemi con pompa di calore?

ALL-IN-ONE ARIA-ELETTRICO
IBRIDO GAS-ELETTRICO
ALL-IN-ONE ACQUA-ELETTRICO

Sistema ibrido gas elettrico

Riscalda casa, fornisce acqua calda e si compone di 2 elementi collegati, tra i quali viene attivato il più efficiente in base al fabbisogno termico e alla temperatura esterna:

  • Unità esterna a pompa di calore elettrica che assorbe il calore dall’aria dell’ambiente esterno e lo trasferisce all’acqua che circola nell’impianto di riscaldamento. Con 1 kW di energia produce da 2 a 5 kW di potenza termica in base alla temperatura esterna.
  • Unità interna con il sistema per la gestione dei 2 elementi e la caldaia a condensazione, alimentata a gas, che fornisce acqua calda e, al raggiungimento di temperature inferiori a 5°C, si attiva per riscaldare casa insieme alla pompa di calore, autoregolando la percentuale di attivazione in base alla temperatura esterna.

In più, impostando i prezzi di luce e gas, il sistema sceglie la modalità da attivare anche in base alla sorgente più conveniente. Ideale per riscaldamento a pavimento e compatibile con la maggior parte dei termosifoni e termoconvettori, diventa ancora più vantaggioso se abbinato al fotovoltaico. 

Sistema all-in-one ad acqua elettrico

Riscalda e raffresca casa, fornisce acqua calda e si compone di 2 elementi:

  • Unità esterna a pompa di calore elettrica che assorbe il calore dall’aria esterna e lo trasferisce all’acqua che circola nell'impianto di riscaldamento e a quella contenuta nel serbatoio di acqua sanitaria. Durante l’estate il processo si inverte: il sistema estrae il calore dall’acqua interna e lo espelle all’esterno, garantendo il raffrescamento. 
  • Unità interna con sistema per la gestione di riscaldamento e raffrescamento. Il serbatoio per l’acqua calda sanitaria non è incluso ed è disponibile in diverse dimensioni: 150, 200 o 300 L.

Con un solo kW di energia è in grado di produrre da 2 a 5 kW di potenza termica in base alla temperatura esterna e può  essere collegato a diversi sistemi di diffusione (termosifoni, pavimenti, ventilconvettori) ma è ideale per il riscaldamento a pavimento e per l’abbinamento al fotovoltaico, per usare l’energia autoprodotta per climatizzare gli ambienti.

Sistema all-in-one ad aria elettrico

Riscalda e raffresca casa, fornisce acqua calda e si compone da un minimo di 3 fino a un massimo di 5 elementi:

  • Unità esterna a pompa di calore elettrica che assorbe il calore e il fresco dall’aria esterna e lo trasferisce all’aria diffusa dalle unità interne, utilizzandolo in modo intelligente: in inverno riscalda gli ambienti, in estate li raffresca e invece che disperdere l'aria calda di scarico la riutilizza per scaldare l’acqua sanitaria a costo zero.
  • Fino a 3 unità interne, a scelta tra 2 modelli disponibili e diverse potenze, per la gestione e diffusione tramite aria del  riscaldamento e del raffrescamento.
  • Un serbatoio, a scelta tra 100 o 200 litri, per l’acqua calda sanitaria.

Ideale in zone climatiche miti, prive di temperature rigide, o in case senza impianto di riscaldamento, diventa ancora più vantaggioso se abbinato al fotovoltaico. 

Info e dettagli

Con l'acquisto, in un'unica soluzione o a rate in caso di finanziamento, di un sistema a pompa di calore incluso nel prezzo hai: l'installazione standard, il ritiro dell'usato, il collaudo. Inoltre, acquistando un sistema ibrido a pompa di calore, hai un termostato incluso.
Se scegli un sistema all-in-one ad aria hai una unità esterna, fino a 3 split interni a scelta tra i nostri climatizzatori Facile (HA30x) o Confortevole (HA40x) e un serbatoio acqua calda da 100 o 200 L.
Se scegli un sistema all-in-one ad acqua hai una unità esterna e una interna.

Il Conto Termico previsto dal DM 16/02/2016 incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati. 
L’incentivo Conto Termico viene erogato sulle sostituzioni direttamente come sconto anticipato da Eni Plenitude SpA per importi fino a 5.000€ e varia in base a due fattori:

  • Prestazioni del prodotto scelto (fornite dal produttore)
  • Zona climatica di installazione (dalla A alla F, dove la F corrisponde all’incentivo massimo).

