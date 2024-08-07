Menu a tendina MENU

Scopri le risposte alle domande più frequenti

Tutte le informazioni più ricercate sulla gestione e sull’assistenza dei prodotti Luce, Gas e Plenitude Fibra.

Informazioni e assistenza sui prodotti Energia

  • Contratto

    Gestisci il tuo contratto Luce e Gas

    Verifica i dati e le caratteristiche della tua fornitura, comunica i dati catastali.

  • PAGAMENTO

    Come pagare le tue bollette e le agevolazioni possibili

    Scopri come pagare le tue bollette, cosa fare per le agevolazioni e se sei in ritardo con i pagamenti.

  • CONTRATTO

    Come fare la disdetta del contratto Energia

    Informati subito su come procedere con la disdetta del tuo contratto Luce e/o Gas.

  • AUTOLETTURA

    Comunica l'autolettura per una bolletta in linea con i consumi energetici

    Fare l'autolettura è semplice e veloce, scopri come.

  • NUOVE ATTIVAZIONI

    Scopri le informazioni utili sulle nuove attivazioni Energia

    Richiedi un allacciamento, posa, apertura o spostamento del contatore.

  • SERVIZI E OPZIONI

    Scopri di più su servizi, promozioni e opzioni Energia

    Consulta i dettagli sul canone TV in bolletta, opzione bioraria e promozioni.

  • BOLLETTA

    Come leggere e scegliere il formato della tua bolletta Energia

    Cartacea o digitale: scegli il tuo formato preferito e scopri come consultare l'archivio.

  • SERVIZI E OPZIONI

    Come riconoscere ed evitare le truffe

    Scopri come riconoscere le comunicazioni ufficiali evitando le truffe.

  • CONTATORE

    Segnala un guasto o verificane la tipologia

    Dove trovare i numeri utili per la segnalazione di guasti Luce e/o Gas, malfunzionamenti o fughe.

  • PASSA A PLENITUDE

    Come passare a Plenitude con una fornitura Energia già attiva

    Verifica le informazioni che servono per attivare un contratto con noi.

  • CONTRATTO

    Scopri i diritti del consumatore

    Tutti i diritti del consumatore e i servizi correlati di Plenitude.

  • SERVIZI E OPZIONI

    Accedi e gestisci il tuo account

    Se non riesci più ad accedere recupera la tua password, oppure contattaci se hai bisogno di assistenza.

  • Leggi le comunicazioni e le delibere di Plenitude

    Tutte le comunicazioni ufficiali e le delibere di Plenitude.

  • Scopri chi ti ha chiamato

    Controlla se il numero di telefono che ti ha contattato è di un operatore Plenitude.

Tutto quello che hai bisogno di sapere su Plenitude Fibra

Scopri le informazioni più utili e come richiedere assistenza per il tuo contratto Plenitude Fibra.

Non hai trovato quello che cercavi?

Contattaci subito o segnalaci il tuo problema.

Se vuoi un ulteriore aiuto, chiedi a Lucilla

Lucilla è la nostra assistente virtuale che proverà a rispondere alle tue domande. E se avrai ancora bisogno, ti metterà in contatto con un nostro esperto.

Contatta Lucilla

  • Vai ai nostri contatti

    Scopri ulteriori modi per contattarci e richiedere assistenza.

  • Invia una segnalazione o un reclamo

    Vai alla pagina per trovare i moduli utili e inviare una segnalazione o un reclamo.

Sei un cliente sordo e ti serve assistenza?

Puoi comunicare con noi in modo semplice e gratuito con la Lingua Italiana dei Segni

Scopri di più