Finalità, base giuridica del trattamento, natura del conferimento dei dati e conservazione dei dati personali

1) Esecuzione di misure precontrattuali su richiesta del Cliente, relative a:

a) verifica del comportamento di pagamento del Cliente nei confronti di PES per precedenti contratti o contratti in essere (ad esempio, assenza di morosità);

b) rating creditizi elaborati da società preposte a tali attività e basati su informazioni pubbliche (ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli).

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società, volto alla corretta misurazione del merito e del rischio creditizio e alla prevenzione del rischio di frode. Il conferimento dei dati è necessario e in mancanza non sarà possibile stipulare correttamente il contratto.

I dati saranno conservati nei tempi previsti dalle disposizioni in materia di prescrizione.

2) Esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed in particolare:

a) gestione del rapporto contrattuale relativo ai Servizi e/o ai Prodotti e delle attività correlate (ad esempio, gestione fatturazione e pagamenti, reclami, etc.);

b) pre-registrazione all'Area Personale, funzionale alla successiva registrazione del Cliente all’Area Personale, che consente all’utente di gestire, attraverso il sito internet della Società, alcuni aspetti relativi al contratto sottoscritto (ad esempio, bollette, consumi, pagamenti, Prodotti e Servizi, consensi privacy, etc.);

c) attività di gestione e recupero crediti;

d) analisi di consumo per finalità statistiche e per garantire al Cliente informazioni sull’efficientamento ed il risparmio energetico.

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto e di attività endo-contrattuali. Il conferimento dei dati è necessario e in mancanza non sarà possibile stipulare o eseguire correttamente il contratto.

Per le finalità di cui alle lett. a), b) e c) i dati personali del Cliente verranno conservati per tutta la durata del Contratto e non oltre 10 anni dalla conclusione dello stesso.

3) Attività di customer satisfaction e caring, quali a titolo esemplificativo i) la somministrazione di survey e/o di brevi questionari per valutare il livello di soddisfazione rispetto ai Servizi/Prodotti resi, anche tramite piattaforme terze; e ii) l’analisi e la gestione delle recensioni e/o riscontri sulla propria esperienza con PES pubblicati e/o comunicati anche su piattaforme terze (es. social network oppure piattaforme di recensioni online), anche con la finalità di gestire eventuali richieste di servizio e/o supporto.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di PES a verificare la qualità del servizio offerto al fine del miglioramento continuo per assicurare ai clienti il mantenimento e il miglioramento nel tempo della qualità dei propri beni e servizi.

Il Cliente può opporsi in qualsiasi momento al trattamento e chiedere di non ricevere più queste comunicazioni tramite le seguenti modalità:

a) cliccando sull’apposito link presente in ogni comunicazione che sarà inviata da PES (opt-out);

b) inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail clienti@es.eniplenitude.com;

c) rivolgendosi al DPO all’indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com.

I dati saranno conservati sino all’eventuale opposizione del Cliente.

4) Adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, di disposizioni di Autorità legittimate dalla legge, addebito del canone RAI: la base giuridica del trattamento è l’adempimento degli obblighi di legge a cui è soggetta PES. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di stipulare o eseguire correttamente il contratto.

I dati saranno conservati nei limiti imposti dalle disposizioni di legge.

5) Accertamento, esercizio o difesa di un diritto del Titolare o di terzi ed in particolare:

gestione della fase pre-contenziosa e contenziosa, incluse eventuali attività di mediazione e conciliazione che precedono il giudizio.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di PES e/o di terzi correlato al diritto di difesa e di tutela di diritti e/o interessi della Società e/o di terzi.

I dati saranno conservati nei tempi previsti dalle disposizioni in materia di prescrizione e per un tempo superiore nel caso di contenziosi in corso.

6) Invio di comunicazioni promozionali via e-mail su Prodotti e/o Servizi di Plenitude Energy Services analoghi a quelli forniti (c.d. “soft spam”): PES potrà inviare, all’indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente nel contesto del contratto, comunicazioni promozionali relative a Prodotti e/o Servizi analoghi a quelli oggetto del contratto.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di PES a tenere aggiornato il Cliente sui Prodotti e/o Servizi analoghi a quelli acquistati.

Il Cliente può opporsi in qualsiasi momento al trattamento e chiedere di non ricevere più queste comunicazioni tramite le seguenti modalità:

a) cliccando sull’apposito link presente in ogni comunicazione che sarà inviata da PES (opt-out);

b) inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail clienti@es.eniplenitude.com;

c) rivolgendosi al DPO all’indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com

I dati saranno conservati sino all’eventuale opposizione del Cliente.

7) Attività di marketing relative a future iniziative curate da PES su Prodotti e/o Servizi propri e di partner commerciali via SMS, e-mail o telefono con operatore: la base giuridica del trattamento è il consenso espresso e specifico, revocabile e modificabile in ogni momento, fornito dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto.

Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente in occasione della sottoscrizione di ulteriori contratti relativi a Prodotti e/o Servizi di PES sono da intendersi come aggiornamenti delle manifestazioni di volontà precedentemente rese dal Cliente medesimo.

I dati saranno conservati sino all’opposizione/revoca del consenso e comunque non oltre i 24 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo refresh dello stesso da parte del Cliente.

8) Analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da PES o attraverso società terze: la base giuridica del trattamento è il consenso espresso e specifico, revocabile e modificabile in ogni momento, fornito dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto.

Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente in occasione della sottoscrizione di ulteriori contratti relativi a Prodotti e/o Servizi di PES, sono da intendersi come aggiornamenti delle manifestazioni di volontà precedentemente rese dal Cliente medesimo.

I dati saranno conservati sino all’opposizione/revoca del consenso e comunque non oltre i 24 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo refresh dello stesso da parte del Cliente.