Gli sconti esposti in pagina si riferiscono alla zona Climatica F e ai seguenti modelli di:

1. sistema Ibrido a pompa di calore Daikin Small

2. sistema All-in-one ad aria Multi 3S nella configurazione da unità esterna più 2 unità interne da 9.000 BTU con boiler 100 L 

3. sistema All-in-one ad acqua R32 Split8 nella configurazione da 1 unità esterna e 1 unità interna.
Scopri in quale zona climatica sei e consulta lo sconto previsto per la tua zona qui.
In merito alla zona climatica, l’Italia è divisa in 6 zone dalla A alla F, in base alla temperatura media esterna giornaliera, che incide anche sulla data di accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento e sulle ore giornaliere di riscaldamento. In base alla zona di appartenenza e della prestazione del prodotto, cambia il valore dei coefficienti di utilizzo degli impianti e quindi l’ammontare finale dell’incentivo.

Le condizioni e limitazioni descritte sono indipendenti da Eni Plenitude SpA, che non ne è quindi in alcun modo responsabile. Per maggiori dettagli puoi consultare la pagina GSE sul Conto Termico.

Puoi usufruire della detrazione fino al 50% (Bonus Casa) per le ristrutturazioni edilizie e manutenzioni straordinarie, come stabilito nella legge di Bilancio 2025 e valida dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025.  

È previsto il rimborso fino al 50% della spesa sostenuta per un intervento di manutenzione straordinaria che prevede la nuova installazione di un impianto con pompa di calore, nel limite massimo di 96.000€ e suddiviso in 10 quote annuali tramite detrazioni annuali Irpef.

Per poter ottenere la detrazione, l’impianto con pompa di calore deve essere installato nell’abitazione principale e i pagamenti devono avvenire tramite bonifico dedicato, ossia un bonifico standard con causali specifiche.   

È importante sapere che in caso di abitazione non principale (es. seconde case o in affitto) l’aliquota è fino al 36% e dopo il 31 dicembre 2025, nei due anni successivi (2026-2027) le aliquote si abbasseranno ulteriormente (il 50% al 36% e il 36% al 30%), sempre nel limite massimo di 96.000€. Per la richiesta di detrazione non preoccuparti: Plenitude ti supporterà nella gestione di tutte le pratiche. 

È necessario lasciare i propri contatti per essere richiamati dai nostri esperti e fissare un sopralluogo.
Il sopralluogo, infatti, è indispensabile per valutare la situazione del tuo attuale impianto, proporre la scelta più adatta per la sostituzione fornendo tutte le informazioni su tempi di installazione e accesso alle detrazioni fiscali.
L’appuntamento con i tecnici selezionati da Eni Plenitude è completamente gratuito per tutti, anche per i non clienti, avviene prima del perfezionamento del contratto, e non implica obbligatoriamente l’acquisto di un nuovo sistema a pompa di calore. Per spostare un appuntamento già fissato basta chiamare l’Eni Plenitude Store da cui sei stato contattato per fissare il sopralluogo (il costo della chiamata è in base al piano tariffario del tuo operatore telefonico).

Il servizio di installazione standard per il sistema ibrido prevede:

  • disinstallazione e smaltimento del vecchio impianto;
  • svuotamento e riempimento dell’impianto termico;
  • installazione del nuovo prodotto, comprensiva di staffaggio, allacciamenti alla rete idrica, gas ed elettrica, collegamento scarico fumi (scarico a parete spalla muro con scarico concentrico 60/100), collegamento scarico condensa con foro passante spalla muro;
  • installazione del modulo pompa di calore (collegamento elettrico e idraulico):
  • connessione idraulica dei due generatori;
  • prima accensione, collaudo funzionale e verifica fumi; per il sistema ibrido le verifiche sono a carico del fornitore (Daikin);
  • rilascio da parte dell’impresa abilitata al cliente, nella sua qualità di committente, della dichiarazione di conformità e del libretto d’impianto e attivazione garanzia convenzionale del produttore;
  • collaudo di tenuta dell’impianto;
  • supporto al cliente per eventuali agevolazioni sull’acquisto;

Il servizio di installazione standard del sistema all-in-one prevede:

  • disinstallazione e smaltimento del vecchio impianto;
  • installazione standard del nuovo sistema;
  • allacciamenti alla rete elettrica;
  • collegamento della tubazione refrigerante e dello scarico condensa;
  • collaudo funzionale e attivazione della Garanzia Convenzionale (ove previsto dal produttore);
  • rilascio della Dichiarazione di Conformità.

La rimozione e lo smaltimento del vecchio impianto sono inclusi nel prezzo di tutti i sistemi di riscaldamento e sono a carico dei tecnici selezionati da Eni Plenitude.

La garanzia legale di conformità del venditore della durata di 24 mesi è inclusa in tutte le soluzioni di riscaldamento e prevede la sostituzione o la riparazione del prodotto o del servizio di installazione in caso di difetto di conformità, senza costi per il cliente. In caso di necessità potrai quindi contattare Eni Plenitude nel periodo di validità della stessa.

