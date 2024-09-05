Climatizzatori portatili, fissi o senza unità esterna?

Questo è un altro quesito che ossessiona molti al momento dell’acquisto di un sistema di climatizzazione. La risposta a questa domanda non è univoca, e molto dipende dalle proprie esigenze. Ci sono circostanze, infatti, per cui un condizionatore mobile (i famosi pinguini) può essere sufficiente a rinfrescare la stanza. Allo stesso modo, se non si ha la possibilità di installare un motore esterno perché si abita in un palazzo storico o perché non si ha un affaccio esterno idoneo, allora anche un climatizzatore senza unità esterna può avere senso. Tuttavia, in generale, il suggerimento è, se possibile, installare un climatizzatore con motore perché: