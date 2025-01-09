Pompa di calore
Un riscaldamento più efficiente da oggi non è solo un’idea.
Scegli un sistema a pompa di calore per riscaldare casa e produrre acqua calda sanitaria. E con il sistema all-in-one ad aria puoi anche raffrescare gli ambienti.
In più, se sostituisci la tua caldaia tradizionale puoi risparmiare fino a 2.410€ grazie al Conto Termico.
Contributo a fondo perduto previsto dal DM 16/02/2016 Conto Termico, valido sulla sostituzione del tuo vecchio impianto con uno a pompa di calore. Lo sconto si riferisce al sistema ibrido a pompa di calore Daikin NoStress Light - Small in zona F e varia in base alla in zona climatica, come previsto dal DM. Più info sullo sconto previsto per la tua zona nella FAQ in calce “Il Conto Termico: cosa prevede e come funziona?”.