Nel caso del sistema ibrido a pompa di calore, per mantenere efficace la garanzia convenzionale di 24 mesi ricordati di effettuare un servizio di manutenzione ordinaria al secondo anno. Rimane comunque impregiudicata la garanzia legale di conformità.

I BTU (British Thermal Unit) indicano la potenza di un’unità interna per la climatizzazione e il riscaldamento. Più alto è il numero di BTU, maggiore sarà la capacità dell’impianto di climatizzare un ambiente in modo efficace.
Per scegliere l’unità interna della potenza giusta è importante valutare la superficie e le caratteristiche della stanza da climatizzare:
fino a 15 m² = 5.000 – 7.000 BTU
da 15 a 25 m² = 9.000 BTU
da 25 a 40 m² = 12.000 BTU
da 40 a 60 m² = 18.000 BTU
oltre 60 m² = 24.000 BTU
I valori sono indicativi, poiché l’esposizione al sole, l’isolamento termico e l’altezza del soffitto possono influire sul fabbisogno effettivo. Durante il sopralluogo, i nostri tecnici ti aiuteranno a individuare la potenza più adatta alle tue esigenze, così da garantirti il massimo comfort e la massima efficienza energetica.

¹ Puoi approfittare del contributo a fondo perduto previsto dal DM 16/02/2016 Conto Termico se sostituisci il tuo vecchio impianto con uno a pompa di calore oppure, in alternativa, puoi usufruire delle detrazioni fiscali. 
L’incentivo Conto Termico viene erogato sulle sostituzioni direttamente come sconto anticipato da Eni Plenitude SpA per importi fino a 5.000€ e varia in base a due fattori:

  • Prestazioni del prodotto scelto (fornite dal produttore)
  • Zona climatica di installazione (dalla A alla F, dove la F corrisponde all’incentivo massimo).

Gli sconti esposti in pagina si riferiscono alla zona Climatica F e ai seguenti modelli di:   1. sistema Ibrido a pompa di calore Daikin Small  2. sistema All-in-one ad aria Multi 3S nella configurazione da unità esterna più 2 unità interne da 9.000 BTU con boiler 100 L  3. sistema All-in-one ad acqua R32 Split8 nella configurazione da 1 unità esterna e 1 unità interna.
Scopri in quale zona climatica sei e consulta lo sconto previsto per la tua zona qui.
Le condizioni e limitazioni descritte sono indipendenti da Eni Plenitude SpA, che non ne è quindi in alcun modo responsabile. Per maggiori dettagli puoi consultare la pagina GSE sul Conto Termico.
Le detrazioni fiscali fino al 50% (Bonus Casa) sono valide per ristrutturazioni edilizie, manutenzioni straordinarie e sono soggette a variazioni secondo la normativa vigente.

² Potrebbe essere necessario intervenire per far sì che l'installazione vada a buon fine: l'eventuale necessità di intervento e stima dei costi saranno valutati in fase di sopralluogo.

³ Il controllo annuale dei fumi della caldaia inclusa nel sistema ibrido a pompa di calore non è previsto nel servizio di installazione standard.

⁴ Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato in 120 mesi dal 01/01/2026 al 30/06/2026 come da esempio rappresentativo su un prezzo del bene Sistema Ibrido Daikin No Stress light potenza 4kWp - 28kWt di € 7.690 TAN fisso 6,50% TAEG 7,55%, in 120 rate da €88,30 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del Taeg: spese incasso e gestione rata €3 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €19,23, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all'anno) €1,03 Importo totale del credito €7.690. Importo totale dovuto dal Consumatore €10.986,56. Decorrenza media della prima rata a 90 giorni. Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. ENI Plenitude S.p.A. Società Benefit opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

⁵ Il prezzo di 5.220€ si riferisce alla configurazione che include: 1 unità esterna, 2 unità interne a scelta tra climatizzatore Facile (HA30x) o Confortevole (HA40x), 1 serbatoio da 100L. 

⁶ Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato in 36 mesi dal 01/01/2026 al 30/06/2026 come da esempio rappresentativo su un prezzo del bene Multi 3S di €5.220 TAN fisso 7,90% TAEG 8,40%, in 36 rate da €165,50 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del Taeg: spese incasso e gestione rata €0 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €13,05, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all'anno) €1,03 Importo totale del credito €5.220. Importo totale dovuto dal Consumatore €5.975,17. Decorrenza media della prima rata a 90 giorni. Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. ENI Plenitude S.p.A. Società Benefit opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

⁷ Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato in 36 mesi dal 01/01/2026 al 30/06/2026 come da esempio rappresentativo su un prezzo del bene R32 Split 8 di €7.099 TAN fisso 6,50% TAEG 7,61%, in 120 rate da €81,50 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del Taeg: spese incasso e gestione rata €3 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €17,75, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all'anno) €1,03 Importo totale del credito €7.099. Importo totale dovuto dal Consumatore €10.169,08. Decorrenza media della prima rata a 90 giorni. Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. ENI Plenitude S.p.A. Società Benefit opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

Sconti e detrazioni

Puoi approfittare del contributo a fondo perduto previsto dal DM 16/02/2016 Conto Termico se sostituisci il tuo vecchio impianto con uno a pompa di calore oppure, in alternativa, puoi usufruire delle detrazioni fiscali.

Conto Termico
L’incentivo Conto Termico viene erogato sulle sostituzioni direttamente come sconto anticipato da Eni Plenitude SpA per importi fino a 5.000€ e varia in base a due fattori:
  • Prestazioni del prodotto scelto (fornite dal produttore)
  • Zona climatica di installazione (dalla A alla F, dove la F corrisponde all’incentivo massimo).

Lo sconto di 2.410€ si riferisce alla zona climatica F e al sistema All-in-one ad acqua R32 Split8 nella configurazione da 1 unità esterna più 1 unità interna. Scopri in quale zona climatica sei e consulta lo sconto previsto per la tua zona qui.
In merito alla zona climatica, l’Italia è divisa in 6 zone dalla A alla F, in base alla temperatura media esterna giornaliera, che incide anche sulla data di accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento e sulle ore giornaliere di riscaldamento. In base alla zona di appartenenza e della prestazione del prodotto, cambia il valore dei coefficienti di utilizzo degli impianti e quindi l’ammontare finale dell’incentivo.
Le condizioni e limitazioni descritte sono indipendenti da Eni Plenitude SpA, che non ne è quindi in alcun modo responsabile. Per maggiori dettagli puoi consultare la pagina GSE sul Conto Termico.

Detrazioni fiscali
Le detrazioni fiscali fino al 50% (Bonus Casa) sono valide per ristrutturazioni edilizie, manutenzioni straordinarie e sono soggette a variazioni secondo la normativa vigente. 

Massima integrazione

Un sistema a pompa di calore è facile da integrare nella maggior parte delle abitazioni.

Se hai già dei termosifoni in casa oppure hai il riscaldamento a pavimento e vuoi continuare ad utilizzarli, puoi scegliere un sistema ibrido a pompa di calore. Questa soluzione, infatti, è in grado di sfruttare gli impianti già esistenti e non sono necessari lavori lunghi e costosi.

Se invece non hai nessun impianto di riscaldamento nella tua casa nuova o in ristrutturazione, oppure se possiedi già un impianto ma non vuoi più utilizzarlo, puoi scegliere anche un sistema all-in-one ad aria.

Entrambi i sistemi a pompa di calore diventano ancora più vantaggiosi se abbinato al fotovoltaico, per autoprodurre l’energia elettrica necessaria al funzionamento sfruttando una fonte rinnovabile come il sole.

In ogni caso, potrebbe essere necessario intervenire per far sì che l'installazione vada a buon fine: l'eventuale necessità di intervento e stima dei costi saranno valutati in fase di sopralluogo.

Installazione standard

Il servizio di installazione standard per il sistema ibrido a pompa di calore prevede:
  • disinstallazione e smaltimento del vecchio impianto;
  • svuotamento e riempimento dell’impianto termico;
  • installazione del nuovo prodotto, comprensiva di staffaggio, allacciamenti alla rete idrica, gas ed elettrica, collegamento scarico fumi (scarico a parete spalla muro con scarico concentrico 60/100), collegamento scarico condensa con foro passante spalla muro;
  • l’installazione del modulo pompa di calore (collegamento elettrico e idraulico);
  • connessione idraulica dei due generatori;
  • prima accensione, collaudo funzionale e verifica fumi; per il sistema ibrido le verifiche sono a carico del fornitore (Daikin);
  • rilascio da parte dell’impresa abilitata al cliente, nella sua qualità di committente, della dichiarazione di conformità e del libretto d’impianto e attivazione garanzia
  • convenzionale del produttore;
  • collaudo di tenuta dell’impianto;
  • supporto al cliente per eventuali agevolazioni sull’acquisto;

Il servizio di installazione standard del sistema all-in-one prevede:

  • disinstallazione e smaltimento del vecchio impianto;
  • installazione standard del nuovo sistema;
  • allacciamenti alla rete elettrica;
  • collegamento della tubazione refrigerante e dello scarico condensa per il sistema ad aria, oppure collegamento standard al circuito idraulico per il sistema ad acqua;
  • collaudo funzionale e attivazione della Garanzia Convenzionale (ove previsto dal produttore);
  • rilascio della Dichiarazione di Conformità.