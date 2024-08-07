Eventi Sismici Centro Italia (agosto-ottobre 2016, gennaio 2017) e Ischia (agosto 2017)

Con la Delibera 41/2026/R/com (https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/26/41-26) l’Autorità ha definito le modalità di proroga delle agevolazioni per l’anno 2026 per le forniture di gas ed energia elettrica localizzate nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia (Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16) e Ischia (Comuni di Lacco Ameno, Casamicciola e Forìo).

In particolare, l’Autorità stabilisce che sono prorogate fino al 31 marzo le agevolazioni previste per le forniture site nelle zone rosse e per le forniture dichiarate inagibili.

Dal 1 aprile 2026, invece, le agevolazioni verranno prorogate automaticamente fino al 31 dicembre 2026 solo per le forniture che nel 2025 hanno registrato consumi reali pari a zero.

Per tutte le altre forniture - ovvero le forniture che nel 2025 hanno registrato consumi reali maggiori di zero o per le quali non è stato possibile rilevare letture effettive – dal 1 aprile 2026 le agevolazioni vengono sospese, fino all’eventuale ricezione di autodichiarazione del cliente che attesti il perdurare della zona rossa o il permanere dello stato di inagibilità dell’immobile.

Il modulo per la dichiarazione, disponibile tra gli allegati al fondo di questa pagina, deve essere inviato a Plenitude entro il 31 luglio 2026, unitamente a copia del documento di identità, attraverso una delle seguenti modalità:

dal link https://eniplenitude.com/info/invia-segnalazione, selezionando l'argomento: BOLLETTA e sotto argomento: PROROGA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ZONA TERREMOTATI

dalla tua Area Personale al seguente link: www.eniplenitude.com/scrivici selezionando l'argomento: BOLLETTA e sotto argomento: PROROGA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ZONA TERREMOTATI

inviando una comunicazione via posta ordinaria a Plenitude - Casella postale 71 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi)

Al ricevimento del modulo, Plenitude procederà al riconoscimento delle agevolazioni, con applicazione retroattiva dal 1 aprile 2026 e fino al 31 dicembre 2026.

Resta, invece, invariato quanto previsto dalla Delibera 503/2021/R/com a favore dei titolari di forniture site nelle SAE e nei MAPRE, per i quali le agevolazioni sono prorogate fino alla data di richiesta di cessazione o voltura.